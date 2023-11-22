Тур: 16. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ЦСКА Москва
Динамо Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
37 матчей
27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.9%
48.6%
32.5%
7 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
0.95
1.17
Среднее время на гол
95
77
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.53
Среднее время на гол
60
58
Всего голов
45
50
Голов в среднем за матч
1.22
1.35
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
74
66
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (4)
|0.53
|Заболотный Антон
|6 (1)
|0.4
|Гайич Милан III
|3
|0.2
|Давила Виктор
|3
|0.2
|Мухин Максим
|2
|0.13
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.07
|Рядно Михаил
|1
|0.07
|Мойзес Роберто
|1
|0.07
|Келлвен Дуглас
|1
|0.07
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|6
|0.4
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.27
|Макаров Денис
|3
|0.2
|Нгамалё Николя
|2
|0.13
|Чавес Луис
|2
|0.13
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.07
|Бителло
|1
|0.07
|Фернандес Роберто
|1
|0.07
|Захарян Арсен
|1
|0.07
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.07
|Гладышев Ярослав
|1
|0.07
|Бессмертный Станислав
|1
|0.07
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|6
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Мойзес Роберто
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Мухин Максим
|2
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Маричаль Николас
|2
|1
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
9
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
9
ЦСКА Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Динамо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
4
40%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Забито
26
26
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
15%
5
19%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
6
23%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
7
27%
5
19%
61-75
3
12%
3
12%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
78
96
510
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|24 - 19
|25
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 27
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|6 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
57.4% (31)
Ничья
37% (20)
Динамо Москва
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
31.5% (17)
1:1 Ничья
22.2% (12)
1:0 ЦСКА Москва
14.8% (8)
2:2 Ничья
13% (7)
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