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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 61
Оренбург 70.5% (43)
X 21.3% (13)
Ахмат 8.2% (5)
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Ахмат

История личных встреч

Оренбург
Ахмат

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
К
4:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.33
Перес Матиас 4 0.27
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.13
Вера Лукас Габриэль 1 0.07
Обухов Владимир 1 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Куэро Джастин 1 (1) 0.07
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.33
Ильин Владимир 2 0.13
Тимофеев Артём 2 0.13
Бериша Бернард 1 0.07
Ковачев Светослав 1 0.07
Тодорович Дарко 1 0.07
Камило Рейжерс 1 0.07
Олейников Иван 1 0.07
Агаларов Гамид 1 (1) 0.07
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Куэро Джастин 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Швец Антон 4 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Харин Евгений 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бериша Бернард 2 0
Олейников Иван 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Оренбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ахмат
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

4
6
Оренбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ахмат
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
4
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
6
60%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

16
16
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
6%
7
44%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
3
15%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
9
45%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Ахмат
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1
Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0

Результаты матчей

Оренбург
Ахмат

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
4.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
7.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 15 3 1 11 16 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 2 дня 2 часа 30 минут.



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    • Прогнозы 61
    Оренбург 70.5% (43)
    X 21.3% (13)
    Ахмат 8.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Исход игры
    Оренбург
    71% (44)
    Ничья
    21% (13)
    Ахмат
    8.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    37.1% (23)
    1:0 Оренбург
    27.4% (17)
    1:1 Ничья
    19.4% (12)
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    Оренбург
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