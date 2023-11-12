Тур: 12. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
1:0
29' ГолЙоро Лени
37' Желтая карточкаБенталеб Набиль
46' Желтая карточкаДэвид Джонатан
64' Желтая карточкаРибейро Александро
1:1
64' ГолДаллинга Тийс
Ход матча
29'
1:0
37'
46'
64'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
236 Количество передач 203
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
-
26 Арадж ИльЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Тулуза
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.13
0.67
Среднее время на гол
79
135
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.4
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
64
96
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Бафоде
|3
|0.25
|Дэвид Джонатан
|2
|0.17
|Андре Бенжамин
|2
|0.17
|Языджи Юсуф
|2
|0.17
|Йоро Лени
|2
|0.17
|Жегрова Эдон
|1
|0.08
|Кавалейру Иван
|1
|0.08
|Уна Адам
|1
|0.08
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|4
|0.33
|Магри Франк
|3
|0.25
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.25
|Хелаберт Сесар
|1
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.08
|Николайсен Расмус
|1
|0.08
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|3
|1
|Языджи Юсуф
|4
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Сантос Тиаго
|2
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Коста Логан
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
38%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1
Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0
Результаты матчей
Лилль
Тулуза
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лилль
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|8.
|1:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|12.
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 15
|12
|15.
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 20
|12
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|2:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|1:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|11.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Монако
|Закария Денис
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Монако
|Головин Александр
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Тулуза
Исход игры
Лилль
88.5% (100)
Ничья
8% (9)
Тулуза
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
2:1 Лилль
41.6% (47)
1:0 Лилль
23.9% (27)
2:0 Лилль
21.2% (24)
1:1 Ничья
5.3% (6)
1:2 Тулуза
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Лилль
1.8% (2)
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