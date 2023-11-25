  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 45'
Локомотив Москва
0'
3' Желтая карточка
Солдатенков Александр
14' Желтая карточка
Глушенков Максим
23' Желтая карточка
Карпукас Артём
0:1
30' Гол
Пиняев Сергей
1:1
31' Гол
Костанца Фернандо
32' Желтая карточка

Ход матча

3'
Солдатенков Александр
 
14'
 
Глушенков Максим
23'
 
Карпукас Артём
30'
0:1
Пиняев Сергей
31'
Костанца Фернандо
1:1
32'
 
Прогнозы 200
Крылья Советов 36% (72)
X 43% (86)
Локомотив Москва 21% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Локомотив Москва
2.95
Реклама, betcity.ru
3.60
Реклама, ligastavok.ru
2.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
6
Бабкин
Сергей
95
Гапонов
Илья
4
Солдатенков
Александр
15
Рассказов
Николай
22
Костанца
Фернандо
5
Горшков
Юрий
10
Гарре
Бенхамин
14
Салтыков
Никита
11
Ежов
Роман
73
Шитов
Владислав
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
93
Карпукас
Артём
21
Митай
Марио
6
Баринов
Дмитрий
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
11
Миранчук
Антон
7
Дзюба
Артём
Крылья Советов
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Крылья Советов
Локомотив Москва

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

29 матчей

10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.8%
62.1%
24.1%
4 победы 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

10.3%
37.9%
51.8%
3 победы 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

0.86
0.53

Среднее время на гол

105
168

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.24
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

72
96

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 6 (2) 0.38
Салтыков Никита 4 0.25
Шитов Владислав 3 0.19
Рассказов Николай 2 0.13
Ежов Роман 2 (1) 0.13
Рахманович Амар 2 0.13
Горшков Юрий 2 0.13
Бабкин Сергей 2 0.13
Костанца Фернандо 2 (1) 0.13
Писарский Владимир 2 0.13
Зотов Георгий 1 0.06
Бейл Гленн 1 0.06
Карпицкий Егор 1 0.06
Хубулов Владимир 1 0.06
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.25
Дзюба Артём 4 0.25
Глушенков Максим 3 0.19
Миранчук Антон 2 0.13
Сулейманов Тимур 2 0.13
Пиняев Сергей 1 0.06
Баринов Дмитрий 1 0.06
Жемалетдинов Рифат 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Изидор Вильсон 1 0.06
Погостнов Егор 1 0.06
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 1
Костанца Фернандо 6 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Рахманович Амар 3 0
Ломаев Иван 2 0
Гарре Бенхамин 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 4 0
Дзюба Артём 3 0
Глушенков Максим 3 0
Карпукас Артём 3 0
Миранчук Антон 2 0
Ненахов Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Митай Марио 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
10
Крылья Советов
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
5
22%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
6
26%
4
36%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
38%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
5
50%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
8
26%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
1
3%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
10
32%
9
43%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
2
10%
6
32%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Локомотив Москва

