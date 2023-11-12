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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Мец
3:1
Конец матча
Нант
0'
1:0
3' Гол
Ван Ден Керкхоф Кевин
1:1
12' Гол
Саймон Мозес
2:1
28' Гол
Элисор Симон
3:1
85' Гол
Асоро Йоэль
90'+5

Ход матча

3'
Ван Ден Керкхоф Кевин
(Юдоль Матьё)
1:0
12'
1:1
Саймон Мозес
(Паллуа Николя)
28'
Элисор Симон
(Джаллоу Абли)
2:1
54'
 
Аблин Маттис
Мохамед Мостафа
54'
 
Кёмерт Эрай
Паллуа Николя
54'
 
Ганаго Игнатиус
Коко Маркус
60'
 
Хаджам Жауэн
Мерлин Квентин
68'
Канде Фали
Эрей Кристоф
 
81'
 
Адсон
Мутуссами Самуэль
84'
Асоро Йоэль
Диалло Папе
 
84'
Н'Дорам Кевин
Джаллоу Абли
 
85'
Асоро Йоэль
(Ван Ден Керкхоф Кевин)
3:1
90'
Мбайе Малик
Ван Ден Керкхоф Кевин
 
90'
Жан Н'Гессан
Камара Ламин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 310 Количество передач 621
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Мец 15.2% (17)
X 55.4% (62)
Нант 29.5% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
36
Джаллоу
Абли
7
Диалло
Папе
11
Элисор
Симон
1
Лафон
Альбан
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Мец
4-2-3-1
Нант
3-4-2-1

История личных встреч

Мец
Нант

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
0:0
КЛ
4:2
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.8

Среднее время на гол

101
112

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.95
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

95
114

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 2 0.17
Джаллоу Абли 2 0.17
Микаутадзе Жорж 2 0.17
Сабали Шейх 2 0.17
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.08
Камара Ламин 1 0.08
Мазиз Юссеф 1 0.08
Элисор Симон 1 0.08
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.42
Саймон Мозес 3 (1) 0.25
Молле Флоран 2 0.17
Бамба Абдул-Кадер 1 0.08
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.08
Коко Маркус 1 0.08
Чиривелья Педро 1 0.08
Кёмерт Эрай 1 0.08
Мутуссами Самуэль 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Юдоль Матьё 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Мец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Мец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
11
Мец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нант
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
43%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
3
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
25%
4
24%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
2
17%
2
12%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
17%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
6
33%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2
Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0

Результаты матчей

Мец
Нант

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мец
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Ренн
 0:0 Заявка 12 2 7 3 16 - 15 13
14.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Лион
 0:0 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ренн
 0:0 Заявка 7 2 4 1 14 - 10 10
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Лион
 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лион
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Лилль Рибейро Александро 1 3
Ренн Матич Неманья 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Мец заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Мец: 33%, Нант: 67%.
  • 94'
    Мец пытается что-то создать.
  • 94'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 92'
    Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Элисор Симон пострадал.
    • 88'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Команда Мец довольна результатом к этому моменту.
    • 88'
      Нант пытается что-то создать.
    • 87'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Мец пытается что-то создать.
    • 86'
      Камара Ламин сделал ключевой пас для гола!
    • 85'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Нант: 66%.
    • 85'
      Асоро Йоэль удалось забить из легкой позиции.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Мец играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Нант: 63%.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 49'
      Нант контролирует мяч.
    • 48'
      Мец контролирует мяч.
    • 48'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 38%, Нант: 62%.
    • 45'
      Коко Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Нант пытается что-то создать.
    • 44'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 43'
      О, нет. Из многообещающей позиции Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 42'
      Мец пытается что-то создать.
    • 42'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 41'
      Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Нант контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 38%, Нант: 62%.
    • 40'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Мец пытается что-то создать.
    • 39'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Мец пытается что-то создать.
    • 37'
      Мохамед Мостафа наказан за толчок Эрей Кристоф
    • 36'
      Нант контролирует мяч.
    • 36'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Мец пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Нант: 67%.
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Саймон Мозес пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 32'
      Нант пытается что-то создать.
    • 32'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Нант: 68%.
    • 30'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 29'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мец.
    • 28'
      Фантастический гол, где все сам сделал Джаллоу Абли!
    • 28'
      Джаллоу Абли сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Элисор Симон забивает с левой ноги!
    • 28'
      Джаллоу Абли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Мец начинает контратаку
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Мец пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Нант: 68%.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Элисор Симон
    • 24'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 24'
      Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 23'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Мец пытается что-то создать.
    • 21'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 25%, Нант: 75%.
    • 19'
      Мец контролирует мяч.
    • 18'
      Нант контролирует мяч.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Нант контролирует мяч.
    • 17'
      Траоре Исмаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 17'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Паллуа Николя успешно блокирует удар.
    • 17'
      Эрей Кристоф из команды Мец нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 17'
      Камара Ламин из команды Мец подал угловой справа.
    • 16'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Мец контролирует мяч.
    • 15'
      Молле Флоран из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 20%, Нант: 80%.
    • 15'
      Мохамед Мостафа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Элисор Симон из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Молле Флоран.
    • 13'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Нант!
    • 13'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант.
    • 12'
      Чиривелья Педро сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Паллуа Николя сделал результативную передачу.
    • 12'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 12'
      Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает с правой ноги!
    • 12'
      Паллуа Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Нант: 78%.
    • 10'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ван Ден Керкхоф Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 8'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Нант контролирует мяч.
    • 6'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Мец контролирует мяч.
    • 5'
      Начался туман, и видимость стала плохой
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Нант: 78%.
    • 5'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Мец контролирует мяч.
    • 4'
      Ван Ден Керкхоф Кевин удалось забить из легкой позиции.
    • 4'
      Джаллоу Абли сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Юдоль Матьё сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О О Л - Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ван Ден Керкхоф Кевин легко с этим справился!
    • 3'
      Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Мец начинает контратаку
    • 3'
      Ван Ден Керкхоф Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Нант контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 2'
      Нант контролирует мяч.
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Мец контролирует мяч.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Мец 15.2% (17)
    X 55.4% (62)
    Нант 29.5% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Мец 3:1 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 3:1 Нант

    Исход игры
    Мец
    15.2% (17)
    Ничья
    55.4% (62)
    Нант
    29.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.11% (27)
    Меньше
    75.89% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (56)
    0:1 Нант
    14.3% (16)
    1:2 Нант
    13.4% (15)
    2:1 Мец
    8% (9)
    1:0 Мец
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
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