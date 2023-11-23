Тур: 16. Стадион: Солидарность Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
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- Травмирован
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Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Крылья Советов
Локомотив Москва
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
29 матчей
10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
13.8%
62.1%
24.1%
4 победы 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
10.3%
37.9%
51.8%
3 победы 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
0.86
0.53
Среднее время на гол
105
168
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.24
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
72
96
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|6 (2)
|0.4
|Салтыков Никита
|4
|0.27
|Шитов Владислав
|3
|0.2
|Рассказов Николай
|2
|0.13
|Ежов Роман
|2 (1)
|0.13
|Рахманович Амар
|2
|0.13
|Горшков Юрий
|2
|0.13
|Бабкин Сергей
|2
|0.13
|Костанца Фернандо
|2 (1)
|0.13
|Писарский Владимир
|2
|0.13
|Зотов Георгий
|1
|0.07
|Бейл Гленн
|1
|0.07
|Карпицкий Егор
|1
|0.07
|Хубулов Владимир
|1
|0.07
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|4
|0.27
|Дзюба Артём
|4
|0.27
|Глушенков Максим
|3
|0.2
|Миранчук Антон
|2
|0.13
|Сулейманов Тимур
|2
|0.13
|Пиняев Сергей
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.07
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Погостнов Егор
|1
|0.07
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|5
|1
|Костанца Фернандо
|6
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Рахманович Амар
|3
|0
|Солдатенков Александр
|1
|1
|Ломаев Иван
|2
|0
|Гарре Бенхамин
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Баринов Дмитрий
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Митай Марио
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
4
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
10
Крылья Советов
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
5
22%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
6
26%
4
36%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
38%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
5
50%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
8
26%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
1
3%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
10
32%
9
43%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
2
10%
6
32%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Локомотив Москва
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
53
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
69
510
213
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|24 - 19
|25
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 27
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|6 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Локомотив Москва
Исход игры
Крылья Советов
34.7% (25)
Ничья
51.4% (37)
Локомотив Москва
13.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.54% (29)
Меньше
52.46% (32)
Обе команды забьют
Да
91.8% (56)
Нет
8.2% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (27)
2:1 Крылья Советов
12.5% (9)
2:2 Ничья
9.7% (7)
1:2 Локомотив Москва
6.9% (5)
1:0 Крылья Советов
5.6% (4)
3:1 Крылья Советов
4.2% (3)
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