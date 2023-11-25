Тур: 15. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0:3
Конец матча
0'
0:1
7' Гол в свои воротаMartin Masik
0:2
35' ГолРымаренко Мартин
41' Желтая карточкаЗагуменски Тимотей
42' Красная карточкаРымаренко Мартин
0:3
71' ГолПолиевка Роберт
90'+4
Ход матча
7'
0:1
35'
42'
71'
73'
39
Юнас
Мартин
19
Martin
Masik
22
Mario
Holly
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
16
Adam
Hanes
88
Глинка
Марек
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
16 Adam HanesПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Enzo Arevalo
-
Главный тренер: Mario Auxt
История личных встреч
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.83
Среднее время на гол
57
108
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.85
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
106
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.13
|Daniel Smekal
|2
|0.13
|Матеёв Роберт
|2
|0.13
|Подгорин Оливер
|2
|0.13
|Яо Янн Майкл
|1
|0.07
|Denis Baumgartner
|1
|0.07
|Власко Ян
|1 (1)
|0.07
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|9 (1)
|0.6
|Рымаренко Мартин
|7 (1)
|0.47
|Enzo Arevalo
|4
|0.27
|Глинка Марек
|2
|0.13
|Jakub Uhrincat
|2
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.07
|Пишоя Марьян
|1
|0.07
|Депетрис Давид
|1
|0.07
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|4
|0
|Власко Ян
|2
|1
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Полиевка Роберт
|3
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
3
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Дукла Банска-Бистрица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
1
7
Скалица
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Дукла Банска-Бистрица
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
43%
2
11%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
1
14%
3
17%
76-90
Пропущено
7
11
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
4
57%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Забито
13
28
3 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
15%
6
21%
1-15
1
8%
7
25%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
5
38%
3
11%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
2
15%
4
14%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
3
17%
4
16%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
2
11%
7
28%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1
Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0
Результаты матчей
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:4
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
16
71
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
141
312
96
114
510
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4