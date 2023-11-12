Тур: 12. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Фраппарт Стефани
Ход матча
5'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
172 Количество передач 294
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуэ
Гела
15
Ву
Кристофер
11
Блас
Людовик
28
Ле
Фе
Энцо
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
История личных встреч
Ренн
Лион
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
32 матча
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.24
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.12
1.27
Среднее время на гол
80
71
Всего голов
40
40
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.25
|Блас Людовик
|2
|0.17
|Гуйри Амин
|2
|0.17
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.17
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.17
|Трюффер Адриен
|1
|0.08
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.08
|Доку Жереми
|1
|0.08
|Ву Кристофер
|1
|0.08
|Дуэ Дезире
|1
|0.08
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.27
|Тальяфико Николас
|1
|0.09
|Нуама Эрнест
|1
|0.09
|Альверо Скелли
|1
|0.09
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.09
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Омари Вармед
|2
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
1
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
1
4
Ренн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
14
1
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
100%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
15
3 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
67%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
5
28%
2
29%
76-90
Пропущено
13
20
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
7
54%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2
Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2
Лион
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0
Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1
Результаты матчей
Ренн
Лион
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ренн
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
47
19
29
19
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Монако
|Закария Денис
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 3
|Ренн
|Матич Неманья
|4
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион
Исход игры
Ренн
68.8% (77)
Ничья
15.2% (17)
Лион
16.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (61)
Меньше
45.05% (50)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
2:1 Ренн
36.6% (41)
1:0 Ренн
16.1% (18)
1:1 Ничья
13.4% (15)
2:0 Ренн
11.6% (13)
1:2 Лион
9.8% (11)
3:1 Ренн
3.6% (4)
0:1 Лион
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!