Тур: 14. Стадион: Эсприт-Арена.
Ход матча
13'
1:0
19'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jona Niemiec
-
46 Sima Suso
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Шальке 04
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|6 (2)
|0.43
|Танака Ао
|3
|0.21
|Де Вейс Йорди
|2
|0.14
|Вермейж Винсент
|2
|0.14
|Клаус Феликс
|2
|0.14
|Yannik Engelhardt
|2
|0.14
|Циммерман Маттиас
|1
|0.07
|Сиберт Джамиль
|1
|0.07
|Гинчек Даниэль
|1
|0.07
|Хоффманн Андре
|1
|0.07
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.07
|Jona Niemiec
|1
|0.07
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|3
|0.21
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.21
|Оуведжан Томас
|2
|0.14
|Теродде Симон
|2
|0.14
|Ласм Бриан
|2
|0.14
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.14
|Мёркин Дерри
|1
|0.07
|Темпельман Лино
|1
|0.07
|Форсан Эудраого
|1
|0.07
|Латца Данни
|1
|0.07
|Дрекслер Доминик
|1
|0.07
|Мор Тобиас
|1
|0.07
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Takashi Uchino
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Вермейж Винсент
|1
|0
|Кастенмайер Флориан
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Jona Niemiec
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Мёркин Дерри
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Шальке 04
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
10
Фортуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Шальке 04
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
7
58%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
11
16
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
4
33%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
7
29%
29%
1
5%
46-60
3
13%
6
29%
61-75
4
17%
6
29%
76-90
Пропущено
15
27
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
27%
2
7%
1-15
2
13%
7
26%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
4
27%
8
30%
30%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
13%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2
Результаты матчей
Фортуна
Шальке 04
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
25
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
33
25
33
16
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
58
58
49
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|27 - 11
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|3.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|7.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|10.
|13
|5
|3
|5
|25 - 25
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|15 - 21
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|15.
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|0:2
|14
|4
|1
|9
|20 - 30
|13
|17.
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|14
|1
|4
|9
|14 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|13.
|0:2
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 15
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|0:2
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4