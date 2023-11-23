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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 72
Крылья Советов 34.7% (25)
X 51.4% (37)
Локомотив Москва 13.9% (10)
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Крылья Советов
Локомотив Москва

История личных встреч

Крылья Советов
Локомотив Москва

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

29 матчей

10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.8%
62.1%
24.1%
4 победы 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

10.3%
37.9%
51.8%
3 победы 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

0.86
0.53

Среднее время на гол

105
168

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.24
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

72
96

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 6 (2) 0.4
Салтыков Никита 4 0.27
Шитов Владислав 3 0.2
Рассказов Николай 2 0.13
Ежов Роман 2 (1) 0.13
Рахманович Амар 2 0.13
Горшков Юрий 2 0.13
Бабкин Сергей 2 0.13
Костанца Фернандо 2 (1) 0.13
Писарский Владимир 2 0.13
Зотов Георгий 1 0.07
Бейл Гленн 1 0.07
Карпицкий Егор 1 0.07
Хубулов Владимир 1 0.07
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.27
Дзюба Артём 4 0.27
Глушенков Максим 3 0.2
Миранчук Антон 2 0.13
Сулейманов Тимур 2 0.13
Пиняев Сергей 1 0.07
Баринов Дмитрий 1 0.07
Жемалетдинов Рифат 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Погостнов Егор 1 0.07
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 1
Костанца Фернандо 6 0
Ежов Роман 3 0
Рахманович Амар 3 0
Солдатенков Александр 1 1
Ломаев Иван 2 0
Гарре Бенхамин 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 2 0
Ненахов Максим 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Митай Марио 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
10
Крылья Советов
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
5
22%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
6
26%
4
36%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
38%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
5
50%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
8
26%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
1
3%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
10
32%
9
43%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
2
10%
6
32%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Локомотив Москва

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
5
5
3
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
4.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
7.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 15 3 1 11 16 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 3 часа 6 минут.



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    • Прогнозы 72
    Крылья Советов 34.7% (25)
    X 51.4% (37)
    Локомотив Москва 13.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.50
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    3.80
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    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    34.7% (25)
    Ничья
    51.4% (37)
    Локомотив Москва
    13.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.54% (29)
    Меньше
    52.46% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    91.8% (56)
    Нет
    8.2% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (27)
    2:1 Крылья Советов
    12.5% (9)
    2:2 Ничья
    9.7% (7)
    1:2 Локомотив Москва
    6.9% (5)
    1:0 Крылья Советов
    5.6% (4)
    3:1 Крылья Советов
    4.2% (3)
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