Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

47' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

47' Оливейра Витор получает желтую карточку за толчок соперника.

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Гради Жонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Марсель

38' Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали

38' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лоди Ренан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

37' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

36' О, нет. Из многообещающей позиции Балерди Леонардо из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Марсель

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Марсель

28' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Жиго Самуэль из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Марсель

21' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Сотока Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Удар от ворот произведет Марсель

18' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

14' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля