Тур: 16. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оренбург
Ахмат
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.33
|Перес Матиас
|4
|0.27
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.13
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.07
|Обухов Владимир
|1
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.07
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.33
|Ильин Владимир
|2
|0.13
|Тимофеев Артём
|2
|0.13
|Бериша Бернард
|1
|0.07
|Ковачев Светослав
|1
|0.07
|Тодорович Дарко
|1
|0.07
|Камило Рейжерс
|1
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.07
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.07
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|6
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|4
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|3
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Вера Лукас Габриэль
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Харин Евгений
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Оренбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ахмат
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
4
6
Оренбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ахмат
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
4
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
6
60%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Забито
16
16
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
6%
7
44%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
3
15%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
9
45%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Ахмат
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1
Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0
Результаты матчей
Оренбург
Ахмат
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|24 - 19
|25
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 27
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|6 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Ахмат
Исход игры
Оренбург
71% (44)
Ничья
21% (13)
Ахмат
8.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (26)
Меньше
53.57% (30)
Обе команды забьют
Да
67.86% (38)
Нет
32.14% (18)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
37.1% (23)
1:0 Оренбург
27.4% (17)
1:1 Ничья
19.4% (12)
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