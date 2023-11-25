Тур: 16. Стадион: Газпром Арена.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
13
Гойло
Никита
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
77 Ренан РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Точилин Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Зенит
Сочи
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|12
|0.75
|Сергеев Иван
|5
|0.31
|Вендел Маркус
|4
|0.25
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.19
|Мантуан Густаво
|2
|0.13
|Дуглас Сантос
|1
|0.06
|Мостовой Андрей
|1
|0.06
|Изидор Вильсон
|1
|0.06
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.25
|Джорджевич Лука
|2
|0.13
|Бурмистров Никита
|2
|0.13
|Дркушич Ваня
|2
|0.13
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.13
|Силвейра Мигел
|1
|0.06
|Медведев Юрий II
|1
|0.06
|Кравцов Кирилл
|1
|0.06
|Игнатьев Иван
|1 (1)
|0.06
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|4
|0
|Эракович Страхинья
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Крамарич Мартин
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сочи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сочи
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
14
9
Зенит
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сочи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 8
4
14%
2
12%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
5
17%
2
12%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
8
28%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
10
42%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
33%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0
Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1
Сочи
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0
Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3
Результаты матчей
Зенит
Сочи
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Зенит
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
411
411
312
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|4.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|24 - 19
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 27
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Сочи
Исход игры
Зенит
90.3% (140)
Ничья
6.5% (10)
Сочи
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.44% (53)
Меньше
56.56% (69)
Обе команды забьют
Да
27.05% (33)
Нет
72.95% (89)
Популярный счёт
2:0 Зенит
40.6% (63)
3:0 Зенит
12.3% (19)
2:1 Зенит
9% (14)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:1 Зенит
3.2% (5)
1:0 Зенит
2.6% (4)
4:1 Зенит
2.6% (4)
4:0 Зенит
1.9% (3)
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