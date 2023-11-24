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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 53
Ростов 84.9% (45)
X 5.7% (3)
Пари НН 9.4% (5)
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Ничья
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История личных встреч

Ростов
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 0.33
Осипенко Максим 5 (3) 0.33
Комличенко Николай 3 (1) 0.2
Мохеби Мохаммад 2 0.13
Уткин Даниил 1 0.07
Глебов Данил 1 0.07
Миронов Алексей 1 0.07
Вахания Илья 1 0.07
Тугарев Роман 1 0.07
Щетинин Кирилл 1 0.07
Лангович Андрей 1 0.07
Чернов Евгений 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.27
Калинский Николай 3 (1) 0.2
Зе Турбо Жозе 2 0.13
Боселли Хуан 1 0.07
Кутателадзе Николоз 1 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.07
Сулейманов Тимур 1 0.07
Александров Виктор 1 0.07
Трошечкин Александр 0 0
Каккоев Никита 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 5 0
Мелёхин Виктор 4 0
Тугарев Роман 2 1
Комличенко Николай 3 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 4 1
Гоцук Кирилл 3 1
Трошечкин Александр 4 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Ростов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Пари НН
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

3
12
Ростов
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
67%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

17
3
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Пропущено

27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
6
22%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Ростов
Пари НН

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ростов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
4.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
7.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
8.
Рубин
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 23 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 15 3 1 11 16 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 53
    Ростов 84.9% (45)
    X 5.7% (3)
    Пари НН 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Пари НН
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Пари НН

    Исход игры
    Ростов
    84.9% (45)
    Ничья
    5.7% (3)
    Пари НН
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    49.1% (26)
    1:0 Ростов
    20.8% (11)
    2:0 Ростов
    11.3% (6)
    1:2 Пари НН
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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