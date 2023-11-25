Тур: 14. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 26500
2:3
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиБрумадо Жуниор
1:1
15' ГолСалиакас Манолис
1:2
19' ГолХартель Марсель
1:3
23' ГолOladapo Afolayan
37' Желтая карточкаХюсинг Оливер
39' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
2:3
80' ПенальтиБрумадо Жуниор
90'+8
Ход матча
9'
1:0
15'
1:1
19'
1:2
23'
1:3
37'
39'
80'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
23
Philipp
Treu
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Санкт-Паули
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
128
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.21
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.14
|Брумадо Жуниор
|2 (2)
|0.14
|Фролинг Нильс
|1
|0.07
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.07
|Прёгер Кай
|1
|0.07
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.07
|Dennis Dressel
|1
|0.07
|Brumado Junior
|1
|0.07
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|7 (2)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.43
|Elias Saad
|3
|0.21
|Oladapo Afolayan
|2
|0.14
|Меткалф Коннор
|2
|0.14
|Ирвайн Джексон
|1
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.07
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.07
|Салиакас Манолис
|1
|0.07
|Рицка Ларс
|1
|0.07
|Бухальфа Карло
|1
|0.07
|Philipp Treu
|1
|0.07
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Elias Saad
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
3
Ганза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
15
Ганза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
15%
4
57%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
6
40%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
7%
4
15%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
3
21%
2
7%
31-45
2
14%
6
22%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
4
29%
7
26%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
5
23%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
23%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7
Результаты матчей
Ганза
Санкт-Паули
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
5:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ганза
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
95
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4