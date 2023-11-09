  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Барселона
 
Позже
Алавес
Прогнозы 43
Барселона 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Алавес
6.35
6.70
Реклама, betcity.ru
13.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Барселона
Алавес

История личных встреч

Барселона
Алавес

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:5
ЛЛ
4:1
П
0:2
П
3:0
П
2:1
П
0:2
КК
3:1
П
0:6
П
1:2
КК
3:1
КК
0:3

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2.75
2.86

Среднее время на гол

32
31

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.14
1

Среднее время на гол

630
90

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
48

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.42
Торрес Ферран 3 0.25
Канселу Жоау 2 0.17
Рафинья Диас 2 0.17
Гюндоган Илкай 1 0.08
Фелиш Жоау 1 0.08
Гави 1 0.08
Ямаль Ламин 1 0.08
Роберто Серхи 1 0.08
Де Йонг Френки 1 0.08
Кунде Жюль 1 0.08
Араухо Рональд 1 0.08
Педри 1 0.08
Лопес Фермин 1 0.08
Гиу Марк 1 0.08
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.17
Омородион Сэмюэль 2 0.17
Риоха Луис 1 0.08
Дуарте Рубен 1 0.08
Седлар Александр 1 0.08
Гевара Андер 1 0.08
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Хаджи Янис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 5 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Ромеу Ориоль 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Канселу Жоау 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Торрес Ферран 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Дуарте Рубен 3 0
Горосабел Андони 3 0
Риоха Луис 3 0
Гевара Андер 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0

Результаты матчей

Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Алавес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
6
Барселона
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Алавес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
7
58%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

23
10
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
3
13%
2
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
10
43%
2
20%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3
Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1
Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0

Результаты матчей

Барселона
Алавес

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Барселона
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
9.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.

    Главный судья: Бускетс Матео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 44.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Барселона 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Алавес
    6.35
    6.70
    Реклама, betcity.ru
    13.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Алавес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Барселона - Алавес

    Исход игры
    Барселона
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    22.73% (10)
    Нет
    77.27% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    44.4% (20)
    3:0 Барселона
    26.7% (12)
    3:1 Барселона
    6.7% (3)
    2:1 Барселона
    6.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Алавес
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     