  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Скалица
0:3
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Martin Masik
0:2
35' Гол
Рымаренко Мартин
41' Желтая карточка
Загуменски Тимотей
42' Красная карточка
Рымаренко Мартин
0:3
71' Гол
Полиевка Роберт
90'+4
39
Юнас
Мартин
18
Martin
Nagy
II
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
19
Martin
Masik
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
16
Adam
Hanes
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Скалица
4-3-2-1
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛПВК
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.85

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
106

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.13
Daniel Smekal 2 0.13
Матеёв Роберт 2 0.13
Подгорин Оливер 2 0.13
Яо Янн Майкл 1 0.07
Denis Baumgartner 1 0.07
Власко Ян 1 (1) 0.07
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 9 (1) 0.6
Рымаренко Мартин 7 (1) 0.47
Enzo Arevalo 4 0.27
Глинка Марек 2 0.13
Jakub Uhrincat 2 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.07
Пишоя Марьян 1 0.07
Депетрис Давид 1 0.07
Поважанец Якуб 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 4 0
Власко Ян 2 1
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Daniel Smekal 2 0
Mario Holly 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 6 0
Lukas Migala 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Полиевка Роберт 3 0
Рихтарех Давид 3 0
Branislav Luptak 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Загуменски Тимотей 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Скалица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Дукла Банска-Бистрица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

1
7
Скалица
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Дукла Банска-Бистрица
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
43%
2
11%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
1
14%
3
17%
76-90

Пропущено

7
11
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
4
57%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Забито

13
28
3 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
15%
6
21%
1-15
1
8%
7
25%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
5
38%
3
11%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
2
15%
4
14%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
3
17%
4
16%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
2
11%
7
28%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1
Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0

Результаты матчей

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:4
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
7
1
1
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
9
6
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 15 10 2 3 33 - 19 32
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
ДАК
 15 8 3 4 26 - 17 27
5.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
6.
Дукла Банска-Бистрица
 15 7 4 4 30 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 15 2 1 12 10 - 35 7
11.
Михаловце
 15 0 5 10 11 - 33 5
12.
Злате Моравце
 15 0 3 12 7 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • 71'
    Г О О О О Л - Полиевка Роберт бьет в цель!
  • 61'
    Martin Masik уходит с поля. Власко Ян выходит вместо него
  • 46'
    Adam Hanes уходит с поля. Branislav Luptak выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    УДАЛЕНИЕ! - Рымаренко Мартин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 41'
    Загуменски Тимотей получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Загуменски Тимотей сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Скалица 0:3 Дукла Банска-Бистрица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     