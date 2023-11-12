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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ренн
0:1
Конец матча
Лион
0'
5' Красная карточка
Дуэ Гела
45' Желтая карточка
Салах Ибрагим
0:1
67' Гол
О'Брайан Джек
75' Желтая карточка
Матич Неманья
75' Желтая карточка
Теате Артур
79' Желтая карточка
Тальяфико Николас
90' Желтая карточка
Fabio Grosso II
90'+7

Ход матча

5'
Дуэ Гела
 
45'
Салах Ибрагим
 
46'
 
Ляказетт Александр
Альверо Скелли
46'
Мюинга Арно
Салах Ибрагим
 
46'
Белосьян Женуэль
Трюффер Адриен
 
46'
Сантамария Батист
Террье Мартен
 
64'
 
Джеффиньо
Шерки Райан
64'
 
Кадевере Тино
Бальде Мама
67'
0:1
О'Брайан Джек
(Кумбеди Саэль)
73'
Дуэ Дезире
Блас Людовик
 
75'
Матич Неманья
 
75'
Теате Артур
 
77'
 
Диавара Мамаду
Нуама Эрнест
79'
 
Тальяфико Николас
85'
Гуйри Амин
Ву Кристофер
 
90'
 
Fabio Grosso II
90'
 
Ловрен Деян
Толиссо Корентен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 392 Количество передач 543
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Ренн 68.8% (77)
X 15.2% (17)
Лион 16.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
34
Салах
Ибрагим
7
Террье
Мартен
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
12
О'Брайан
Джек
3
Тальяфико
Николас
80
Альверо
Скелли
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
7
Бальде
Мама
Ренн
4-4-2
Лион
4-3-1-2

История личных встреч

Ренн
Лион

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:2
Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.24

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.27

Среднее время на гол

80
71

Всего голов

40
40

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.25
Блас Людовик 2 0.17
Гуйри Амин 2 0.17
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.17
Мюинга Арно 2 (1) 0.17
Трюффер Адриен 1 0.08
Ассиньон Лоренс 1 0.08
Доку Жереми 1 0.08
Ву Кристофер 1 0.08
Дуэ Дезире 1 0.08
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.27
Тальяфико Николас 1 0.09
О'Брайан Джек 1 0.09
Нуама Эрнест 1 0.09
Альверо Скелли 1 0.09
Толиссо Корентен 1 (1) 0.09
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 5 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Салах Ибрагим 2 0
Дуэ Гела 0 1
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Fabio Grosso II 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0

Результаты матчей

Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
1
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

1
4
Ренн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Лион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

14
2
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
4
29%
1
50%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
60%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
15
3 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
67%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Пропущено

14
20
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
7
50%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
1
7%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2
Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2
Лион
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0
Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1

Результаты матчей

Ренн
Лион

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ренн
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
1
10
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ренн Матич Неманья 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Лилль Рибейро Александро 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    О'Брайан Джек из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ренн: 41%, Лион: 59%.
  • 97'
    Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Лион
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Кумбеди Саэль из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Матич Неманья из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 92'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 92'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 37%, Лион: 63%.
    • 46'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Салах Ибрагим из команды Ренн получает желтую после опасной игры.
    • 45'
      Салах Ибрагим из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Кумбеди Саэль пострадал.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 45'
      О'Брайан Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      О, нет. Из многообещающей позиции Альверо Скелли из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 44'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 44'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Нуама Эрнест из команды Лион поставил подножку. Пострадал Теате Артур
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Нуама Эрнест из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Буриго Бенжамен.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 35%, Лион: 65%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 40'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 39'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 38'
      Салах Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 32%, Лион: 68%.
    • 35'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Кумбеди Саэль из команды Лион в офсайде
    • 34'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Блас Людовик из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 32'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Диоманде Синали из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Салах Ибрагим заработал фол
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Альверо Скелли из команды Лион поставил подножку. Пострадал Матич Неманья
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 35%, Лион: 65%.
    • 30'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ренн начинает контратаку
    • 29'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Лион пытается что-то создать.
    • 28'
      Бальде Мама из команды Лион в офсайде
    • 27'
      Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 27'
      Теате Артур не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Альверо Скелли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 29%, Лион: 71%.
    • 25'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Салах Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Лион контролирует мяч.
    • 24'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Матич Неманья из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Альверо Скелли заработал фол
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 22'
      Альверо Скелли не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 21'
      Альверо Скелли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Тальяфико Николас из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 29%, Лион: 71%.
    • 20'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 19'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 18'
      Кумбеди Саэль из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Лион контролирует мяч.
    • 17'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 26%, Лион: 74%.
    • 15'
      Матич Неманья успешно блокирует удар.
    • 15'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Лион пытается что-то создать.
    • 14'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Лион поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 42%, Лион: 58%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 10'
      Шанс! Диоманде Синали из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 10'
      Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Альверо Скелли из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 9'
      Толиссо Корентен пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      УДАЛЕНИЕ! - Дуэ Гела удален за серьёзный фол
    • 5'
      Безумный фол. Дуэ Гела грубо играет против соперника. Пострадал Тальяфико Николас
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Лион: 40%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 3'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Альверо Скелли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 2'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ренн начинает контратаку
    • 1'
      Тальяфико Николас пробил со штрафного прямо в стенку
    • 1'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Ренн 68.8% (77)
    X 15.2% (17)
    Лион 16.1% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 0:1 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:1 Лион

    Исход игры
    Ренн
    68.8% (77)
    Ничья
    15.2% (17)
    Лион
    16.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    36.6% (41)
    1:0 Ренн
    16.1% (18)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    2:0 Ренн
    11.6% (13)
    1:2 Лион
    9.8% (11)
    3:1 Ренн
    3.6% (4)
    0:1 Лион
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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