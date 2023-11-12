Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Г О О О О Л - Асоро Йоэль забивает с правой ноги!

84' Удар от ворот произведет Нант

84' Оооо... вот это был удар! Колин Максим должен был забить с этой позиции.

84' Колин Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Элисор Симон из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

78' Удар от ворот произведет Мец

77' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Мец

76' Ганаго Игнатиус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Мец

75' Хаджам Жауэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Ван Ден Керкхоф Кевин пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

73' Удар от ворот произведет Мец

72' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Ганаго Игнатиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Мец

71' Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Эрей Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку

63' Саймон Мозес нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

62' Ганаго Игнатиус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Удар от ворот произведет Мец

59' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Жан-Жак Данле

56' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

52' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Мец

50' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.