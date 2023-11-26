  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Факел
Прогнозы 170
Рубин 61.8% (105)
X 17.1% (29)
Факел 21.2% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Факел
3.10
3.20
Реклама, betcity.ru
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Рубин
Факел

История личных встреч

Рубин
Факел

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
4:4

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 3 (1) 0.2
Вада Валентин 3 0.2
Фамейе Джоэль 3 0.2
Мартынович Александр 1 0.07
Грицаенко Алексей 1 0.07
Чумич Никола 1 0.07
Безруков Руслан 1 0.07
Иву Угучукву 1 0.07
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.4
Якимов Вячеслав 3 0.2
Альшин Ильнур 1 0.07
Моцпан Никита 1 0.07
Божин Сергей 1 0.07
Максимов Максим 1 0.07
Долгов Александр 1 0.07
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Вада Валентин 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Чумич Никола 1 0
Апшацев Марат 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Якимов Вячеслав 3 0
Мастерной Владислав 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Факел
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
7
Рубин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Факел
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Пропущено

21
16
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
6
29%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0
Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3

Результаты матчей

Рубин
Факел

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Рубин
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
7.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
12.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
6.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
7.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.20. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.20 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 170
    Рубин 61.8% (105)
    X 17.1% (29)
    Факел 21.2% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Факел
    3.10
    3.20
    Реклама, betcity.ru
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рубин - Факел онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Факел

    Исход игры
    Рубин
    61.4% (105)
    Ничья
    17% (29)
    Факел
    21.6% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.79% (29)
    Меньше
    75.21% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    42.74% (50)
    Нет
    57.26% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    35.7% (61)
    2:1 Рубин
    15.8% (27)
    1:1 Ничья
    12.9% (22)
    2:0 Рубин
    1.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рубин
    Факел
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     