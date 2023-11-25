В прошлом сезоне "Крылья Советов" боролись за непопадание в зону переходных матчей, "Локомотив" до весны - тоже. Теперь другая ситуация.

Угловой на правом фланге заработали "железнодорожники". Посмотрим, создадут ли с этого стандарта какой-нибудь интересный момент.

Не создали ничего гости благодаря своему корнеру. Отбились легко самарцы. Правда, аут на левом фланге заработал "Локомотив".

"Вне игры" зафиксировано у Артёма Дзюбы. Не забивал он пока сегодня, но наверняка хочет поразить чужие ворота ветеран "Локомотива".

Неудачное взаимодействие игроков "Локомотива" на половине поля соперника - мяч упускается влево за боковую линию в простой ситуации. Выражает недовольство Антон Миранчук.

Дмитрий Баринов не первый уже раз сфолил на своей половине поля - в адрес Владислава Шитова был фол. Так и до жёлтой карточки недалеко.

Не смогли защитники "Локомотива" предотвратить удар Романа Ежова по воротам гостей. Где-то с правого края вратарской пробил игрок самарцев в ближний угол - Илья Лантратов отразил на угловой.

Роман Ежов и Юрий Горшков подключили третьего на левом полуфланге, чей прострел был заблокирован защитником гостевой команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Сергей Пиняев! Глушенков из центра поля в рамках контратаки вывел на чужие ворота Пиняева. Тот в зоне левого инсайда ушёл от Гапонова и низом поразил дальний угол.

Артём Дзюба первым поздравил Сергея Пиняева с забитым голом. Напомним, недавно прошла информация о конфликте между ними.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Фернандо Костанца! Блестящий гол! Высокий прессинг принёс успех самарцам. Карпукас возле своей штрафной площади получил передачу от Митая и потерял мяч по давлением. В итоге Костанца метров с 20 красиво загнал сферу в правую девятку.

Гол засчитан, а значит, видеоассистенты не увидели нарушения правил в атаке, когда отбирался мяч у Артёма Карпукаса, упавшего на газон.

Бенхамин Гарре отпасовал из центра несколько правее на Никиту Салтыкова, у которого мяч сорвался с ноги и полетел мимо ближнего угла.

Максим Глушенков из зоны правого инсайда пробивал в ближний угол - рядом со створом. Арбитры решили, что не было касания от Ивана Ломаева, поэтому нет углового.

Неплохой матч проходит сейчас в Самаре. Команды уже успели обменяться голами. Игра отнюдь не натужная, и команды проведут на поле ещё больше одного тайма.

29' Через себя пробил Владислав Шитов из левой части чужой штрафной площади после подачи со штрафного удара и ряда скидок - мяч прошёл правее створа.

28' Дмитрий Баринов в центральной трети поля уронил Владислава Шитова, немного поспорил с арбитром и избежал жёлтой карточки.

27' Николай Рассказов отдал назад не самый удобный пас на вратаря, и Иван Ломаев вынес мяч вправо от себя за боковую линию. Аут в пользу "Локомотива".

26' В прошлом туре, обыграв "Урал", "Крылья Советов" прервали свою четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. А негативная серия "Урала", наоборот, продлилась.

25' 64 процента времени владеют мячом "Крылья Советов". Соответственно, 34 процента по этому компоненту игры у "Локомотива".

24' Сергей Пиняев около чужой штрафной пытался снабдить мячом Артёма Дзюбу, однако произошла потеря, поскольку перехват совершили самарцы.

23' За грубый подкат в центре поля Артём Карпукас получает жёлтую карточку. Третье по счёту предупреждение в выписывается в сегодняшнем матче.

22' Максим Глушенков где-то с линии штрафной пробивает по чужим воротам, и крутится мяч выше перекладины. Если бы пониже - было бы опасно.

21' Подача с правого фланга у "Крыльев Советов", и два футболиста хозяйской команды в ходе верховой борьбы оказываются на газоне. Это Владислав Шитов и Роман Ежов. Фола нет против кого-либо из них..