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
5
5
3
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 16 7 5 4 32 - 22 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 16 6 7 3 22 - 20 25
7.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 15 3 1 11 16 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    44'
    Не смогли защитники "Локомотива" предотвратить удар Романа Ежова по воротам гостей. Где-то с правого края вратарской пробил игрок самарцев в ближний угол - Илья Лантратов отразил на угловой. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Дмитрий Баринов не первый уже раз сфолил на своей половине поля - в адрес Владислава Шитова был фол. Так и до жёлтой карточки недалеко.
  • 42'
    Неудачное взаимодействие игроков "Локомотива" на половине поля соперника - мяч упускается влево за боковую линию в простой ситуации. Выражает недовольство Антон Миранчук.
  • Офсайд
    41'
    "Вне игры" зафиксировано у Артёма Дзюбы. Не забивал он пока сегодня, но наверняка хочет поразить чужие ворота ветеран "Локомотива".
  • 39'
    Не создали ничего гости благодаря своему корнеру. Отбились легко самарцы. Правда, аут на левом фланге заработал "Локомотив". 
  • Угловой
    38'
    Угловой на правом фланге заработали "железнодорожники". Посмотрим, создадут ли с этого стандарта какой-нибудь интересный момент.
  • 37'
    В прошлом сезоне "Крылья Советов" боролись за непопадание в зону переходных матчей, "Локомотив" до весны - тоже. Теперь другая ситуация. 
  • 36'
    Неплохой матч проходит сейчас в Самаре. Команды уже успели обменяться голами. Игра отнюдь не натужная, и команды проведут на поле ещё больше одного тайма.
  • Опасный момент
    35'
    Максим Глушенков из зоны правого инсайда пробивал в ближний угол - рядом со створом. Арбитры решили, что не было касания от Ивана Ломаева, поэтому нет углового.
  • Опасный момент
    34'
    Бенхамин Гарре отпасовал из центра несколько правее на Никиту Салтыкова, у которого мяч сорвался с ноги и полетел мимо ближнего угла.
  • Видеоповтор
    33'
    Гол засчитан, а значит, видеоассистенты не увидели нарушения правил в атаке, когда отбирался мяч у Артёма Карпукаса, упавшего на газон.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Фернандо Костанца!
    Блестящий гол! Высокий прессинг принёс успех самарцам. Карпукас возле своей штрафной площади получил передачу от Митая и потерял мяч по давлением. В итоге Костанца метров с 20 красиво загнал сферу в правую девятку.
  • 31'
    Артём Дзюба первым поздравил Сергея Пиняева с забитым голом. Напомним, недавно прошла информация о конфликте между ними.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Сергей Пиняев!
    Глушенков из центра поля в рамках контратаки вывел на чужие ворота Пиняева. Тот в зоне левого инсайда ушёл от Гапонова и низом поразил дальний угол. 
  • 30'
    Роман Ежов и Юрий Горшков подключили третьего на левом полуфланге, чей прострел был заблокирован защитником гостевой команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      29'
      Через себя пробил Владислав Шитов из левой части чужой штрафной площади после подачи со штрафного удара и ряда скидок - мяч прошёл правее створа.
    • Фол, нарушение
      28'
      Дмитрий Баринов в центральной трети поля уронил Владислава Шитова, немного поспорил с арбитром и избежал жёлтой карточки.
    • 27'
      Николай Рассказов отдал назад не самый удобный пас на вратаря, и Иван Ломаев вынес мяч вправо от себя за боковую линию. Аут в пользу "Локомотива".
    • 26'
      В прошлом туре, обыграв "Урал", "Крылья Советов" прервали свою четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. А негативная серия "Урала", наоборот, продлилась.
    • 25'
      64 процента времени владеют мячом "Крылья Советов". Соответственно, 34 процента по этому компоненту игры у "Локомотива".
    • 24'
      Сергей Пиняев около чужой штрафной пытался снабдить мячом Артёма Дзюбу, однако произошла потеря, поскольку перехват совершили самарцы.
    • Желтая карточка
      23'
      За грубый подкат в центре поля Артём Карпукас получает жёлтую карточку. Третье по счёту предупреждение в выписывается в сегодняшнем матче.
    • Опасный момент
      22'
      Максим Глушенков где-то с линии штрафной пробивает по чужим воротам, и крутится мяч выше перекладины. Если бы пониже - было бы опасно.
    • Травма, повреждение
      21'
      Подача с правого фланга у "Крыльев Советов", и два футболиста хозяйской команды в ходе верховой борьбы оказываются на газоне. Это Владислав Шитов и Роман Ежов. Фола нет против кого-либо из них..
    • Судья
      19'
      По итогам единоборства Артём Дзюба, возможно, получает фол в свой адрес, но не фиксируется нарушение правил, так что надо продолжать играть.
