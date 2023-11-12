Тур: 12. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Romain Lissorgue
0'
10' Желтая карточкаКонате Шейк
47' Желтая карточкаЧам Мухаммед
51' Желтая карточкаТуре Сулейман
57' Желтая карточкаМенди Формоз III
1:0
69' ПенальтиЧам Мухаммед
85' Желтая карточкаСейду Алиду
90'+7
Ход матча
10'
47'
51'
57'
69'
1:0
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
15
Конате
Шейк
10
Чам
Мухаммед
38
Мвого
Ивон
93
Мугиша
Джоэл
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
24 Stan Berkani
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Мугиша ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пабло ПажисПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Лорьян
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.8
Среднее время на гол
225
112
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Среднее время на гол
112
64
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
150
81
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.27
|Маньен Йоанн
|2
|0.18
|Конате Шейк
|2
|0.18
|Ожье Флоран
|1
|0.09
|Ветеска Матеуш
|1
|0.09
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.09
|Николсон Шамар
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крупи Эли Джуниор
|3
|0.25
|Февр Ромен
|3
|0.25
|Тосин Айегун
|2
|0.17
|Дукуре Сирине
|1
|0.08
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.08
|Абергель Лоран
|1
|0.08
|Понсо Жульен
|1
|0.08
|Йонгва Дарлин
|1
|0.08
|Туре Сулейман
|1
|0.08
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|0
|Гоналон Максим
|2
|0
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Конате Шейк
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|2
|0
|Менди Формоз III
|2
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Йонгва Дарлин
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Лорьян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лорьян
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
8
Клермон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Лорьян
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
3
43%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
4
67%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
22%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
2
15%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0
Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3
Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1
Результаты матчей
Клермон
Лорьян
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Клермон
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
66
38
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Монако
|Закария Денис
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 3
|Ренн
|Матич Неманья
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 1:0 Лорьян
Исход игры
Клермон
35.7% (40)
Ничья
43.8% (49)
Лорьян
20.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
25.89% (29)
Меньше
74.11% (83)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (43)
1:0 Клермон
20.5% (23)
2:1 Клермон
13.4% (15)
0:1 Лорьян
8.9% (10)
1:2 Лорьян
8.9% (10)
0:0 Ничья
4.5% (5)
2:0 Клермон
1.8% (2)
1:3 Лорьян
1.8% (2)
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