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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Лилль
1:1
Второй тайм: 73'
Тулуза
0'
1:0
29' Гол
Йоро Лени
37' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
46' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
64' Желтая карточка
Рибейро Александро
1:1
64' Гол
Даллинга Тийс

Ход матча

29'
Йоро Лени
(Жегрова Эдон)
1:0
37'
Бенталеб Набиль
 
46'
Дэвид Джонатан
 
48'
Юмтити Самуэль
Йоро Лени
 
63'
 
Сиссоко Ибрагим
Кассерес Кристиан
64'
Рибейро Александро
 
64'
1:1
Даллинга Тийс
(Сьерро Венсан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 236 Количество передач 203
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 113
Лилль 88.5% (100)
X 8% (9)
Тулуза 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
Ничья
Тулуза
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
8
Сьерро
Венсан
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
11
Хелаберт
Сесар
Лилль
4-2-3-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Тулуза

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
К
1:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Среднее время на гол

79
135

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
96

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 3 0.25
Дэвид Джонатан 2 0.17
Андре Бенжамин 2 0.17
Языджи Юсуф 2 0.17
Йоро Лени 2 0.17
Жегрова Эдон 1 0.08
Кавалейру Иван 1 0.08
Уна Адам 1 0.08
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 0.33
Магри Франк 3 0.25
Абухляль Закария 3 (1) 0.25
Хелаберт Сесар 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Николайсен Расмус 1 0.08
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 3 1
Языджи Юсуф 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Сьерро Венсан 2 0
Доннум Арон 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
38%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1
Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0

Результаты матчей

Лилль
Тулуза

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лилль
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 1:1 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 1:2 Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 2:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
15.
Тулуза
 1:1 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 20 12
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 1:1 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 1:2 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 1:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 2:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 2:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 1:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 1:2 Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
11.
Тулуза
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
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    • 63'
      Муса Диарра возвращается на поле.
    • 63'
      Сантос Тиаго возвращается на поле.
    • 63'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 63'
      Тактическая замена. Кассерес Кристиан уходит с поля и его заменяет Сиссоко Ибрагим I
    • 62'
      Сантос Тиаго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 62'
      Муса Диарра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Лилль начинает контратаку
    • 61'
      Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Тулуза: 43%.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 59'
      Судья сигнализирует, что Николайсен Расмус из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Кавалейру Иван
    • 59'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 58'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Хелаберт Сесар наказан за толчок Кавалейру Иван
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 56'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 56'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Тулуза: 42%.
    • 55'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Доннум Арон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 53'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 53'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 53'
      Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Тулуза начинает контратаку
    • 52'
      Лилль контролирует мяч.
    • 52'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 52'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Бенталеб Набиль возвращается на поле.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 51'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 51'
      Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Тулуза: 43%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 49'
      Хелаберт Сесар не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Йоро Лени получил травму и заменен. Юмтити Самуэль выходит на поле.
    • 47'
      Йоро Лени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Дэвид Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Дэвид Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
    • 46'
      Сантос Тиаго из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Тулуза: 40%.
    • 46'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль в офсайде
    • 46'
      Дэвид Джонатан пытается реализовать момент...
    • 46'
      Лилль начинает контратаку
    • 46'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
    • 44'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Лилль контролирует мяч.
    • 43'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 42'
      Сантос Тиаго пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 42'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
    • 41'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 41'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 41'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Тулуза: 40%.
    • 40'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 37'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль получает желтую после опасной игры.
    • 37'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Кассерес Кристиан пострадал.
    • 37'
      Лилль контролирует мяч.
    • 36'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 36'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Тулуза: 43%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сьерро Венсан
    • 35'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 34'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Кавалейру Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 33'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Тулуза: 43%.
    • 31'
      Назначен штрафной. Пострадал Сантос Тиаго, его свалил Даллинга Тийс.
    • 29'
      Жегрова Эдон сделал результативную передачу.
    • 29'
      ГОООООЛ - Йоро Лени Лилль забивает ударом головой
    • 29'
      Жегрова Эдон из команды Лилль подал угловой справа.
    • 29'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 27'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза в офсайде
    • 27'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 26'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Тулуза: 38%.
    • 25'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 25'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Сантос Тиаго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Муса Диарра
    • 24'
      Сантос Тиаго наказан за толчок Даллинга Тийс
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 23'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 22'
      Сьерро Венсан наказан за толчок Рибейро Александро
    • 22'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза в офсайде
    • 21'
      Контроль мяча: Лилль: 61%, Тулуза: 39%.
    • 20'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Йоро Лени получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 19'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 15'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 15'
      Сьерро Венсан успешно блокирует удар.
    • 15'
      Кавалейру Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
    • 14'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 14'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 14'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 11'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Тулуза начинает контратаку
    • 10'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 72%, Тулуза: 28%.
    • 9'
      Муса Диарра из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Жегрова Эдон.
    • 9'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 8'
      Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 8'
      Лилль начинает контратаку
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 6'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 6'
      Спирингс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 6'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 5'
      Деслер Миккел наказан за толчок Исмаили Гонсалвес
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Тулуза: 33%.
    • 4'
      Спирингс Стейн задерживает мяч рукой
    • 3'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 2'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 2'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 2'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.6% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Лилль 88.5% (100)
    X 8% (9)
    Тулуза 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Тулуза
    4.40
    6.20
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    6.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:1 Тулуза

    Исход игры
    Лилль
    88.5% (100)
    Ничья
    8% (9)
    Тулуза
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (60)
    Нет
    46.43% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    41.6% (47)
    1:0 Лилль
    23.9% (27)
    2:0 Лилль
    21.2% (24)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    1:2 Тулуза
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Лилль
    1.8% (2)
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    Лилль
    Тулуза
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