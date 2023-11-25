Тур: 14. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke. Зрители: 15000
0'
0:1
52' ГолАтик Бариш
0:2
71' ГолШулер Лука
75' Желтая карточкаConnor Krempicki
76' Желтая карточкаДиаките Умар
89' Желтая карточкаФерхук Йон
90' Желтая карточкаАрслан Ахмет
90'+5
Ход матча
52'
0:1
71'
0:2
75'
76'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Диаките
Умар
13
Lukas
Kunze
25
Гнака
Силас
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Полузащитник
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
16 Henry Rorig
-
28 Florian Bahr
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Martin Heck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Магдебург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.36
|Dave Gnaase
|2
|0.14
|Конте Кристиан
|2
|0.14
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.14
|Florian Kleinhansl
|1
|0.07
|Теше Роберт
|1
|0.07
|Диаките Умар
|1
|0.07
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.36
|Гнака Силас
|3
|0.21
|Кастаньос Люк
|3
|0.21
|Атик Бариш
|2
|0.14
|Connor Krempicki
|2
|0.14
|Арслан Ахмет
|2
|0.14
|Jason Ceka
|1
|0.07
|Бокхорн Эберт
|1
|0.07
|Конде Амара
|1
|0.07
|Leon Bell
|1
|0.07
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.07
|Югоне Жан
|1
|0.07
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|4
|1
|Dave Gnaase
|5
|0
|Кюизанс Микаэль
|3
|1
|Теше Роберт
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Florian Kleinhansl
|3
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Jannes Wulff
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Connor Krempicki
|3
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Leon Bell
|3
|0
|Jason Ceka
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Daniel Elfadli
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Магдебург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
5
Оснабрюк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
2
10
Оснабрюк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Магдебург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
3
23%
76-90
Пропущено
18
10
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
1
10%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
5
36%
4
17%
76-90
Пропущено
33
22
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
12%
5
23%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
5
15%
5
23%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
9
27%
5
23%
61-75
8
24%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2
Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0
Магдебург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1
Результаты матчей
Оснабрюк
Магдебург
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
59
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4