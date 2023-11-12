Тур: 13. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
21
Пино
Йереми
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
-
Главный тренер: Мигель Анхель Тена
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Вильярреал
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Среднее время на гол
58
79
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|7
|0.64
|Гризманн Антуан
|7 (2)
|0.64
|Корреа Анхель
|3
|0.27
|Рикельме Родриго
|2
|0.18
|Молина Науэль
|2
|0.18
|Депай Мемфис
|2
|0.18
|Льоренте Маркос
|2
|0.18
|Лино Сэмуел
|1
|0.09
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|7 (2)
|0.58
|Сорлот Александр
|6
|0.5
|Баэна Алехандро
|1
|0.08
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Куэнка Хорхе
|1
|0.08
|Фойт Хуан
|1
|0.08
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Хименес Хосе
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Капу Этьен
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ахомач Илиас
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вильярреал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
2
Атлетико М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
12
3
Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Вильярреал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
8%
2
33%
1-15
3
23%
3
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
67%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
5
38%
4
36%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
8%
2
12%
1-15
6
23%
4
24%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
7
27%
4
24%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
7
33%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
1
9%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2
Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3
Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3
Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Вильярреал
Точный счет
2:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
14
24
14
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
83
48
56
210
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 13
|30
|4.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 17
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|18 - 30
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вильярреал
Исход игры
Атлетико М
95.1% (117)
Ничья
4.1% (5)
Вильярреал
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
48% (59)
2:0 Атлетико М
17.9% (22)
1:0 Атлетико М
11.4% (14)
3:1 Атлетико М
7.3% (9)
3:2 Атлетико М
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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