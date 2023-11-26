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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Урал
1:1
Первый тайм: 40'
Краснодар
0'
3' Желтая карточка
Черников Александр
0:1
22' Гол
Кордоба Джон
1:1
30' Гол
Эмерсон

Ход матча

3'
 
Черников Александр
11'
Сунгатулин Фаниль
Сиссе Ибраима
 
22'
0:1
Кордоба Джон
30'
Эмерсон
1:1
Прогнозы 181
Урал 13.8% (25)
X 13.3% (24)
Краснодар 72.9% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Краснодар
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1
Помазун
Илья
4
Эмерсон
Иллой-Айет
2
Бегич
Сильвие
16
Итало
15
Кулаков
Денис
44
Сиссе
Ибраима
17
Малькевич
Владислав
55
Аюпов
Тимур
5
Егорычев
Андрей
9
Гильерме
Шеттине
10
Бикфалви
Эрик
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Джуниор
9
Кордоба
Джон
11
Батчи
Жоау
Урал
3-4-3
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Урал
Краснодар

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.8

Среднее время на гол

68
112

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.87
1.77

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.25

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 4 0.25
Бикфалви Эрик 2 0.13
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.13
Бегич Сильвие 2 0.13
Каштанов Алексей 2 (2) 0.13
Гильерме Шеттине 1 0.06
Аюпов Тимур 1 0.06
Ишков Илья 1 0.06
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 7 0.44
Сперцян Эдуард 7 (4) 0.44
Олусегун Джуниор 2 0.13
Батчи Жоау 1 0.06
Кайо Панталеао 1 0.06
Ахметов Ильзат 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Кади 1 0.06
Ленини Пина 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 5 0
Гильерме Шеттине 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 6 0
Кордоба Джон 3 0
Олаcа Лукас 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Батчи Жоау 3 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
4
Урал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Краснодар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
11
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Краснодар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0
Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2

