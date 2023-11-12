Тур: 12. Стадион: Галгенваард. Зрители: 20235 Главный судья: Нагтегал Марк
2:2
Конец матча
0'
0:1
53' ГолДриауех Каухайб
0:2
62' ГолЛампру Лазарос
1:2
70' ГолБоздоган Джан
83' Желтая карточкаБас Юлиан
2:2
90' ГолМодибо Саньян
90' Желтая карточкаМодибо Саньян
90'+6
Ход матча
53'
0:1
62'
0:2
70'
1:2
83'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
13 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
206 Количество передач 211
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бут
Тейлор
37
Лидберг
Исак
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
37 Лидберг ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Новоа УгоЗащитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Эксельсиор
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.11
1.89
Среднее время на гол
42
47
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Среднее время на гол
57
101
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
64
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрауло Оскар
|2
|0.17
|Фламинго Райан
|2
|0.17
|Боздоган Джан
|1
|0.08
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.08
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.08
|Модибо Саньян
|1
|0.08
|Йенсен Виктор
|1
|0.08
|Ромени Оле
|1
|0.08
|Лидберг Исак
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Рамселар Барт
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.42
|Дриауех Каухайб
|3
|0.25
|Пэрротт Трой
|3
|0.25
|Удденес Оскар
|2
|0.17
|Лампру Лазарос
|1
|0.08
|Загре Артур
|1
|0.08
|Оморова Ричи
|1
|0.08
|Хореман Сибе
|1
|0.08
|Бас Юлиан
|1
|0.08
|Сандра Сиссе
|1
|0.08
|Виделль Каспер
|1
|0.08
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Баркас Василис
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
4
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
7
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
15
11
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
4
27%
5
45%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
2
20%
5
25%
76-90
Пропущено
24
21
6 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
6
25%
7
33%
46-60
6
25%
7
33%
61-75
6
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3
Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4
Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0
Результаты матчей
Утрехт
Эксельсиор
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
51
15
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
39
75
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|45 - 5
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|39 - 9
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|20 - 21
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|27 - 31
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 3