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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Лилль
1:1
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
30' Гол
Йоро Лени
38' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
47' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
61' Желтая карточка
Спирингс Стейн
64' Желтая карточка
Рибейро Александро
1:1
65' Гол
Даллинга Тийс
82' Желтая карточка
Даллинга Тийс
90' Желтая карточка
Николайсен Расмус
90' Желтая карточка
Сиссоко Ибрагим
90'+8

Ход матча

30'
Йоро Лени
(Жегрова Эдон)
1:0
38'
Бенталеб Набиль
 
47'
Дэвид Джонатан
 
49'
Юмтити Самуэль
Йоро Лени
 
61'
 
Спирингс Стейн
63'
 
Сиссоко Ибрагим
Кассерес Кристиан
64'
Рибейро Александро
 
65'
1:1
Даллинга Тийс
(Сьерро Венсан)
76'
Кабелла Реми
Гомес Анхель
 
76'
Уна Адам
Кавалейру Иван
 
77'
 
Беграуи Янис
Хелаберт Сесар
77'
 
Каманзи Уоррен
Доннум Арон
82'
 
Даллинга Тийс
90'
 
Николайсен Расмус
90'
 
Сиссоко Ибрагим

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 525 Количество передач 355
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Лилль 88.5% (100)
X 8% (9)
Тулуза 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
8
Сьерро
Венсан
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
11
Хелаберт
Сесар
Лилль
4-2-3-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Тулуза

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
К
1:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Среднее время на гол

79
135

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
96

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 3 0.25
Дэвид Джонатан 2 0.17
Андре Бенжамин 2 0.17
Языджи Юсуф 2 0.17
Йоро Лени 2 0.17
Жегрова Эдон 1 0.08
Кавалейру Иван 1 0.08
Уна Адам 1 0.08
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 0.33
Магри Франк 3 0.25
Абухляль Закария 3 (1) 0.25
Хелаберт Сесар 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Николайсен Расмус 1 0.08
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 3 1
Языджи Юсуф 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Спирингс Стейн 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Доннум Арон 2 0
Деслер Миккел 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
5
42%
3
19%
61-75
1
8%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1
Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0

Результаты матчей

Лилль
Тулуза

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лилль
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Ренн
 0:0 Заявка 12 2 7 3 16 - 15 13
14.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Лион
 0:0 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ренн
 0:0 Заявка 7 2 4 1 14 - 10 10
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Лион
 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лион
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Лилль Рибейро Александро 1 3
Ренн Матич Неманья 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
  • 98'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Деслер Миккел ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Тулуза: 40%.
    • 46'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль в офсайде
    • 46'
      Дэвид Джонатан пытается реализовать момент...
    • 46'
      Лилль начинает контратаку
    • 46'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
    • 44'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Лилль контролирует мяч.
    • 43'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 42'
      Сантос Тиаго пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 42'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
    • 41'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 41'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 41'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Тулуза: 40%.
    • 40'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 38'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль получает желтую после опасной игры.
    • 38'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Кассерес Кристиан пострадал.
    • 37'
      Лилль контролирует мяч.
    • 36'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 36'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Тулуза: 43%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сьерро Венсан
    • 35'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 34'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Кавалейру Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 33'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Тулуза: 43%.
    • 31'
      Назначен штрафной. Пострадал Сантос Тиаго, его свалил Даллинга Тийс.
    • 30'
      Жегрова Эдон сделал результативную передачу.
    • 30'
      ГОООООЛ - Йоро Лени Лилль забивает ударом головой
    • 29'
      Жегрова Эдон из команды Лилль подал угловой справа.
    • 29'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 27'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза в офсайде
    • 27'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 26'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Тулуза: 38%.
    • 25'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 25'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Сантос Тиаго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Муса Диарра
    • 24'
      Сантос Тиаго наказан за толчок Даллинга Тийс
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 23'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 22'
      Сьерро Венсан наказан за толчок Рибейро Александро
    • 22'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза в офсайде
    • 21'
      Контроль мяча: Лилль: 61%, Тулуза: 39%.
    • 20'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Йоро Лени получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 19'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 15'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 15'
      Сьерро Венсан успешно блокирует удар.
    • 15'
      Кавалейру Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
    • 14'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 14'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 14'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 11'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Тулуза начинает контратаку
    • 10'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 72%, Тулуза: 28%.
    • 9'
      Муса Диарра из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Жегрова Эдон.
    • 9'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 8'
      Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 8'
      Лилль начинает контратаку
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 6'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 6'
      Спирингс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 6'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 5'
      Деслер Миккел наказан за толчок Исмаили Гонсалвес
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Тулуза: 33%.
    • 4'
      Спирингс Стейн задерживает мяч рукой
    • 3'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 2'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 2'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 2'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Лилль 88.5% (100)
    X 8% (9)
    Тулуза 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лилль 1:1 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:1 Тулуза

    Исход игры
    Лилль
    88.5% (100)
    Ничья
    8% (9)
    Тулуза
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (60)
    Нет
    46.43% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    41.6% (47)
    1:0 Лилль
    23.9% (27)
    2:0 Лилль
    21.2% (24)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    1:2 Тулуза
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Лилль
    1.8% (2)
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