Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Туре Сулейман нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

90' Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Февр Ромен пробил со штрафного прямо в стенку

88' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Тальби Монтассар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи

85' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Йонгва Дарлин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Хорошую попытку сделал Маньен Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Клермон

78' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Клермон

75' Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали

73' Удар от ворот произведет Клермон

72' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

71' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

69' 'Г О О О О О Л - Чам Мухаммед из команды Клермон забивает с пенальти! Он пробил правой. Ивон Мвого был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

68' После проверки VAR судья изменил решение - Клермон пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Клермон

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Хорошую попытку сделал Николсон Шамар . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Удар от ворот произведет Клермон

63' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хорошую попытку сделал Николсон Шамар . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

61' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

61' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

54' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Удар от ворот произведет Лорьян

53' Николсон Шамар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Туре Сулейман получил желтую карточку от судьи

50' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Чам Мухаммед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Туре Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Н'Диайе Бассиру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.