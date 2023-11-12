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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Мец
2:1
Второй тайм: 70'
Нант

Ход матча

3'
Ван Ден Керкхоф Кевин
(Юдоль Матьё)
1:0
12'
1:1
Саймон Мозес
(Паллуа Николя)
28'
Элисор Симон
(Джаллоу Абли)
2:1
54'
 
Аблин Маттис
Мохамед Мостафа
54'
 
Кёмерт Эрай
Паллуа Николя
54'
 
Ганаго Игнатиус
Коко Маркус
60'
 
Хаджам Жауэн
Мерлин Квентин
68'
Канде Фали
Эрей Кристоф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 201 Количество передач 345
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 112
Мец 15.2% (17)
X 55.4% (62)
Нант 29.5% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Мец
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
36
Джаллоу
Абли
7
Диалло
Папе
11
Элисор
Симон
1
Лафон
Альбан
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Мец
4-2-3-1
Нант
3-4-2-1

История личных встреч

Мец
Нант

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
0:0
КЛ
4:2
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.8

Среднее время на гол

101
112

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.95
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

95
114

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 2 0.17
Микаутадзе Жорж 2 0.17
Сабали Шейх 2 0.17
Асоро Йоэль 1 0.08
Камара Ламин 1 0.08
Мазиз Юссеф 1 0.08
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.08
Элисор Симон 1 0.08
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.42
Саймон Мозес 3 (1) 0.25
Молле Флоран 2 0.17
Бамба Абдул-Кадер 1 0.08
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.08
Коко Маркус 1 0.08
Чиривелья Педро 1 0.08
Кёмерт Эрай 1 0.08
Мутуссами Самуэль 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Юдоль Матьё 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Мец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
11
Мец
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Нант
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
3
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
6
35%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2
Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0

Результаты матчей

Мец
Нант

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Мец
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 1:1 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 1:2 Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 2:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
15.
Тулуза
 1:1 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 20 12
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 1:1 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 1:2 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 1:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 2:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 2:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 1:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 1:2 Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
11.
Тулуза
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
Весь список
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Саймон Мозес наказан за толчок Камара Ламин
  • 65'
    Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 65'
    Нант пытается что-то создать.
  • 65'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 65'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Контроль мяча: Мец: 34%, Нант: 66%.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 60'
      Шанс! Хаджам Жауэн из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 60'
      Молле Флоран из команды Нант подал угловой справа.
    • 60'
      Тактическая замена. Мерлин Квентин уходит с поля и его заменяет Хаджам Жауэн
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Нант: 65%.
    • 60'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Мец начинает контратаку
    • 59'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Нант пытается что-то создать.
    • 58'
      Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кастеллетто Жан-Шарль
    • 57'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Нант пытается что-то создать.
    • 57'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Жан-Жак Данле!
    • 56'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Нант: 64%.
    • 54'
      Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
    • 54'
      Тактическая замена. Паллуа Николя уходит с поля и его заменяет Кёмерт Эрай
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Тактическая замена. Мохамед Мостафа уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Нант: 64%.
    • 49'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Диалло Папе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 49'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Колин Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Нант пытается что-то создать.
    • 48'
      Элисор Симон из команды Мец в офсайде
    • 48'
      Чиривелья Педро наказан за толчок Камара Ламин
    • 47'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Нант пытается что-то создать.
    • 47'
      Саймон Мозес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ван Ден Керкхоф Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Нант контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Мец играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Нант: 63%.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 49'
      Нант контролирует мяч.
    • 48'
      Мец контролирует мяч.
    • 48'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 38%, Нант: 62%.
    • 45'
      Коко Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Нант пытается что-то создать.
    • 44'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 43'
      О, нет. Из многообещающей позиции Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 42'
      Мец пытается что-то создать.
    • 42'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 41'
      Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Нант контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 38%, Нант: 62%.
    • 40'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Мец пытается что-то создать.
    • 39'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Мец пытается что-то создать.
    • 37'
      Мохамед Мостафа наказан за толчок Эрей Кристоф
    • 36'
      Нант контролирует мяч.
    • 36'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Мец пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Нант: 67%.
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Саймон Мозес пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 32'
      Нант пытается что-то создать.
    • 32'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Нант: 68%.
    • 30'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 29'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мец.
    • 28'
      Фантастический гол, где все сам сделал Джаллоу Абли!
    • 28'
      Джаллоу Абли сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Элисор Симон забивает с левой ноги!
    • 28'
      Джаллоу Абли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Мец начинает контратаку
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Мец пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Нант: 68%.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Элисор Симон
    • 24'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 24'
      Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 23'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Мец пытается что-то создать.
    • 21'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 25%, Нант: 75%.
    • 19'
      Мец контролирует мяч.
    • 18'
      Нант контролирует мяч.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Нант контролирует мяч.
    • 17'
      Траоре Исмаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 17'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Паллуа Николя успешно блокирует удар.
    • 17'
      Эрей Кристоф из команды Мец нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 17'
      Камара Ламин из команды Мец подал угловой справа.
    • 16'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Мец контролирует мяч.
    • 15'
      Молле Флоран из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 20%, Нант: 80%.
    • 15'
      Мохамед Мостафа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Элисор Симон из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Молле Флоран.
    • 13'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Нант!
    • 13'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант.
    • 12'
      Чиривелья Педро сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Паллуа Николя сделал результативную передачу.
    • 12'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 12'
      Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает с правой ноги!
    • 12'
      Паллуа Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Нант: 78%.
    • 10'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ван Ден Керкхоф Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 8'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Нант контролирует мяч.
    • 6'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Мец контролирует мяч.
    • 5'
      Начался туман, и видимость стала плохой
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Нант: 78%.
    • 5'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Мец контролирует мяч.
    • 4'
      Ван Ден Керкхоф Кевин удалось забить из легкой позиции.
    • 4'
      Джаллоу Абли сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Юдоль Матьё сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О О Л - Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ван Ден Керкхоф Кевин легко с этим справился!
    • 3'
      Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Мец начинает контратаку
    • 3'
      Ван Ден Керкхоф Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Нант контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 2'
      Нант контролирует мяч.
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Мец контролирует мяч.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 112
    Мец 15.2% (17)
    X 55.4% (62)
    Нант 29.5% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Нант
    3.35
    Реклама, ligastavok.ru
    3.55
    Реклама, pari.ru
    8.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мец 2:1 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 2:1 Нант

    Исход игры
    Мец
    15.2% (17)
    Ничья
    55.4% (62)
    Нант
    29.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.11% (27)
    Меньше
    75.89% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (56)
    0:1 Нант
    14.3% (16)
    1:2 Нант
    13.4% (15)
    2:1 Мец
    8% (9)
    1:0 Мец
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
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