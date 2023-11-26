Тур: 16. Стадион: Ростов Арена.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Ростов
Пари НН
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|5
|0.33
|Осипенко Максим
|5 (3)
|0.33
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.2
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.13
|Уткин Даниил
|1
|0.07
|Глебов Данил
|1
|0.07
|Миронов Алексей
|1
|0.07
|Вахания Илья
|1
|0.07
|Тугарев Роман
|1
|0.07
|Щетинин Кирилл
|1
|0.07
|Лангович Андрей
|1
|0.07
|Чернов Евгений
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.27
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.2
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.13
|Боселли Хуан
|1
|0.07
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.07
|Сулейманов Тимур
|1
|0.07
|Александров Виктор
|1
|0.07
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Каккоев Никита
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Комличенко Николай
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|4
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
3
Ростов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Пари НН
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
3
12
Ростов
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
67%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Пропущено
17
3
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90
Забито
23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
26%
3
20%
76-90
Пропущено
27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
6
22%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1
Результаты матчей
Ростов
Пари НН
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ростов
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
78
510
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|9.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 14
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|12.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 10
|3
|14.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 0:0 Пари НН
Исход игры
Ростов
82.8% (120)
Ничья
7.6% (11)
Пари НН
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
59.83% (70)
Нет
40.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Ростов
40% (58)
1:0 Ростов
22.8% (33)
2:0 Ростов
9.7% (14)
1:1 Ничья
4.8% (7)
1:2 Пари НН
2.1% (3)
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