Первый тайм

12' Омородион в одиночку приближается к штрафнйо площади соперника, однако обыграть Кунде один в один форварду "Алавеса" не удается.

11' Первый удар хозяев в активе Фелиша - с левого края штрафной португалец пытался попасть в ближний угол, но Сивера справился.

9' Правым флангом атакуют гости, Горосабел исполняет проникающий пас в штрафную, а Омородион пробивает первым касанием, но попадает в сетку с внешней стороны!

8' Хозяева контролируют мяч в центре поля в эти минуты, прорваться к штрафной площади соперника им пока никак не удается.

7' Также в начале ноября "Алавес" в Кубке Короля отгрузил 10 безответных мячей в ворота "Депортиво Мурсии" - Каррикабуру оформил хет-трик, дубли в активе Реббаха, Алькаина и Хаджи, еще один гол добавил Дуарте.

6' "Алавес" в прошлом туре обыграл главного аутсайдера Ла Лиги "Альмерию" с минимальным счётом, прервав 7-матчевую серию без побед в этом чемпионате.