  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Скалица
0:2
Первый тайм: 41'
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
7' Гол
Годал Борис
0:2
35' Гол
Рымаренко Мартин

Ход матча

7'
0:1
Годал Борис
(Полиевка Роберт)
35'
0:2
Рымаренко Мартин
(Загуменски Тимотей)
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
8.93
Реклама, olimp.bet
4.30
Реклама, fon.bet
3.50
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
18
Martin
Nagy
II
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
19
Martin
Masik
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
16
Adam
Hanes
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Скалица
4-3-2-1
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛПВК
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.85

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
106

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.13
Daniel Smekal 2 0.13
Матеёв Роберт 2 0.13
Подгорин Оливер 2 0.13
Яо Янн Майкл 1 0.07
Denis Baumgartner 1 0.07
Власко Ян 1 (1) 0.07
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 8 (1) 0.53
Рымаренко Мартин 6 (1) 0.4
Enzo Arevalo 4 0.27
Глинка Марек 2 0.13
Jakub Uhrincat 2 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.07
Пишоя Марьян 1 0.07
Депетрис Давид 1 0.07
Годал Борис 1 0.07
Поважанец Якуб 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 4 0
Власко Ян 2 1
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Daniel Smekal 2 0
Mario Holly 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 6 0
Lukas Migala 4 0
Полиевка Роберт 3 0
Рихтарех Давид 3 0
Branislav Luptak 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
3
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Дукла Банска-Бистрица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

1
7
Скалица
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Дукла Банска-Бистрица
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Пропущено

5
10
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Забито

12
26
2 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
8%
6
23%
1-15
1
8%
7
27%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
5
42%
3
12%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
2
17%
4
15%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
3
19%
3
13%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
2
13%
7
29%
29%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1
Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0

Результаты матчей

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:4
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
6
1
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 15 11 3 1 33 - 12 36
2.
Жилина
 0:0 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 15 7 4 4 29 - 23 25
6.
ДАК
 0:0 15 7 4 4 23 - 17 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 0:2 15 5 2 8 13 - 17 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 0:0 15 2 2 11 10 - 34 8
11.
Михаловце
 0:0 15 0 6 9 11 - 31 6
12.
Злате Моравце
 0:0 15 0 4 11 7 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 19 - 5 19
2.
Жилина
 0:0 8 6 1 1 24 - 14 19
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 0:0 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 0:2 8 4 1 3 7 - 6 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 0:0 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 0:0 8 0 4 4 5 - 15 4
12.
Злате Моравце
 0:0 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 8 5 2 1 19 - 9 17
3.
Слован Братислава
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
Жилина
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 0:2 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Кошице
 0:0 8 1 1 6 7 - 19 4
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 0:0 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 0:0 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (4)
Спартак Трнава Азанго Филип 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
8.93
Реклама, olimp.bet
4.30
Реклама, fon.bet
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скалица 0:2 Дукла Банска-Бистрица онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 