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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 15000
Оснабрюк
0:2
Конец матча
Магдебург
0'
0:1
52' Гол
Атик Бариш
0:2
71' Гол
Шулер Лука
75' Желтая карточка
Connor Krempicki
76' Желтая карточка
Диаките Умар
89' Желтая карточка
Ферхук Йон
90' Желтая карточка
Арслан Ахмет
90'+5
1
Грилль
Леннарт
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
25
Виманн
Никлас
5
Айдини
Басхким
8
Теше
Роберт
13
Lukas
Kunze
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
11
Макридис
Хараламбос
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
13
Connor
Krempicki
20
Амаечи
Ксавьер
9
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
Оснабрюк
3-4-3
Магдебург
3-3-1-3

История личных встреч

Оснабрюк
Магдебург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б3
1:5
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
3:0
Б3
3:2
Б3
2:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.36
Dave Gnaase 2 0.14
Конте Кристиан 2 0.14
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.14
Florian Kleinhansl 1 0.07
Теше Роберт 1 0.07
Диаките Умар 1 0.07
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.36
Гнака Силас 3 0.21
Кастаньос Люк 3 0.21
Атик Бариш 2 0.14
Connor Krempicki 2 0.14
Арслан Ахмет 2 0.14
Jason Ceka 1 0.07
Бокхорн Эберт 1 0.07
Конде Амара 1 0.07
Leon Bell 1 0.07
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.07
Югоне Жан 1 0.07

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Dave Gnaase 5 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Теше Роберт 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Ферхук Йон 2 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Виманн Никлас 0 1
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Daniel Heber 3 1
Connor Krempicki 3 0
Бокхорн Эберт 3 0
Leon Bell 3 0
Jason Ceka 3 0
Югоне Жан 3 0
Daniel Elfadli 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Ито Тацуя 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Магдебург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
5
Оснабрюк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

2
10
Оснабрюк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Магдебург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
3
23%
76-90

Пропущено

18
10
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
1
10%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
5
36%
4
17%
76-90

Пропущено

33
22
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
12%
5
23%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
5
15%
5
23%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
9
27%
5
23%
61-75
8
24%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2
Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0
Магдебург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1

Результаты матчей

Оснабрюк
Магдебург

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 8 6 0 27 - 11 30
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
4.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
5.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
6.
Фортуна
 13 6 3 4 24 - 15 21
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
8.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
9.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 14 1 4 9 14 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
11.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
12.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
13.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
14.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
15.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
16.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
2.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
6.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
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