Тур: 16. Стадион: Ак Барс Арена.
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Рубин
Факел
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
36
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|3 (1)
|0.2
|Вада Валентин
|3
|0.2
|Фамейе Джоэль
|3
|0.2
|Мартынович Александр
|1
|0.07
|Грицаенко Алексей
|1
|0.07
|Чумич Никола
|1
|0.07
|Безруков Руслан
|1
|0.07
|Иву Угучукву
|1
|0.07
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|6 (2)
|0.4
|Якимов Вячеслав
|3
|0.2
|Альшин Ильнур
|1
|0.07
|Моцпан Никита
|1
|0.07
|Божин Сергей
|1
|0.07
|Максимов Максим
|1
|0.07
|Долгов Александр
|1
|0.07
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Вада Валентин
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Мастерной Владислав
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Факел
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
7
Рубин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Факел
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Пропущено
21
16
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
6
29%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0
Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3
Результаты матчей
Рубин
Факел
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Рубин
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
411
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|24 - 19
|25
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 27
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|6 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Факел
Исход игры
Рубин
67.2% (43)
Ничья
21.9% (14)
Факел
10.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (16)
Меньше
69.81% (37)
Обе команды забьют
Да
50.94% (27)
Нет
49.06% (26)
Популярный счёт
1:0 Рубин
35.9% (23)
2:1 Рубин
23.4% (15)
1:1 Ничья
17.2% (11)
2:0 Рубин
3.1% (2)
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