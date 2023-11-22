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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 54
ЦСКА Москва 57.4% (31)
X 37% (20)
Динамо Москва 5.6% (3)
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Динамо Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

37 матчей

27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.9%
48.6%
32.5%
7 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:1
BБК
6:3
BБК
0:5
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

0.95
1.17

Среднее время на гол

95
77

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.53

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

45
50

Голов в среднем за матч

1.22
1.35

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

74
66

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (4) 0.53
Заболотный Антон 6 (1) 0.4
Гайич Милан III 3 0.2
Давила Виктор 3 0.2
Мухин Максим 2 0.13
Файзуллаев Аббосбек 1 0.07
Рядно Михаил 1 0.07
Мойзес Роберто 1 0.07
Келлвен Дуглас 1 0.07
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 6 0.4
Смолов Фёдор 4 (2) 0.27
Макаров Денис 3 0.2
Нгамалё Николя 2 0.13
Чавес Луис 2 0.13
Скопинцев Дмитрий 1 0.07
Бителло 1 0.07
Фернандес Роберто 1 0.07
Захарян Арсен 1 0.07
Грулёв Вячеслав 1 0.07
Гладышев Ярослав 1 0.07
Бессмертный Станислав 1 0.07
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 6 1
Заболотный Антон 4 0
Мойзес Роберто 4 0
Зделар Саша 3 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Мухин Максим 2 0
Давила Виктор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Маричаль Николас 2 1
Фернандес Роберто 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
9
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
9
ЦСКА Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Динамо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
4
40%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Забито

26
26
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
15%
5
19%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
6
23%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
7
27%
5
19%
61-75
3
12%
3
12%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Динамо Москва

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
9
6
5
10
2.5
3
12
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
4.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
7.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 15 3 1 11 16 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 54
    ЦСКА Москва 57.4% (31)
    X 37% (20)
    Динамо Москва 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.23
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    3.75
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    57.4% (31)
    Ничья
    37% (20)
    Динамо Москва
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    31.5% (17)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    1:0 ЦСКА Москва
    14.8% (8)
    2:2 Ничья
    13% (7)
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