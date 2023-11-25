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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ганза
1:3
Первый тайм: 45+'
Санкт-Паули
0'
1:0
9' Пенальти
Брумадо Жуниор
1:1
15' Гол
Салиакас Манолис
1:2
19' Гол
Хартель Марсель
1:3
23' Гол
Oladapo Afolayan
37' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
39' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
9
Прёгер
Кай
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
27
Кинсомби
Кристиан
10
Фролинг
Нильс
49
Брумадо
Жуниор
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Philipp
Treu
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
Ганза
4-4-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Ганза
Санкт-Паули

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
3:2
Б2
3:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
128

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.21
Ван дер Верфф Яспер 2 0.14
Фролинг Нильс 1 0.07
Штраус Джон-Патрик 1 0.07
Прёгер Кай 1 0.07
Кинсомби Кристиан 1 0.07
Dennis Dressel 1 0.07
Brumado Junior 1 0.07
Брумадо Жуниор 1 (1) 0.07
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 7 (2) 0.5
Эггештайн Йоханнес 6 0.43
Elias Saad 3 0.21
Oladapo Afolayan 2 0.14
Меткалф Коннор 2 0.14
Ирвайн Джексон 1 0.07
Смит Эрик 1 0.07
Аменийдо Этьенн 1 0.07
Салиакас Манолис 1 0.07
Рицка Ларс 1 0.07
Бухальфа Карло 1 0.07
Philipp Treu 1 0.07

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Прёгер Кай 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0
Dennis Dressel 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Смит Эрик 3 0
Elias Saad 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0

Результаты матчей

Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Ганза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
15
Ганза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
6
40%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
2
17%
6
25%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
11%
1
11%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7

Результаты матчей

Ганза
Санкт-Паули

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
5:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ганза
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 3:1 14 8 6 0 27 - 10 30
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
5.
Эльвeрсберг
 1:1 14 6 4 4 20 - 20 22
6.
Фортуна
 13 6 3 4 24 - 15 21
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
8.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
9.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
10.
Падерборн
 1:1 14 5 4 5 22 - 24 19
11.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
12.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
13.
Ганза
 1:3 14 5 1 8 14 - 21 16
14.
Магдебург
 0:0 14 3 5 6 21 - 23 14
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 0:0 14 1 5 8 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 3:1 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
11.
Ганза
 1:3 8 3 1 4 9 - 12 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 0:0 6 2 2 2 12 - 11 8
14.
Падерборн
 1:1 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 1:1 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Оснабрюк
 0:0 8 1 3 4 9 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 3:1 7 4 3 0 12 - 6 15
2.
Эльвeрсберг
 1:1 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Падерборн
 1:1 8 3 2 3 12 - 14 11
5.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
10.
Ганза
 1:3 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
12.
Магдебург
 0:0 8 1 3 4 9 - 12 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 0:0 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Санкт-Паули
5.30
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3.85
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1.70
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Санкт-Паули
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