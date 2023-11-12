  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
1:0
Конец матча
Марсель
0'
37' Желтая карточка
Лоди Ренан
44' Желтая карточка
Гради Жонатан
45' Желтая карточка
Оливейра Витор
76' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
1:0
90' Гол
Гради Жонатан
90'+5

Ход матча

37'
 
Лоди Ренан
44'
Гради Жонатан
 
45'
 
Оливейра Витор
56'
 
Ндиайе Ильман
Корреа Хоакин
60'
Гилавоги Морган
Сотока Флориан
 
60'
Фюльжени Анжело
Томассон Адриен
 
70'
 
Обамеянг Пьер-Эмерик
Оливейра Витор
71'
Мачадо Дейвер
Айдара Массадио
 
71'
Саид Уэсли
Вахи Элю
 
76'
Абдул-Самед Салис
 
86'
 
Мурильо Микаэль
Сарр Исмаила
86'
Коста Давид
Эль Айнауи Нейл
 
90'
Гради Жонатан
(Фюльжени Анжело)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 388 Количество передач 446
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Ланс 27% (31)
X 47.8% (55)
Марсель 25.2% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
21
Айдара
Массадио
6
Абдул-Самед
Салис
23
Эль
Айнауи
Нейл
7
Сотока
Флориан
28
Томассон
Адриен
9
Вахи
Элю
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
20
Корреа
Хоакин
9
Оливейра
Витор
Ланс
3-4-2-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Марсель

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.67

Среднее время на гол

65
54

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 (2) 0.25
Мачадо Дейвер 3 0.25
Гилавоги Морган 2 0.17
Медина Факундо 1 0.08
Вахи Элю 1 0.08
Саид Уэсли 1 0.08
Гради Жонатан 1 0.08
Эль Айнауи Нейл 1 0.08
Фюльжени Анжело 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кортес Оскар 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.27
Оливейра Витор 2 0.18
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.09
Ндиайе Ильман 1 0.09
Мбемба Шансель 1 0.09
Жиго Самуэль 1 0.09
Унаи Аззедин 1 0.09
Согло Эмран 1 0.09
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Вахи Элю 4 0
Самба Брис 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Результаты матчей

Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
6
Ланс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Марсель
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
11%
3
60%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
75%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
15%
4
36%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
6
46%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1
Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0
Марсель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0
Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0

Результаты матчей

Ланс
Марсель

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ланс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
5
6
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
8.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Марсель
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
18.
Марсель
 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 47%, Марсель: 53%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 95'
    Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Арит Амин из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ланс 27% (31)
    X 47.8% (55)
    Марсель 25.2% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 1:0 Марсель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Марсель

    Исход игры
    Ланс
    27% (31)
    Ничья
    47.8% (55)
    Марсель
    25.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (92)
    Нет
    17.86% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (48)
    2:1 Ланс
    15.7% (18)
    1:2 Марсель
    14.8% (17)
    1:0 Ланс
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Марсель
    3.5% (4)
    0:1 Марсель
    3.5% (4)
    1:3 Марсель
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     