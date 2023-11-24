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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Урал
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 68
Урал 17.6% (12)
X 14.7% (10)
Краснодар 67.6% (46)
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Урал
Краснодар

История личных встреч

Урал
Краснодар

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.8

Среднее время на гол

68
112

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.87
1.77

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.25

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 4 0.27
Бикфалви Эрик 2 0.13
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.13
Бегич Сильвие 2 0.13
Каштанов Алексей 2 (2) 0.13
Гильерме Шеттине 1 0.07
Аюпов Тимур 1 0.07
Ишков Илья 1 0.07
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 7 0.47
Сперцян Эдуард 7 (4) 0.47
Олусегун Джуниор 2 0.13
Батчи Жоау 1 0.07
Кайо Панталеао 1 0.07
Ахметов Ильзат 1 0.07
Черников Александр 1 0.07
Кади 1 0.07
Ленини Пина 1 0.07
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 5 0
Гильерме Шеттине 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 0
Кордоба Джон 3 0
Олаcа Лукас 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Батчи Жоау 3 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
4
Урал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Краснодар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
11
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Краснодар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0
Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2

Результаты матчей

Урал
Краснодар

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Урал
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
9
6
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
4.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
7.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 15 3 1 11 16 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 2 дня 4 часа 30 минут.



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    • Прогнозы 68
    Урал 17.6% (12)
    X 14.7% (10)
    Краснодар 67.6% (46)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Краснодар

    Исход игры
    Урал
    17.6% (12)
    Ничья
    14.7% (10)
    Краснодар
    67.6% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (30)
    Меньше
    48.28% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (38)
    Нет
    34.48% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    30.9% (21)
    0:1 Краснодар
    14.7% (10)
    1:1 Ничья
    11.8% (8)
    0:2 Краснодар
    8.8% (6)
    2:1 Урал
    5.9% (4)
    1:0 Урал
    5.9% (4)
    1:4 Краснодар
    2.9% (2)
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