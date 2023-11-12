Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Эксельсиор

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Боздоган Джан пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

40' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' ШТАНГА! Пробил головой Пэрротт Трой прямо в каркас ворот!

38' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Эксельсиор

30' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Эксельсиор

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Фитц-Джим Киян пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Утрехт

13' Ньивпорт Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хорошую попытку сделал Тоорнстра Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

8' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Эксельсиор

7' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

2' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Утрехт

1' Бас Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

1' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эксельсиор начинает с центра поля