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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 42222 Главный судья: Гиль Хесус
Севилья
1:1
Конец матча
Бетис
0'
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Бельерин Эктор
27' Желтая карточка
Гудель Неманья
42' Желтая карточка
Миранда Хуан
0:1
72' Гол
Перес Айосе
1:1
79' Гол
Ракитич Иван
90'+6

Ход матча

15'
 
Бельерин Эктор
27'
Гудель Неманья
 
42'
 
Миранда Хуан
62'
Лукебакио Доди
Торрес Оливер
 
64'
 
Эззалзули Абде
Диао Ассане
65'
 
Абнер
Миранда Хуан
72'
0:1
Перес Айосе
73'
Сусо Хесус
Окампос Лукас
 
76'
 
Энрике Луис
Виллиан Жозе
79'
Ракитич Иван
(Лукебакио Доди)
1:1
87'
Диас Мариано
Соу Джибрил
 
87'
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 454 Количество передач 300
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Севилья 56.6% (64)
X 37.2% (42)
Бетис 6.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
3
Педроса
Адриа
24
Сумаре
Бубакари
5
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
18
Соу
Джибрил
21
Торрес
Оливер
15
Эн-Несири
Юссеф
30
Вьейтес
Франсиско
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Севилья
4-1-4-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Бетис

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

32 матча

56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
12 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.81
0.94

Среднее время на гол

110
96

Всего голов

46
38

Голов в среднем за матч

1.44
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 4 0.33
Ракитич Иван 2 0.17
Лукебакио Доди 2 0.17
Ламела Эрик 2 0.17
Окампос Лукас 1 0.08
Сусо Хесус 1 0.08
Соу Джибрил 1 0.08
Гудель Неманья 1 0.08
Мир Рафа 1 0.08
Салас Кике 1 0.08
Хуанлу Санчес 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 5 0.38
Перес Айосе 4 0.31
Иско Аларкон 2 0.15
Рока Марк 2 0.15
Диао Ассане 2 0.15
Гидо Родригес 1 0.08
Эззалзули Абде 1 0.08
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 5 0
Окампос Лукас 4 0
Ракитич Иван 3 0
Навас Хесус 3 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Баде Луак 1 1
Рамос Серхио 2 0
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Руибаль Айтор 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Диао Ассане 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бетис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
7
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
9
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
2
18%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
4
31%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
2
12%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
24%
4
22%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
3
17%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
2
11%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2
Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1

Результаты матчей

Севилья
Бетис

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Севилья
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
2
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
5
8
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 13 9 3 1 26 - 13 30
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9.
Валенсия
 Заявка 13 5 3 5 16 - 18 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
13.
Вильярреал
 0:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Алавес
 Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 13 1 4 8 18 - 30 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 0:0 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Осасуна Будимир Анте 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Севилья: 61%, Бетис: 39%.
  • 95'
    Гидо Родригес из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Диас Мариано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Севилья: 60%, Бетис: 40%.
  • 95'
    Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Севилья 56.6% (64)
    X 37.2% (42)
    Бетис 6.2% (7)
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