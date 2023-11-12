Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гудель Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Миранда Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Соу Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Миранда Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Бетис

41' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Бетис

38' Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Навас Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Севилья

35' Оооо... вот это был удар! Миранда Хуан должен был забить с этой позиции.

35' Миранда Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Хорошую попытку сделал Миранда Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Иско Аларкон из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Вьейтес Франсиско взял и забрал мяч на выходе

34' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

28' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи

27' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

22' Педроса Адриа из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

19' Окампос Лукас нанес удар головой, но Франсиско Виейтес спокойно отбил мяч.

19' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Бетис

18' Навас Хесус из команды Севилья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

18' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бетис отменен из-за положения "вне игры".

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бетис

15' Иско Аларкон из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Игрок из команды Бетис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Навас Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Бетис

9' Ракитич Иван не смог попасть в створ ударом издали

8' Соу Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

6' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

5' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Севилья

4' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Гидо Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Иско Аларкон из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Оооо... вот это был удар! Иско Аларкон должен был забить с этой позиции.

1' Иско Аларкон нанес удар головой, но Марко Дмитрович спокойно отбил мяч.

1' Бельерин Эктор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бетис начинает с центра поля

1' Судья начинает матч