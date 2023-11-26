Команда Владимира Ивича сразу активизировалась и заработала свой угловой на правом фланге. После короткого розыгрыша следовала резкая невысокая подача в центр, но обороняющимся "шмелям" удалось разрядить обстановку выносом мяча подальше.

Уральцы не собираются после сравнивающего гола перестраиваться на оборонительную игру. Упорная борьба за инициативу сейчас идёт в центральной зоне.

Кулаков с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, Гильерме головой продлил полёт мяча, но дальше Алонсо сумел выбить мяч подальше от ворот своей команды.

Сперцян в борьбе на чужой половине поля упал и требовал назначения штрафного удара, но свисток арбитра молчит, так что надо подниматься и возвращаться на свою половину поля.

Малькевич решился на удар по воротам гостей метров с 32. Получилось очень мощно, но мяч полетел заметно выше ворот, там что Сафонов особо не испугался в этом эпизоде.

0,53 : 0,42 - такова сейчас статистика по коэффициенту ожидаемых голов (xG). Сложно сказать, что команды наиграли на свои голы, но реализация пока что на высоте.

Бикфалви попытался резким проникающим пасом вывести Гильерме на рандеву с Сафоновым, но получилось немного жестковато и неточно, так что адресат не дотянулся до игрового снаряда.

Ещё тише стало на трибунах "Екатеринбург Арены". Последние результаты уральцев не внушают местной публике веру в то, что возможен камбек в противостоянии с лидером чемпионата.

Егорычев принял сложный мяч на подступах к чужой штрафной площади, после чего с полуразворота пробил по воротам, но слишком слабо получилось, да ещё и прямо по центру - никаких проблем для Сафонова.

Гильерме теперь попытался с дальней дистанции пальнуть по воротам "Краснодара", но его успели накрыть, после чего мяч по высокой дуге пришёл в руки Сафонова.

Интересно, что "Краснодар" по ходу этого матча выполнил всего 1 удар, который оказался голевым. Уральцы нанесли уже с полдесятка ударов, но реальной опасности для ворот гостей они не принесли.

Сунгатулин у чужой штрафной площади отобрал мяч у Тормены, но явно сделал это с нарушением правил, руками придерживая оппонента.

Холодно стало Виктору Гончаренко, который решил надеть шапку у кромки поля. Также он отправил сразу трёх запасных игроков разминаться. Вполне возможно, что в перерыве он сделает какие-то тактические кадровые перестановки.

Снова длинный пас на правый фланг последовал на Кулакова, который принял мяч, после чего простреливал в центр, но его накрыл Олусегун - мяч ушёл на угловой.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Эмерсон!!! Подача углового справа последовала от Аюпова в гущу футболистов, а там выше всех выпрыгнул Эмерсон, пробив головой метров с пяти перемещавшегося в рамке Сафонова.

22' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джон Кордоба!!!

Олусегун на скорости ворвался на левый край штрафной площади, от лицевой линии успел выполнить подачу на линию вратарской площади, а там Кордоба, продавив Итало, расстрелял ударом головой ворота Помазуна.

21' В ответной атаке "Урала" симпатисная комбинация была разыграна на правом фланге, но после подачи в центр краснодарцы сумели выиграть борьбу в воздухе.

20' Длинный заброс на левый край штрафной площади хозяев следовал на Олусегуна, но Помазун первым оказался на мяче, выскочив из ворот навстречу вражескому нападающему.

19' Здорово работают в прессинге сейчас уральцы, не позволяя своим соперникам приблизиться к своим владения, заставляя регулярно пасовать назад.

18' Егорычев в глубине поля красиво обыграл соперника, после чего пасовал мяч на правый край штрафной площади, но там всё было прочитано краснодарцами, так что игровой снаряд оказался перехвачен.

17' Постепенно приближается первый тайм к своему экватору, но голами у нас пока что даже не пахнет. Много борьбы на поле, но вот обостряющие комбинации ни у кого не получаются.

16' Черников на центральной линии нарушил правила против Бикфалви, неудачно попытавшись сыграть на опережении.

15' Напомню, что "Краснодар" стал победителем Премьер-лиги по итогам первого круга. Но "Зенит" накануне выиграл свой матч 16-го тура, так что к этой встрече южане подошли на втором месте в турнирной таблице.

14' В жёсткий стык Черников пошёл в единоборстве с Егорычевым. Рискует Александр, у которого имеется жёлтая карточка. Но в этом эпизоде он всё же сыграл в мяч, так что фол не зафиксирован.