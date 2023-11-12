Тур: 12. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
9
Вахи
Элю
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Марсель
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.67
Среднее время на гол
65
54
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.25
|Мачадо Дейвер
|3
|0.25
|Гилавоги Морган
|2
|0.17
|Медина Факундо
|1
|0.08
|Вахи Элю
|1
|0.08
|Саид Уэсли
|1
|0.08
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.08
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Кортес Оскар
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.27
|Оливейра Витор
|2
|0.18
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.09
|Ндиайе Ильман
|1
|0.09
|Мбемба Шансель
|1
|0.09
|Жиго Самуэль
|1
|0.09
|Унаи Аззедин
|1
|0.09
|Согло Эмран
|1
|0.09
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|5
|0
|Гради Жонатан
|4
|0
|Вахи Элю
|4
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Лоди Ренан
|3
|0
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
6
Ланс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
3
60%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
75%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
17%
4
36%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
6
46%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1
Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0
Марсель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0
Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0
Результаты матчей
Ланс
Марсель
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ланс
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
38
55
110
19
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 16
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 11
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Монако
|Закария Денис
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Марсель
Исход игры
Ланс
27% (31)
Ничья
47.8% (55)
Марсель
25.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (48)
2:1 Ланс
15.7% (18)
1:2 Марсель
14.8% (17)
1:0 Ланс
9.6% (11)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Марсель
3.5% (4)
0:1 Марсель
3.5% (4)
1:3 Марсель
2.6% (3)
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