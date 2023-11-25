Мостовой пытался после передачи от Клаудиньо получить мяч и в подкате нанести удар по воротам соперника, но сделать этого футболисту не удалось.

С левой бровки Дуглас Сантос отправлял мяч в центр штрафной, но там Изидор до сферы добраться не сумел. Один из защитников вынес мяч подальше от рамки.

Активная поддержка у питерцев в этом матче. Мне кажется, что голы в этой встрече все же будут. В частности, немало их мы увидим во второй половине встречи.

Дальний удар по воротам соперника нанес Клаудиньо, но в створ не попал футболист питерского "Зенита". Мяч он направил намного выше ворот!

Попытался Круговой после навеса с левого фланга пробить по рамке соперника в падении через себя, но трюк не прошел. Толком даже по мячу футболист "Зенита" попасть не сумел.

Игнатьев не решился против всех защитников "Зенита" бежать сейчас за мячом. На перехвате могли сыграть соперники, но повезло питерцам, что этого не случилось.

Батырев на левом фланге с мячом встретился, пытался он подать снаряд в штрафную соперника, но грудью остановил снаряд Родригао, после чего спокойно вынес мяч подальше от ворот, разрядив обстановку.

19' Миладинович вместо травмированного Дркушича появился тем временем в составе "Сочи". Отметим эту ротацию и пожелаем игроку скорейшего выздоровления.

18' Какой-то микронадрыв получил Дркушич, судя по всему. Гнался он за Клаудиньо, ускорившемуся к мячу, и этот спринтерский забег стал для него роковым.

17' Дркушич получил повреждение на футбольном поле. И теперь не сможет игрок продолжить встречу Ваня. Честно говоря, не понятно, что случилось с игроком. То ли плохо размялся, то ли неудачно стал на ногу. В любом случае, вынужденная замена ждет "барсов".

16' Снова отбивается "Зенит", и в этой ситуации. Сам же Кержаков до сферы добирается, фиксируя мяч в свои перчатки. Показывает кипер свою надежность.

15' ОПАСНО! Игнатьев! В падении сейчас нанес игрок "Сочи" удар по воротам соперника. Мяч отрикошетил от ноги защитника и полетел в правый угол, но сумел до сферы добраться Кержаков. Угловой!

14' Все-таки переживает Изидор. В центре поля сейчас не смог принять он простой мяч. В итоге сферу футболист "Зенита" потерял при незначительной опеке.

12' В итоге седьмой навес гостей выполнил подачу на ближнюю штангу, на невысокого Батырева, который в борьбе с защитником "Зенита" не смог направить мяч в сторону ворот оппонента.