Тур: 14. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 8126
4:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолКлаас Себастьян
1:1
41' ГолLuca Pascal Schnellbacher
48' Желтая карточкаRobin Fellhauer
2:1
50' ГолLuca Pascal Schnellbacher
3:1
57' ГолPaul Stock
4:1
60' ГолMaurice Neubauer
66' Желтая карточкаШустер Марко
85' Желтая карточкаMattes Hansen
89' Желтая карточкаМуслия Флоран
90' Желтая карточкаСикингер Карло
90'+4
Ход матча
22'
0:1
41'
48'
50'
57'
3:1
60'
4:1
66'
85'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Paul
Stock
21
Хут
Янник
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.29
|Paul Stock
|3
|0.21
|Jannik Rochelt
|3
|0.21
|Фагир Вахид
|3
|0.21
|Maurice Neubauer
|2
|0.14
|Manuel Feil
|2
|0.14
|Semih Sahin
|1
|0.07
|Сикингер Карло
|1
|0.07
|Ваннер Пауль
|1
|0.07
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.07
|Коррейя Марсель
|1
|0.07
|Боямба Джозеф
|1
|0.07
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|6 (1)
|0.43
|Платте Феликс
|3
|0.21
|Гримальди Адриано
|3
|0.21
|Бильбия Филип
|2
|0.14
|Клаас Себастьян
|2
|0.14
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.07
|Sirlord Conteh
|1
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.07
|Niclas Nadj
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Mattes Hansen
|1
|0.07
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|5
|0
|Сикингер Карло
|5
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Вандермерш Юго
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Конрад Кевин
|1
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Robin Fellhauer
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Муслия Флоран
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Эльвeрсберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Падерборн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
8
Эльвeрсберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
5
45%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
7
41%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
33%
2
12%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
23
22
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
4
17%
4
18%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
6
26%
6
27%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Пропущено
20
27
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
5
25%
9
33%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1
Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Падерборн
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
86
68
212
311
113
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4