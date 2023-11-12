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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 20235 Главный судья: Нагтегал Марк
Утрехт
2:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
53' Гол
Дриауех Каухайб
0:2
62' Гол
Лампру Лазарос
1:2
70' Гол
Боздоган Джан
83' Желтая карточка
Бас Юлиан
2:2
90' Гол
Модибо Саньян
90' Желтая карточка
Модибо Саньян
90'+6

Ход матча

41'
Боздоган Джан
Ван дер Хорн Майк
 
46'
Эль-Каруани Суфьян
Yannick Leliendal
 
53'
0:1
Дриауех Каухайб
(Загре Артур)
62'
0:2
Лампру Лазарос
(Пэрротт Трой)
66'
Бауссайд Отман
Азаркан Маруан
 
66'
Сёнтьенс Матс
Бут Тейлор
 
66'
Рамселар Барт
Тоорнстра Йенс
 
70'
Боздоган Джан
(Рамселар Барт)
1:2
75'
 
Науйокс Ноа
Фитц-Джим Киян
75'
 
Бенита Мимеирхель
Пэрротт Трой
75'
 
Аграфиотис Николас
Лампру Лазарос
83'
 
Бас Юлиан
90'
 
Санчес-Фернандес Деренсили
Дриауех Каухайб
90'
Модибо Саньян
(Боздоган Джан)
2:2
90'
Модибо Саньян
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 13 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 206 Количество передач 211
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
36
Yannick
Leliendal
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
11
Азаркан
Маруан
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
37
Лидберг
Исак
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
10
Фитц-Джим
Киян
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
Утрехт
4-2-3-1
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Эксельсиор

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
3:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Среднее время на гол

57
101

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
64

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрауло Оскар 2 0.17
Фламинго Райан 2 0.17
Боздоган Джан 1 0.08
Тоорнстра Йенс 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Йенсен Виктор 1 0.08
Ромени Оле 1 0.08
Лидберг Исак 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Рамселар Барт 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.42
Дриауех Каухайб 3 0.25
Пэрротт Трой 3 0.25
Удденес Оскар 2 0.17
Лампру Лазарос 1 0.08
Загре Артур 1 0.08
Оморова Ричи 1 0.08
Хореман Сибе 1 0.08
Бас Юлиан 1 0.08
Сандра Сиссе 1 0.08
Виделль Каспер 1 0.08
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Баркас Василис 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Смеулерс Ян 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
4
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
7
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

15
11
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
4
27%
5
45%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
2
20%
5
25%
76-90

Пропущено

24
21
6 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
6
25%
7
33%
46-60
6
25%
7
33%
61-75
6
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3
Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4
Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0

Результаты матчей

Утрехт
Эксельсиор

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 12 0 0 45 - 5 36
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 39 - 9 29
3.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 Заявка 12 3 6 3 20 - 21 15
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
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