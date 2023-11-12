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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 4'
Вильярреал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 122
Атлетико М 95.1% (116)
X 4.1% (5)
Вильярреал 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Вильярреал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
25
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
21
Пино
Йереми
Атлетико М
3-5-2
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Вильярреал

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Среднее время на гол

58
79

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 7 0.64
Гризманн Антуан 7 (2) 0.64
Корреа Анхель 3 0.27
Рикельме Родриго 2 0.18
Молина Науэль 2 0.18
Депай Мемфис 2 0.18
Льоренте Маркос 2 0.18
Лино Сэмуел 1 0.09
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 7 (2) 0.58
Сорлот Александр 6 0.5
Баэна Алехандро 1 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.08
Куэнка Хорхе 1 0.08
Фойт Хуан 1 0.08
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 4 0
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Коке Хорхе 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Хименес Хосе 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Капу Этьен 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вильярреал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2
Атлетико М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

12
3
Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Вильярреал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
8%
2
33%
1-15
3
23%
3
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
67%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
5
38%
4
36%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
8%
2
12%
1-15
6
23%
4
24%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
7
27%
4
24%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
7
33%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
1
9%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2
Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3
Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3
Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Вильярреал

Точный счет

2:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
3
1.5
4
8
5
6
2.5
2
10
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 13 9 3 1 26 - 13 30
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9.
Валенсия
 Заявка 13 5 3 5 16 - 18 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
13.
Вильярреал
 0:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Алавес
 Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 13 1 4 8 18 - 30 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 0:0 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Осасуна Будимир Анте 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Пока мяч у гостей. По левому флангу делается слишком длинный заброс вперёд - откровенно безадресный. Так что сфера переходит к "матрасникам".
  • 2'
    С цветами формы команды сегодня не предподнесли сюрпризов: "Атлетико" играет в бело-сине-красной экипировке, а у "Вильярреала" жёлтая амуниция.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вильярреал

Исход игры
Атлетико М
95.1% (117)
Ничья
4.1% (5)
Вильярреал
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
48% (59)
2:0 Атлетико М
17.9% (22)
1:0 Атлетико М
11.4% (14)
3:1 Атлетико М
7.3% (9)
3:2 Атлетико М
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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