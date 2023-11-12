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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Romain Lissorgue
Клермон
1:0
Второй тайм: 72'
Лорьян
0'
10' Желтая карточка
Конате Шейк
52' Желтая карточка
Туре Сулейман
57' Желтая карточка
Менди Формоз III
1:0
69' Пенальти
Чам Мухаммед

Ход матча

10'
Конате Шейк
 
46'
 
Н'Диайе Бассиру
Мугиша Джоэл
52'
 
Туре Сулейман
57'
 
Менди Формоз III
60'
 
Ле Бри Тео
Крупи Эли Джуниор
69'
Чам Мухаммед
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 112
Клермон 35.7% (40)
X 43.8% (49)
Лорьян 20.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Клермон
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
7
Маньен
Йоанн
6
Кейта
Хабиб
11
Аллевина
Джим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
93
Мугиша
Джоэл
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
17
Макенго
Жан-Виктор
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
22
Крупи
Эли
Джуниор
Клермон
3-5-2
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Клермон
Лорьян

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.8

Среднее время на гол

225
112

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Среднее время на гол

112
64

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

150
81

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 2 0.18
Маньен Йоанн 2 0.18
Конате Шейк 2 0.18
Ожье Флоран 1 0.09
Ветеска Матеуш 1 0.09
Киэ Грежон 1 (1) 0.09
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 3 0.25
Февр Ромен 3 0.25
Тосин Айегун 2 0.17
Дукуре Сирине 1 0.08
Ле Гофф Венсан 1 0.08
Абергель Лоран 1 0.08
Понсо Жульен 1 0.08
Йонгва Дарлин 1 0.08
Туре Сулейман 1 0.08

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 3 0
Гоналон Максим 2 0
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Конате Шейк 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Pascal Gastien 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 2 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Йонгва Дарлин 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0
Менди Формоз III 1 0

Результаты матчей

Клермон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Лорьян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лорьян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
8
Клермон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Лорьян
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
4
67%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0
Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3
Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Клермон
Лорьян

Точный счет

0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
5
3
7
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 1:1 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 1:2 Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Мец
 2:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
15.
Тулуза
 1:1 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 20 12
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 1:1 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 1:2 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 1:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 2:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 2:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 1:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 1:2 Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
11.
Тулуза
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
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  • 71'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Клермон: 61%, Лорьян: 39%.
  • 69'
    'Г О О О О О Л - Чам Мухаммед из команды Клермон забивает с пенальти! Он пробил правой. Ивон Мвого был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 68'
    После проверки VAR судья изменил решение - Клермон пробьет пенальти!
  • 67'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Клермон.
  • 66'
    Вивальдо Боргес до Сантос Нето на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 112
    Клермон 35.7% (40)
    X 43.8% (49)
    Лорьян 20.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Лорьян
    3.30
    3.40
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:0 Лорьян

    Исход игры
    Клермон
    35.7% (40)
    Ничья
    43.8% (49)
    Лорьян
    20.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.89% (29)
    Меньше
    74.11% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.4% (43)
    1:0 Клермон
    20.5% (23)
    2:1 Клермон
    13.4% (15)
    0:1 Лорьян
    8.9% (10)
    1:2 Лорьян
    8.9% (10)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    2:0 Клермон
    1.8% (2)
    1:3 Лорьян
    1.8% (2)
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