Результаты матчей

Урал
Краснодар

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Урал
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
9
6
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 1:1 Заявка 16 9 6 1 25 - 11 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
7.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 1:1 Заявка 16 4 5 7 16 - 25 17
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 1:1 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
6.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
7.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12.
Урал
 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 1:1 Заявка 9 3 5 1 12 - 7 14
3.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
4.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 1:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
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ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Бикфалви попытался резким проникающим пасом вывести Гильерме на рандеву с Сафоновым, но получилось немного жестковато и неточно, так что адресат не дотянулся до игрового снаряда.
  • 38'
    0,53 : 0,42 - такова сейчас статистика по коэффициенту ожидаемых голов (xG). Сложно сказать, что команды наиграли на свои голы, но реализация пока что на высоте.
  • 37'
    Малькевич решился на удар по воротам гостей метров с 32. Получилось очень мощно, но мяч полетел заметно выше ворот, там что Сафонов особо не испугался в этом эпизоде.
  • Судья
    36'
    Сперцян в борьбе на чужой половине поля упал и требовал назначения штрафного удара, но свисток арбитра молчит, так что надо подниматься и возвращаться на свою половину поля.
  • 35'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, Гильерме головой продлил полёт мяча, но дальше Алонсо сумел выбить мяч подальше от ворот своей команды.
  • 34'
    Уральцы не собираются после сравнивающего гола перестраиваться на оборонительную игру. Упорная борьба за инициативу сейчас идёт в центральной зоне.
  • 33'
    Команда Владимира Ивича сразу активизировалась и заработала свой угловой на правом фланге. После короткого розыгрыша следовала резкая невысокая подача в центр, но обороняющимся "шмелям" удалось разрядить обстановку выносом мяча подальше.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Эмерсон!!!
    Подача углового справа последовала от Аюпова в гущу футболистов, а там выше всех выпрыгнул Эмерсон, пробив головой метров с пяти перемещавшегося в рамке Сафонова.
  • Угловой
    30'
    Снова длинный пас на правый фланг последовал на Кулакова, который принял мяч, после чего простреливал в центр, но его накрыл Олусегун - мяч ушёл на угловой.
  • 29'
    Холодно стало Виктору Гончаренко, который решил надеть шапку у кромки поля. Также он отправил сразу трёх запасных игроков разминаться. Вполне возможно, что в перерыве он сделает какие-то тактические кадровые перестановки.
  • Фол, нарушение
    28'
    Сунгатулин у чужой штрафной площади отобрал мяч у Тормены, но явно сделал это с нарушением правил, руками придерживая оппонента.
  • 27'
    Интересно, что "Краснодар" по ходу этого матча выполнил всего 1 удар, который оказался голевым. Уральцы нанесли уже с полдесятка ударов, но реальной опасности для ворот гостей они не принесли.
  • 26'
    Гильерме теперь попытался с дальней дистанции пальнуть по воротам "Краснодара", но его успели накрыть, после чего мяч по высокой дуге пришёл в руки Сафонова.
  • 25'
    Егорычев принял сложный мяч на подступах к чужой штрафной площади, после чего с полуразворота пробил по воротам, но слишком слабо получилось, да ещё и прямо по центру - никаких проблем для Сафонова.
  • 24'
    Ещё тише стало на трибунах "Екатеринбург Арены". Последние результаты уральцев не внушают местной публике веру в то, что возможен камбек в противостоянии с лидером чемпионата.
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    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джон Кордоба!!!
      Олусегун на скорости ворвался на левый край штрафной площади, от лицевой линии успел выполнить подачу на линию вратарской площади, а там Кордоба, продавив Итало, расстрелял ударом головой ворота Помазуна.
    • 21'
      В ответной атаке "Урала" симпатисная комбинация была разыграна на правом фланге, но после подачи в центр краснодарцы сумели выиграть борьбу в воздухе.
    • 20'
      Длинный заброс на левый край штрафной площади хозяев следовал на Олусегуна, но Помазун первым оказался на мяче, выскочив из ворот навстречу вражескому нападающему.
    • 19'
      Здорово работают в прессинге сейчас уральцы, не позволяя своим соперникам приблизиться к своим владения, заставляя регулярно пасовать назад.
    • 18'
      Егорычев в глубине поля красиво обыграл соперника, после чего пасовал мяч на правый край штрафной площади, но там всё было прочитано краснодарцами, так что игровой снаряд оказался перехвачен.
    • 17'
      Постепенно приближается первый тайм к своему экватору, но голами у нас пока что даже не пахнет. Много борьбы на поле, но вот обостряющие комбинации ни у кого не получаются.
    • Фол, нарушение
      16'
      Черников на центральной линии нарушил правила против Бикфалви, неудачно попытавшись сыграть на опережении.
    • 15'
      Напомню, что "Краснодар" стал победителем Премьер-лиги по итогам первого круга. Но "Зенит" накануне выиграл свой матч 16-го тура, так что к этой встрече южане подошли на втором месте в турнирной таблице.
    • 14'
      В жёсткий стык Черников пошёл в единоборстве с Егорычевым. Рискует Александр, у которого имеется жёлтая карточка. Но в этом эпизоде он всё же сыграл в мяч, так что фол не зафиксирован.
    • 13'
      Сразу же Сунгатулин решил потревожить Сафонова дальним ударом, но сумели полевые игроки "Краснодара" накрыть соперника, заблокировав эту попытку.
    • Замена
      12'
      Вынужденная замена в составе "Урала": вместо Ибраимы Сиссе на поле вышел Фаниль Сунгатулин.
    • Травма, повреждение
      11'
      Снова присел на газон Сиссе. Увы, не может он продолжать эту встречу, так что нужно делать первую замену Виктору Гончаренко.
    • 10'
      В контратаке "оранжево-чёрных" следовал заброс мяча на правый фланг на рывок Кулакову, но немного неточно получилось, из-за чего мяч ушёл за боковую линию поля.
    • 9'
      На правом фланге атаки гости упустили мяч за лицевую линию поля. Помазун теперь неторопливо готовится к выбиванию мяча ударом от ворот.
    • 8'
      Постепенно стартовая активность "Урала" начинает стихать, так что инициативу будет переходить к более техничным футболистам "Краснодара".
    • 7'
      В быстрой контратаке "быков" Батчи с правого фланга прострелил в центр штрафной площади, но получилось немного в противоход Кордобе, так что дело до удара по воротам не дошло.
    • 6'
      Южанам пока что никак не удаётся наладить контроль над мячом. Стараются они прессинговать своих оппонентов в середине поля, но пока что без каких-либо дивидендов.
    • 5'
      Поднялся на ноги гвинейский опорный полузащитник. Прихрамывает пока что парень, но будем надеяться, что очень скоро сможет разбегаться и забыть о боли.
    • Травма, повреждение
      4'
      Очень больно досталось Сиссе в предыдущем эпизоде, так что над его ногой сейчас "колдуют" медики.
    • Желтая карточка
      3'
      Черников в середине поля грубо сыграл в ногу Сиссе, за что немедленно получил от арбитра жёлтую карточку. Виктор Гончаренко всё равно возмущён, считая, что соперника нужно было удалять.
    • 2'
      Немного активней стараются на первых минутах действовать уральцы. Провели они атаку правым флангом, откуда мяч был доставлен в штрафную площадку, но защитники "Краснодара" не позволили пробить по воротам.
    • 2'
      Не очень много болельщиков в этот день собралось на трибунах "Екатеринбург Арены". Атмосферу на этой встрече сложно назвать завораживающей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 30'
      Г О О О О Л - Эмерсон Иллой-Айет бьет в цель!
    • 22'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • 11'
      Сиссе Ибраима уходит с поля. Сунгатулин Фаниль выходит вместо него
    • 3'
      Черников Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:1 Краснодар

    Исход игры
    Урал
    13.7% (25)
    Ничья
    13.1% (24)
    Краснодар
    73.2% (134)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.45% (70)
    Меньше
    43.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    68.55% (85)
    Нет
    31.45% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    27.9% (51)
    0:1 Краснодар
    10.9% (20)
    1:1 Ничья
    8.7% (16)
    0:2 Краснодар
    7.1% (13)
    2:1 Урал
    4.4% (8)
    1:0 Урал
    2.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (4)
    1:4 Краснодар
    1.1% (2)
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