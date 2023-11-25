Тур: 14. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
22'
0:1
41'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Paul
Stock
21
Хут
Янник
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jannik Rochelt
|3
|0.21
|Фагир Вахид
|3
|0.21
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.14
|Paul Stock
|2
|0.14
|Manuel Feil
|2
|0.14
|Сикингер Карло
|1
|0.07
|Semih Sahin
|1
|0.07
|Ваннер Пауль
|1
|0.07
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.07
|Коррейя Марсель
|1
|0.07
|Боямба Джозеф
|1
|0.07
|Maurice Neubauer
|1
|0.07
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|6 (1)
|0.43
|Платте Феликс
|3
|0.21
|Гримальди Адриано
|3
|0.21
|Бильбия Филип
|2
|0.14
|Клаас Себастьян
|2
|0.14
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.07
|Sirlord Conteh
|1
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.07
|Niclas Nadj
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Mattes Hansen
|1
|0.07
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|5
|0
|Сикингер Карло
|4
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Вандермерш Юго
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Конрад Кевин
|1
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Эльвeрсберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Падерборн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
8
Эльвeрсберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
21%
4
19%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
6
29%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
8
35%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1
Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Падерборн
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
67
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|14
|8
|6
|0
|27 - 10
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|3.
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|5.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|10.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|25 - 25
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|13.
|1:3
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|14.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|21 - 23
|14
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|17.
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|3.
|3:1
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|11.
|1:3
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|14.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|17.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|12 - 15
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|10.
|1:3
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|17.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4