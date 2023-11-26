Тур: 16. Стадион: Екатеринбург Арена.
Ход матча
22'
0:1
30'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Итало
55
Аюпов
Тимур
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Батчи ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
20 КадиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Урал
Краснодар
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
28 матчей
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.8
Среднее время на гол
68
112
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.87
1.77
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.61
1.25
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|4
|0.25
|Бикфалви Эрик
|2
|0.13
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Бегич Сильвие
|2
|0.13
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.13
|Гильерме Шеттине
|1
|0.06
|Аюпов Тимур
|1
|0.06
|Ишков Илья
|1
|0.06
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|7
|0.44
|Сперцян Эдуард
|7 (4)
|0.44
|Олусегун Джуниор
|2
|0.13
|Батчи Жоау
|1
|0.06
|Кайо Панталеао
|1
|0.06
|Ахметов Ильзат
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
|Кади
|1
|0.06
|Ленини Пина
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|6
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Олаcа Лукас
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Батчи Жоау
|3
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
4
Урал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Краснодар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
11
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Краснодар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0
Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2
Результаты матчей
Урал
Краснодар
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Урал
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
510
96
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|1:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|25 - 11
|33
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 27
|17
|12.
|1:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 25
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|1:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 1:1 Краснодар
Исход игры
Урал
13.7% (25)
Ничья
13.1% (24)
Краснодар
73.2% (134)
Тотал 2.5
Больше
56.45% (70)
Меньше
43.55% (54)
Обе команды забьют
Да
68.55% (85)
Нет
31.45% (39)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
27.9% (51)
0:1 Краснодар
10.9% (20)
1:1 Ничья
8.7% (16)
0:2 Краснодар
7.1% (13)
2:1 Урал
4.4% (8)
1:0 Урал
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
1:4 Краснодар
1.1% (2)
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