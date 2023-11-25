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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 182
Балтика 19.8% (36)
X 18.1% (33)
Спартак Москва 62.1% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
Спартак Москва
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Балтика
Спартак Москва

История личных встреч

Балтика
Спартак Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.2
Гузина Гедеон 2 0.13
Мусаев Тамерлан 2 0.13
Кузьмин Максим 1 0.07
Бистрович Кристиян 1 0.07
Пряхин Сергей 1 0.07
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 4 0.27
Бонгонда Тео 4 0.27
Игнатов Михаил Александрович 2 0.13
Соболев Александр Сергеевич 2 0.13
Медина Хесус 2 0.13
Хлусевич Даниил 2 0.13
Мартинс Кристофер 1 0.07
Мозес Виктор 1 0.07
Зиньковский Антон 1 0.07
Бабич Срджан 1 0.07
Пруцев Данил 1 0.07
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Остойич Иван 2 0
Кузьмин Максим 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Сото Гильермо 2 0
Гассама Натан 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Умяров Наиль 3 0
Бабич Срджан 1 1
Дуарте Алексис 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

0
13
Балтика
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
6
46%
76-90

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
7
50%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

10
21
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
4
40%
8
38%
76-90

Пропущено

23
22
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
22%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0
Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2

Результаты матчей

Балтика
Спартак Москва

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Балтика
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
3
1
7
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
6.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
7.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
6.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
7.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (3)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором калининградская "Балтика" сыграет дома с московским "Спартаком". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 182
Балтика 19.8% (36)
X 18.1% (33)
Спартак Москва 62.1% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
Спартак Москва
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Балтика - Спартак Москва

Исход игры
Балтика
20.3% (38)
Ничья
17.6% (33)
Спартак Москва
62% (116)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
26.7% (50)
1:1 Ничья
12.3% (23)
0:1 Спартак Москва
7% (13)
0:2 Спартак Москва
5.9% (11)
1:0 Балтика
2.7% (5)
1:3 Спартак Москва
2.1% (4)
2:1 Балтика
1.6% (3)
3:2 Балтика
1.1% (2)
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Спартак Москва
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