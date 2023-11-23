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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Сочи
Прогнозы 69
Зенит 89.9% (62)
X 7.2% (5)
Сочи 2.9% (2)
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Зенит
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Зенит
Сочи

История личных встреч

Зенит
Сочи

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
7:0
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 12 0.8
Сергеев Иван 5 0.33
Вендел Маркус 4 0.27
Клаудиньо 3 (1) 0.2
Мантуан Густаво 2 0.13
Дуглас Сантос 1 0.07
Мостовой Андрей 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.27
Джорджевич Лука 2 0.13
Бурмистров Никита 2 0.13
Дркушич Ваня 2 0.13
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.13
Силвейра Мигел 1 0.07
Медведев Юрий II 1 0.07
Кравцов Кирилл 1 0.07
Игнатьев Иван 1 (1) 0.07
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 4 0
Эракович Страхинья 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Джорджевич Лука 4 0
Юсупов Артур 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Дркушич Ваня 1 0

Результаты матчей

Зенит
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сочи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сочи
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

14
9
Зенит
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сочи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 8
4
14%
2
12%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
5
17%
2
12%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
8
28%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
10
42%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
33%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0
Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1
Сочи
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0
Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3

Результаты матчей

Зенит
Сочи

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Зенит
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
4
11
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
4.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
7.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 15 3 1 11 16 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 5 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 69
    Зенит 89.9% (62)
    X 7.2% (5)
    Сочи 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Зенит
    Ничья
    Сочи
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    89.9% (62)
    Ничья
    7.2% (5)
    Сочи
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (30)
    Меньше
    49.15% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    35.59% (21)
    Нет
    64.41% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    34.8% (24)
    3:0 Зенит
    14.5% (10)
    2:1 Зенит
    14.5% (10)
    1:0 Зенит
    5.8% (4)
    4:1 Зенит
    5.8% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (3)
    3:1 Зенит
    2.9% (2)
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    Зенит
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