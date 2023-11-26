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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Ростов
0:0
Первый тайм: 14'
Пари НН
0'
Прогнозы 142
Ростов 83.1% (118)
X 6.3% (9)
Пари НН 10.6% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Пари НН
3.60
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Медведев
Никита
87
Лангович
Андрей
4
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
11
Ионов
Алексей
27
Комличенко
Николай
19
Байрамян
Хорен
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
89
Стоцкий
Дмитрий
26
Тихий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
77
Карапузов
Владислав
8
Майга
Мамаду
20
Боселли
Хуан
23
Кутателадзе
Николоз
Ростов
4-3-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Ростов
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 0.33
Осипенко Максим 5 (3) 0.33
Комличенко Николай 3 (1) 0.2
Мохеби Мохаммад 2 0.13
Уткин Даниил 1 0.07
Глебов Данил 1 0.07
Миронов Алексей 1 0.07
Вахания Илья 1 0.07
Тугарев Роман 1 0.07
Щетинин Кирилл 1 0.07
Лангович Андрей 1 0.07
Чернов Евгений 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.27
Калинский Николай 3 (1) 0.2
Зе Турбо Жозе 2 0.13
Боселли Хуан 1 0.07
Кутателадзе Николоз 1 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.07
Сулейманов Тимур 1 0.07
Александров Виктор 1 0.07
Трошечкин Александр 0 0
Каккоев Никита 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 5 0
Мелёхин Виктор 4 0
Тугарев Роман 2 1
Комличенко Николай 3 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 4 1
Гоцук Кирилл 3 1
Трошечкин Александр 4 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Ростов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Пари НН
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

3
12
Ростов
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
67%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

17
3
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Пропущено

27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
6
22%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Ростов
Пари НН

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ростов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 0:0 Заявка 16 6 4 6 14 - 14 22
10.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
11.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
12.
Ростов
 0:0 Заявка 16 4 6 6 23 - 27 18
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 0:0 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
6.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
7.
Ростов
 0:0 Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 8 0 3 5 3 - 10 3
14.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
15.
Ростов
 0:0 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Очередной высокий заброс на половину поля гостей. Комличенко вёл верховую борьбу, но его смог переиграть Гоцук, который на "втором этаже" действует крайне уверенно. 
  • 15'
    Уткин со штрафного метров с 30 забросил сферу к воротам соперника. Комличенко вёл агрессивную борьбу против защитника. Арбитр нарушения правил ни с одной стороны не зафиксировал. Игра продолжается. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Майга присел на газон у гостей. Держится за колено игрок нижегородской команды. Видимо, не в игровом эпизоде получено это повреждение, так что высока вероятность ранней замены. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Боселли на своей половине поля далеко отпустил мяч. Мелёхин его опередил, а затем получил неприятный удар по ноге от форварда "Пари НН". Бобровский решил обойтись без карточки. 
  • 12'
    Ионов получил сильный пас на правом фланге атаки, однако против него плотно сыграл Александров, который смог перехватить снаряд у игрока "Ростова". 
  • Фол, нарушение
    11'
    Панически играли в пас на своей половине поля нижегородцы. Каккоев с трудом вернул сферу своему партнёру, но против него нарушил правила Комличенко. Бобровский зафиксировал нарушение. 
  • 10'
    Вновь ростовчане вернули себе владение мячом. Сфера пришла к Медведеву, который сегодня занял место в воротах "Ростова". Как заявил Карпин, у Песьякова нет никакого повреждения и он просто получил отдых. 
  • 9'
    Хороший розыгрыш у штрафной соперника провели подопечные Карпина. Мяч дошёл до Вахания, который с левого края выполнил навес на дальнюю штангу. Байрамян к этой передаче не успел. 
  • 8'
    Затяжная позиционная атака получилась у ростовчан на левом фланге. Долго Глебов и Вахания разыгрывали мяч, а затем Стоцкий смог совершить перехват. Очень низкий темп пока в нашем матче. 
  • 7'
    Длинный заброс вперёд к штрафной ростовчан. Кутателадзе сделал ускорение, дабы овладеть мячом, но там уверенно действовал Мелёхин, который не позволил форварду обострить ситуацию. 
  • 6'
    Лангович на правом фланге пытался обострить ситуацию. Прокинул он сферу себе на ход, однако против него уверенно сыграл Майга, который поставил корпус защитнику "Ростова" и проводил мяч за лицевую. 
  • Дождь
    5'
    Не радует сегодня погода в Ростове. Пусть и тепло, но дождь поливает очень приличный. Думаю, что такие погодные условия могут внести свои коррективы в игру. 
  • 4'
    Никуда не спешат футболисты при развитии своих атак. Уткин оказался с мячом в центральной части поля, но обострять не решился, а выполнил пас назад на Осипенко. 
  • 3'
    Довольно-таки спокойно начинается встреча в Ростове. Гости попытались обострить игру на правом фланге, но там уверенно действовали футболисты домашней команды. 
  • 2'
    Хозяева вышли на эту встречу в красивой форме тёмно-синего цвета, нижегородцы играют в белом комплекте. Ворота Нигматуллина в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
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    • Первый тайм начался
      1'
      Игра началась! С центра поля разыграли гости.
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Ростов
    82.8% (120)
    Ничья
    7.6% (11)
    Пари НН
    9.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    40% (58)
    1:0 Ростов
    22.8% (33)
    2:0 Ростов
    9.7% (14)
    1:1 Ничья
    4.8% (7)
    1:2 Пари НН
    2.1% (3)
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