    • Опасный момент
      18'
      Владислав Шитов сместился из центра чуть в левую сторону и нанёс удар по воротам - мяч пролетел немного выше перекладины. Полуопасный момент "Крыльев".
    • 18'
      Валерий Карпин предоставил отдых Дмитрию Баринову, не взяв его на ноябрьский сбор национальной команды, чтобы полузащитник "Локомотива" спокойно восстановился от небольшой травмы.
    • 17'
      Дмитрий Баринов теперь также несильно приложился по чужим воротам с линии штрафной площади после скидки Артёма Дзюбы. К правому углу полетел мяч, где его поджидал Иван Ломаев.
    • 16'
      Николаю Рассказову не удалось обыграть соперника на правом фланге атаки "Крыльев". То есть центру обороны "Локомотива" не пришлось вступать в дело после подачи или прострела, которых не состоялось.
    • 15'
      Бенхамин Гарре отметился ударом по гостевым воротам примерно с линии штрафной площади. Низом, несильно и в руки Ильи Лантратова.
    • Желтая карточка
      14'
      Максим Глушенков получил жёлтую карточку за удар по мячу после свистка в центре поля (неспортивное поведение). Абсолютно лишний "горчичник".
    • 13'
      "Крылья Советов" и "Локомотив" разделяют три позиции в турнирной таблице и всего одно очко. Высокая плотность в верхней половине турнирной таблицы РПЛ.
    • 12'
      Передача на правый фланг у "Локомотива" на Сергея Пиняева, однако не доходит мяч до молодого футболиста, которого много критикуют в текущем сезоне.
    • 11'
      Владиславу Шитову не удалось прострелить или подать из правого угла чужой штрафной площади - равно как и пробить по воротам либо сохранить мяч в поле.
    • 10'
      Кстати, Антон Миранчук сегодня проводит 200-й матч за московский "Локомотив". Интересно, отметит ли он этот юбилей забитым голом.
    • 9'
      Подача с правого фланга у "Локомотива" полетела на Артёма Дзюбу, и отскочил мяч к Антону Миранчуку, который нанёс заблокированный удар, а на подборе уже не стал бить ещё раз.
    • 8'
      Вторым темпом самарцы подхватили мяч после своего стандартного положения и уже перевели футбольный снаряд на свою половину поля. Стерильное владение.
    • Фол, нарушение
      7'
      Роман Ежов упал на газон на левом фланге атаки в результате фола против него со стороны Евгения Морозова. Это штрафной удар для самарцев.
    • 6'
      Слабый плюс в Самаре, осадков не наблюдается. Поле в нормальном состоянии. Хорошему футболу ничего не мешает.
    • Фол, нарушение
      5'
      Бенхамин Гарре на правом фланге нападения далеко отпустил от себя мяч и затем совершил нарушение правил против Марио Митая.
    • Судья
      4'
      Бенхамин Гарре лежит на газоне в центральном круге. Главный арбитр поинтересовался его состоянием и показал, что врачебная бригада на поле не требуется.
    • Желтая карточка
      3'
      Александр Солдатенков сорвал атаку "Локомотива" на центральной линии, итогом стала жёлтая карточка. То есть первое предупреждение в матче показано на третьей минуте.
    • 2'
      "Крылья Советов" играют в форме сине-голубых цветов, у "Локомотива" зелёно-красно-белая экипировка.
    • Угловой
      2'
      Попытались "Крылья" убежать в атаку правым флангом после углового у своих ворот, но неудачной она получилась. Артём Карпукас заблокировал подачу Романа Ежова.
    • Штанга
      1'
      Опасный момент на первой же минуте! Заработали "железнодорожники" на левом фланге штрафной, последовала с него подача, и Артём Дзюба головой отправил мяч в левую штангу!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 32'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Костанца Фернандо бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Сергей Пиняев бьет в цель!
    • 23'
      Карпукас Артём получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Глушенков Максим получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Солдатенков Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Крылья Советов 1:1 Локомотив Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 1:1 Локомотив Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    36% (72)
    Ничья
    43% (86)
    Локомотив Москва
    21% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.67% (48)
    Меньше
    60.33% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    93.39% (113)
    Нет
    6.61% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (66)
    2:1 Крылья Советов
    7% (14)
    1:2 Локомотив Москва
    6.5% (13)
    2:2 Ничья
    5.5% (11)
    1:0 Крылья Советов
    2.5% (5)
    3:1 Крылья Советов
    1.5% (3)
    3:2 Крылья Советов
    1% (2)
    0:1 Локомотив Москва
    1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Крылья Советов
    Локомотив Москва
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     