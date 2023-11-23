Тур: 16. Стадион: Ростех Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Балтика
Спартак Москва
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.2
|Гузина Гедеон
|2
|0.13
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.13
|Кузьмин Максим
|1
|0.07
|Бистрович Кристиян
|1
|0.07
|Пряхин Сергей
|1
|0.07
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|4
|0.27
|Бонгонда Тео
|4
|0.27
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.13
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.13
|Медина Хесус
|2
|0.13
|Хлусевич Даниил
|2
|0.13
|Мартинс Кристофер
|1
|0.07
|Мозес Виктор
|1
|0.07
|Зиньковский Антон
|1
|0.07
|Бабич Срджан
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Сото Гильермо
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|4
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Бабич Срджан
|1
|1
|Дуарте Алексис
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
0
13
Балтика
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
6
46%
76-90
Забито
4
14
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
7
50%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
10
21
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
4
40%
8
38%
76-90
Пропущено
23
22
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
22%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0
Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2
Результаты матчей
Балтика
Спартак Москва
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Балтика
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
34
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
33
17
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
411
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|24 - 19
|25
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 27
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|6 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - Спартак Москва
Исход игры
Балтика
16.1% (10)
Ничья
17.7% (11)
Спартак Москва
66.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (23)
Меньше
52.08% (25)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
27.4% (17)
1:1 Ничья
14.5% (9)
0:2 Спартак Москва
9.7% (6)
0:1 Спартак Москва
9.7% (6)
1:0 Балтика
4.8% (3)
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