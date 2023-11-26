Вновь ростовчане вернули себе владение мячом. Сфера пришла к Медведеву, который сегодня занял место в воротах "Ростова". Как заявил Карпин, у Песьякова нет никакого повреждения и он просто получил отдых.

Панически играли в пас на своей половине поля нижегородцы. Каккоев с трудом вернул сферу своему партнёру, но против него нарушил правила Комличенко. Бобровский зафиксировал нарушение.

Ионов получил сильный пас на правом фланге атаки, однако против него плотно сыграл Александров, который смог перехватить снаряд у игрока "Ростова".

Боселли на своей половине поля далеко отпустил мяч. Мелёхин его опередил, а затем получил неприятный удар по ноге от форварда "Пари НН". Бобровский решил обойтись без карточки.

Майга присел на газон у гостей. Держится за колено игрок нижегородской команды. Видимо, не в игровом эпизоде получено это повреждение, так что высока вероятность ранней замены.

Уткин со штрафного метров с 30 забросил сферу к воротам соперника. Комличенко вёл агрессивную борьбу против защитника. Арбитр нарушения правил ни с одной стороны не зафиксировал. Игра продолжается.

Очередной высокий заброс на половину поля гостей. Комличенко вёл верховую борьбу, но его смог переиграть Гоцук, который на "втором этаже" действует крайне уверенно.

9' Хороший розыгрыш у штрафной соперника провели подопечные Карпина. Мяч дошёл до Вахания, который с левого края выполнил навес на дальнюю штангу. Байрамян к этой передаче не успел.

8' Затяжная позиционная атака получилась у ростовчан на левом фланге. Долго Глебов и Вахания разыгрывали мяч, а затем Стоцкий смог совершить перехват. Очень низкий темп пока в нашем матче.

7' Длинный заброс вперёд к штрафной ростовчан. Кутателадзе сделал ускорение, дабы овладеть мячом, но там уверенно действовал Мелёхин, который не позволил форварду обострить ситуацию.

6' Лангович на правом фланге пытался обострить ситуацию. Прокинул он сферу себе на ход, однако против него уверенно сыграл Майга, который поставил корпус защитнику "Ростова" и проводил мяч за лицевую.

5' Не радует сегодня погода в Ростове. Пусть и тепло, но дождь поливает очень приличный. Думаю, что такие погодные условия могут внести свои коррективы в игру.

4' Никуда не спешат футболисты при развитии своих атак. Уткин оказался с мячом в центральной части поля, но обострять не решился, а выполнил пас назад на Осипенко.

3' Довольно-таки спокойно начинается встреча в Ростове. Гости попытались обострить игру на правом фланге, но там уверенно действовали футболисты домашней команды.