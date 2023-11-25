Первый тайм

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БИТЕЛЛО!

После ошибки Келлвена последовала проникающая передача Лаксальта, Бителло убежал к воротам ЦСКА и уложил мяч в ближний угол!

6' Келлвен включается по правому флангу, получает мяч в штрафной и простреливает во вратарскую - Лещук на месте.

5' Передачу Бителло по левому флангу прерывает Келлвен, намекает игрок "Динамо", что был игра рукой, но свисток судьи молчит.

4' Тюкавин после заброса из глубины поля врывался в штрафную, однако Акинфеев форварда "Динамо" опередил.

3' Любопытно, что ЦСКА после того поражения в братском дерби в чемпионате не проигрывает на протяжении десяти матчей, "Динамо" не уступает на протяжении шести игр

2' Напомним, что в матче первого круга в августе "Динамо" дома победило со счётом 2:1, хотя армейцы забили первыми, причем достаточно быстро.