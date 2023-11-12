Тур: 13. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Бускетс Матео
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
8
Педри
32
Лопес
Фермин
27
Ямаль
Ламин
14
Фелиш
Жоау
16
Марин
Рафа
11
Риоха
Луис
18
Гуриди
Хон
27
Хави
Лопеc
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
27 Хави ЛопеcПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Алавес
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
15 матчей
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2.75
2.86
Среднее время на гол
32
31
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.14
1
Среднее время на гол
630
90
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.53
1.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
58
48
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5 (1)
|0.38
|Торрес Ферран
|3
|0.23
|Канселу Жоау
|2
|0.15
|Рафинья Диас
|2
|0.15
|Гюндоган Илкай
|1
|0.08
|Фелиш Жоау
|1
|0.08
|Гави
|1
|0.08
|Ямаль Ламин
|1
|0.08
|Роберто Серхи
|1
|0.08
|Де Йонг Френки
|1
|0.08
|Кунде Жюль
|1
|0.08
|Араухо Рональд
|1
|0.08
|Педри
|1
|0.08
|Лопес Фермин
|1
|0.08
|Гиу Марк
|1
|0.08
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|3
|0.23
|Кике Гарсия
|2
|0.15
|Риоха Луис
|1
|0.08
|Дуарте Рубен
|1
|0.08
|Седлар Александр
|1
|0.08
|Гевара Андер
|1
|0.08
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|5
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|4
|0
|Дуарте Рубен
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гевара Андер
|3
|0
|Абкар Абделькабир
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Алавес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
6
Барселона
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Алавес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
7
58%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
23
10
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
3
13%
2
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
10
43%
2
20%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3
Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1
Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0
Результаты матчей
Барселона
Алавес
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Барселона
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
75
111
39
111
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|18 - 30
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 0:1 Алавес
Исход игры
Барселона
96.6% (113)
Ничья
2.6% (3)
Алавес
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
19.27% (21)
Нет
80.73% (88)
Популярный счёт
2:0 Барселона
49.6% (58)
3:0 Барселона
17.9% (21)
3:1 Барселона
6.8% (8)
2:1 Барселона
6% (7)
1:0 Барселона
3.4% (4)
4:0 Барселона
3.4% (4)
4:1 Барселона
2.6% (3)
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