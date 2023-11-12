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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ренн
0:0
Перерыв
Лион
0'
5' Красная карточка
Дуэ Гела
45' Желтая карточка
Салах Ибрагим

Ход матча

5'
Дуэ Гела
 
45'
Салах Ибрагим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 172 Количество передач 294
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 111
Ренн 68.5% (76)
X 15.3% (17)
Лион 16.2% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
34
Салах
Ибрагим
7
Террье
Мартен
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
12
О'Брайан
Джек
3
Тальяфико
Николас
80
Альверо
Скелли
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
7
Бальде
Мама
Ренн
4-4-2
Лион
4-3-1-2

История личных встреч

Ренн
Лион

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:2
Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.24

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.27

Среднее время на гол

80
71

Всего голов

40
40

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.25
Блас Людовик 2 0.17
Гуйри Амин 2 0.17
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.17
Мюинга Арно 2 (1) 0.17
Трюффер Адриен 1 0.08
Ассиньон Лоренс 1 0.08
Доку Жереми 1 0.08
Ву Кристофер 1 0.08
Дуэ Дезире 1 0.08
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.27
Тальяфико Николас 1 0.09
Нуама Эрнест 1 0.09
Альверо Скелли 1 0.09
Толиссо Корентен 1 (1) 0.09
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Салах Ибрагим 2 0
Дуэ Гела 0 1
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0

Результаты матчей

Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
1
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

1
4
Ренн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

14
1
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
100%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
15
3 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
67%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Пропущено

13
20
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
7
54%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2
Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2
Лион
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0
Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1

Результаты матчей

Ренн
Лион

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ренн
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
1
9
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Ренн
 0:0 Заявка 12 2 7 3 16 - 15 13
14.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Лион
 0:0 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ренн
 0:0 Заявка 7 2 4 1 14 - 10 10
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Лион
 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лион
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Лилль Рибейро Александро 1 3
Ренн Матич Неманья 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Ренн: 37%, Лион: 63%.
  • 46'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Лион пытается что-то создать.
  • 46'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Салах Ибрагим из команды Ренн получает желтую после опасной игры.
  • 45'
    Салах Ибрагим из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Кумбеди Саэль пострадал.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 45'
    О'Брайан Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    О, нет. Из многообещающей позиции Альверо Скелли из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 44'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
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    • 44'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Нуама Эрнест из команды Лион поставил подножку. Пострадал Теате Артур
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Нуама Эрнест из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Буриго Бенжамен.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 35%, Лион: 65%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 40'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 39'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 38'
      Салах Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 32%, Лион: 68%.
    • 35'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Кумбеди Саэль из команды Лион в офсайде
    • 34'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Блас Людовик из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 32'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Диоманде Синали из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Салах Ибрагим заработал фол
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Альверо Скелли из команды Лион поставил подножку. Пострадал Матич Неманья
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 35%, Лион: 65%.
    • 30'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ренн начинает контратаку
    • 29'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Лион пытается что-то создать.
    • 28'
      Бальде Мама из команды Лион в офсайде
    • 27'
      Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 27'
      Теате Артур не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Альверо Скелли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 29%, Лион: 71%.
    • 25'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Салах Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Лион контролирует мяч.
    • 24'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Матич Неманья из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Альверо Скелли заработал фол
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 22'
      Альверо Скелли не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 21'
      Альверо Скелли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Тальяфико Николас из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 29%, Лион: 71%.
    • 20'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 19'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 18'
      Кумбеди Саэль из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Лион контролирует мяч.
    • 17'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 26%, Лион: 74%.
    • 15'
      Матич Неманья успешно блокирует удар.
    • 15'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Лион пытается что-то создать.
    • 14'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Лион поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 42%, Лион: 58%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 10'
      Шанс! Диоманде Синали из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 10'
      Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Альверо Скелли из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 9'
      Толиссо Корентен пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      УДАЛЕНИЕ! - Дуэ Гела удален за серьёзный фол
    • 5'
      Безумный фол. Дуэ Гела грубо играет против соперника. Пострадал Тальяфико Николас
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Лион: 40%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 3'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Альверо Скелли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 2'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ренн начинает контратаку
    • 1'
      Тальяфико Николас пробил со штрафного прямо в стенку
    • 1'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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    Прогнозы 111
    Ренн 68.5% (76)
    X 15.3% (17)
    Лион 16.2% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Лион
    7.10
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    4.00
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    4.10
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    Где смотреть матч Ренн 0:0 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион

    Исход игры
    Ренн
    68.8% (77)
    Ничья
    15.2% (17)
    Лион
    16.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    36.6% (41)
    1:0 Ренн
    16.1% (18)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    2:0 Ренн
    11.6% (13)
    1:2 Лион
    9.8% (11)
    3:1 Ренн
    3.6% (4)
    0:1 Лион
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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