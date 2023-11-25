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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 52000
Фортуна
5:3
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
13' Гол
Вермейж Винсент
2:0
19' Гол
Клаус Феликс
3:0
26' Гол
Вермейж Винсент
38' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
54' Желтая карточка
Танака Ао
3:1
57' Гол
Каминьски Марцин
60' Желтая карточка
Шалленберг Рон
4:1
65' Гол
Цолис Христос
4:2
74' Гол
Калаш Томаш
4:3
75' Гол
Ласм Бриан
5:3
90' Гол
Jona Niemiec
90'+8

Ход матча

13'
Вермейж Винсент
(Николя Гавори)
1:0
19'
Клаус Феликс
(Цолис Христос)
2:0
26'
Вермейж Винсент
3:0
33'
 
Идризи Бленди
Дрекслер Доминик
33'
 
Зегуйн Пауль
Темпельман Лино
33'
 
Мор Тобиас
Оуведжан Томас
38'
 
Зегуйн Пауль
48'
Танака Ао
Зоботка Марсель
 
54'
Танака Ао
 
57'
3:1
Каминьски Марцин
(Ласм Бриан)
60'
 
Шалленберг Рон
65'
Цолис Христос
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
4:1
66'
 
Keke Topp
Шалленберг Рон
74'
4:2
Калаш Томаш
(Мор Тобиас)
75'
4:3
Ласм Бриан
(Идризи Бленди)
76'
Аппелькамп Синта
Клаус Феликс
 
76'
Ястржембски Деннис
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
84'
 
Полтер Себастьян
Ласм Бриан
90'
Takashi Uchino
Николя Гавори
 
90'
Jona Niemiec
Цолис Христос
 
90'
Jona Niemiec
(Ястржембски Деннис)
5:3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 520 Количество передач 432
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
20
Сиберт
Джамиль
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
31
Зоботка
Марсель
6
Yannik
Engelhardt
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
1
Ферманн
Ральф
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
41
Матричани
Хеннинг
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
10
Темпельман
Лино
24
Дрекслер
Доминик
11
Ласм
Бриан
19
Караман
Кенан
Фортуна
4-2-3-1
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Фортуна
Шальке 04

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
0:4
К
4:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 7 (2) 0.5
Вермейж Винсент 4 0.29
Клаус Феликс 3 0.21
Танака Ао 3 0.21
Де Вейс Йорди 2 0.14
Yannik Engelhardt 2 0.14
Циммерман Маттиас 1 0.07
Сиберт Джамиль 1 0.07
Гинчек Даниэль 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Jona Niemiec 1 0.07
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 3 0.21
Ласм Бриан 3 0.21
Полтер Себастьян 3 (1) 0.21
Оуведжан Томас 2 0.14
Теродде Симон 2 0.14
Yusuf Kabadayi 2 0.14
Мёркин Дерри 1 0.07
Мор Тобиас 1 0.07
Темпельман Лино 1 0.07
Форсан Эудраого 1 0.07
Латца Данни 1 0.07
Дрекслер Доминик 1 0.07
Калаш Томаш 1 0.07
Каминьски Марцин 1 0.07
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Идризи Бленди 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 5 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Клаус Феликс 2 0
Takashi Uchino 2 0
Николя Гавори 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Цолис Христос 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Вермейж Винсент 1 0
Танака Ао 1 0
Кастенмайер Флориан 1 0
Обердорф Тим 1 0
Jona Niemiec 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 4 1
Каминьски Марцин 4 0
Мёркин Дерри 4 0
Караман Кенан 2 1
Бруннер Седрик 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Шальке 04
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

12
10
Фортуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Шальке 04
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
7
58%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

11
16
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
4
33%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
7
29%
29%
1
5%
46-60
3
13%
6
29%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Пропущено

15
27
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
27%
2
7%
1-15
2
13%
7
26%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
4
27%
8
30%
30%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
13%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2

Результаты матчей

Фортуна
Шальке 04

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
5
8
5
8
2.5
4
9
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 8 6 0 27 - 11 30
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
4.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
5.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
6.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
8.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
9.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Шальке 04
 14 4 1 9 23 - 33 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 14 1 4 9 14 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
7.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
8.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
11.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
12.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
13.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
14.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
15.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
16.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
2.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
6.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 4
Весь список
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