  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Михаловце
0:0
Первый тайм: 39'
Слован Братислава
0'
27' Желтая карточка
Змрхаль Яромир

Ход матча

26'
Магда Даниэль
Franck Bahi
 
27'
 
Змрхаль Яромир
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Слован Братислава
7.40
Реклама, ligastavok.ru
5.00
Реклама, ligastavok.ru
1.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
77
Фрелих
Жига
17
Вашко
Филип
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
2
Lukas
Simko
12
Franck
Bahi
20
Яношик
Лукаш
8
Yushi
Shimamura
51
Stanislav
Danko
11
Issa
Adekunle
9
Matus
Marcin
31
Трновски
Мартин
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
8
Змрхаль
Яромир
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
77
Чаврич
Александр
13
Стрелец
Давид
Михаловце
5-3-2
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Михаловце
Слован Братислава

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.2%
25%
70.8%
1 победа 6 ничьих 17 побед

История матчей

С
5:1
С
0:1
С
4:2
С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
5:0
С
4:0
С
0:1
С
3:0
С
3:3
С
4:1
С
6:0
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:3
К
1:0
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.62

Среднее время на гол

99
146

Всего голов

45
20

Голов в среднем за матч

3.46
1.82

Среднее время на гол

26
49

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

2.29
1.17

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

39
77

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 5 (1) 0.33
Ван Кессел Гино 2 0.13
Issa Adekunle 2 0.13
Марьянович Саша 1 0.07
Daniel Pavuk 1 0.07
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 7 (1) 0.47
Барсегян Тигран 6 0.4
Стрелец Давид 5 0.33
Марчелли Нино 5 0.33
Толич Марко 3 0.2
Куцка Юрай 1 0.07
Пощек Лукаш 1 0.07
Ловат Лукас 1 0.07
Кашия Гурам 1 0.07
Змрхаль Яромир 1 0.07
Абубакари Малик 1 0.07
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 4 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Lukas Simko 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 4 0
Кашия Гурам 3 0
Толич Марко 1 1
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
1
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Слован Братислава
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
18
Михаловце
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Слован Братислава
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
14%
4
22%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
8%
5
16%
1-15
2
15%
6
19%
16-30
4
31%
3
9%
31-45
2
15%
8
25%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
2
15%
6
19%
76-90

Пропущено

29
13
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
17%
4
31%
1-15
8
28%
1
8%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
7
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1
ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4
Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1

Результаты матчей

Михаловце
Слован Братислава

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
1
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
11
3
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 15 11 3 1 33 - 12 36
2.
Жилина
 0:0 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 15 7 4 4 29 - 23 25
6.
ДАК
 0:0 15 7 4 4 23 - 17 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 0:2 15 5 2 8 13 - 17 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 0:0 15 2 2 11 10 - 34 8
11.
Михаловце
 0:0 15 0 6 9 11 - 31 6
12.
Злате Моравце
 0:0 15 0 4 11 7 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 19 - 5 19
2.
Жилина
 0:0 8 6 1 1 24 - 14 19
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 0:0 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 0:2 8 4 1 3 7 - 6 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 0:0 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 0:0 8 0 4 4 5 - 15 4
12.
Злате Моравце
 0:0 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 8 5 2 1 19 - 9 17
3.
Слован Братислава
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
Жилина
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 0:2 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Кошице
 0:0 8 1 1 6 7 - 19 4
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 0:0 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 0:0 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (4)
Спартак Трнава Азанго Филип 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Слован Братислава
7.40
Реклама, ligastavok.ru
5.00
Реклама, ligastavok.ru
1.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Михаловце 0:0 Слован Братислава онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Михаловце
Слован Братислава
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 