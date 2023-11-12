Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Муса Диарра возвращается на поле.

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Сантос Тиаго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Муса Диарра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Лилль

55' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Лилль

49' Хелаберт Сесар не смог попасть в створ ударом издали

47' Йоро Лени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Дэвид Джонатан получил желтую карточку от судьи