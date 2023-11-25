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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Эльвeрсберг
1:1
Первый тайм: 45+'
Падерборн
0'
0:1
22' Гол
Клаас Себастьян
1:1
41' Гол
Luca Pascal Schnellbacher

Ход матча

22'
0:1
Клаас Себастьян
41'
Luca Pascal Schnellbacher
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Эльвeрсберг
Ничья
Падерборн
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
15
Tobias
Mueller
33
Marcel
Hoffmeier
26
Клаас
Себастьян
13
Лайпертц
Роберт
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
8
Кинсомби
Давид
36
Платте
Феликс
7
Бильбия
Филип
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Падерборн
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jannik Rochelt 3 0.21
Фагир Вахид 3 0.21
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.14
Paul Stock 2 0.14
Manuel Feil 2 0.14
Сикингер Карло 1 0.07
Semih Sahin 1 0.07
Ваннер Пауль 1 0.07
Якобсен Торе 1 (1) 0.07
Коррейя Марсель 1 0.07
Боямба Джозеф 1 0.07
Maurice Neubauer 1 0.07
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 6 (1) 0.43
Платте Феликс 3 0.21
Гримальди Адриано 3 0.21
Бильбия Филип 2 0.14
Клаас Себастьян 2 0.14
Обермайр Рафаэль 1 0.07
Sirlord Conteh 1 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.07
Niclas Nadj 1 0.07
Хеуэр Яннис 1 0.07
Mattes Hansen 1 0.07
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 4 0
Semih Sahin 3 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Вандермерш Юго 2 0
Paul Stock 2 0
Конрад Кевин 1 0
Антонич Нико 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Kai Klefisch 2 0
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Муслия Флоран 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Эльвeрсберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Падерборн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
8
Эльвeрсберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
21%
4
19%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
6
29%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
8
35%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1
Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Падерборн

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 3:1 14 8 6 0 27 - 10 30
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
5.
Эльвeрсберг
 1:1 14 6 4 4 20 - 20 22
6.
Фортуна
 13 6 3 4 24 - 15 21
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
8.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
9.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
10.
Падерборн
 1:1 14 5 4 5 22 - 24 19
11.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
12.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
13.
Ганза
 1:3 14 5 1 8 14 - 21 16
14.
Магдебург
 0:0 14 3 5 6 21 - 23 14
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 0:0 14 1 5 8 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 3:1 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
11.
Ганза
 1:3 8 3 1 4 9 - 12 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 0:0 6 2 2 2 12 - 11 8
14.
Падерборн
 1:1 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 1:1 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Оснабрюк
 0:0 8 1 3 4 9 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 3:1 7 4 3 0 12 - 6 15
2.
Эльвeрсберг
 1:1 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Падерборн
 1:1 8 3 2 3 12 - 14 11
5.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
10.
Ганза
 1:3 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
12.
Магдебург
 0:0 8 1 3 4 9 - 12 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 0:0 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
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