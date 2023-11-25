Тур: 14. Стадион: Ostseestadion.
1:3
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
9' ПенальтиБрумадо Жуниор
1:1
15' ГолСалиакас Манолис
1:2
19' ГолХартель Марсель
1:3
23' ГолOladapo Afolayan
37' Желтая карточкаХюсинг Оливер
39' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
Ход матча
9'
1:0
15'
1:1
19'
23'
1:3
37'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Philipp
Treu
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Санкт-Паули
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
128
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.21
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.14
|Фролинг Нильс
|1
|0.07
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.07
|Прёгер Кай
|1
|0.07
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.07
|Dennis Dressel
|1
|0.07
|Brumado Junior
|1
|0.07
|Брумадо Жуниор
|1 (1)
|0.07
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|7 (2)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.43
|Elias Saad
|3
|0.21
|Oladapo Afolayan
|2
|0.14
|Меткалф Коннор
|2
|0.14
|Ирвайн Джексон
|1
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.07
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.07
|Салиакас Манолис
|1
|0.07
|Рицка Ларс
|1
|0.07
|Бухальфа Карло
|1
|0.07
|Philipp Treu
|1
|0.07
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Elias Saad
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Ганза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
15
Ганза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
6
40%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
2
17%
6
25%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
11%
1
11%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7
Результаты матчей
Ганза
Санкт-Паули
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
5:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ганза
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|14
|8
|6
|0
|27 - 10
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|3.
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|5.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|10.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|25 - 25
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|13.
|1:3
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|14.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|21 - 23
|14
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|17.
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|3.
|3:1
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|11.
|1:3
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|14.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|17.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|12 - 15
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|10.
|1:3
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|17.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4