Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Сантос Тиаго пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

89' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Удар от ворот произведет Лилль

84' Удар от ворот произведет Тулуза

83' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Уна Адам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Даллинга Тийс получает желтую карточку за толчок соперника.

81' Ох, нехорошо это выглядит. Сьерро Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Сьерро Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Guillaume Restes делает важнейший сейв!

76' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Кавалейру Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

69' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Сьерро Венсан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Сьерро Венсан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Рибейро Александро получает желтую карточку за толчок соперника.

63' Рибейро Александро наказан за толчок Муса Диарра

63' Муса Диарра возвращается на поле.

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Сантос Тиаго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Муса Диарра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Спирингс Стейн получил желтую карточку от судьи

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Лилль

55' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Лилль

49' Хелаберт Сесар не смог попасть в створ ударом издали

47' Дэвид Джонатан получил желтую карточку от судьи

47' Йоро Лени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.