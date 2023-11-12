Тур: 12. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Батта Флоран
0'
1:0
3' ГолВан Ден Керкхоф Кевин
1:1
12' ГолСаймон Мозес
2:1
28' ГолЭлисор Симон
3:1
85' ГолАсоро Йоэль
90'+5
Ход матча
3'
12'
1:1
28'
2:1
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
310 Количество передач 621
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
11
Элисор
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
-
37 Сане ИбуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
20 АдсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мец
Нант
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.8
Среднее время на гол
101
112
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
0.95
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
95
114
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|2
|0.17
|Джаллоу Абли
|2
|0.17
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.17
|Сабали Шейх
|2
|0.17
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.08
|Камара Ламин
|1
|0.08
|Мазиз Юссеф
|1
|0.08
|Элисор Симон
|1
|0.08
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.42
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.25
|Молле Флоран
|2
|0.17
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.08
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.08
|Коко Маркус
|1
|0.08
|Чиривелья Педро
|1
|0.08
|Кёмерт Эрай
|1
|0.08
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.08
|Аблин Маттис
|1
|0.08
|Паллуа Николя
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Юдоль Матьё
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Мец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Мец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
11
Мец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нант
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
43%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
3
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
25%
4
24%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
2
17%
2
12%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
17%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
6
33%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2
Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0
Результаты матчей
Мец
Нант
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мец
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
48
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Монако
|Закария Денис
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 3
|Ренн
|Матич Неманья
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 3:1 Нант
Исход игры
Мец
15.2% (17)
Ничья
55.4% (62)
Нант
29.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (27)
Меньше
75.89% (85)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (56)
0:1 Нант
14.3% (16)
1:2 Нант
13.4% (15)
2:1 Мец
8% (9)
1:0 Мец
6.3% (7)
0:0 Ничья
4.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!