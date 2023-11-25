Тур: 15. Стадион: Жемплин.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
27'
77
Фрелих
Жига
17
Вашко
Филип
12
Franck
Bahi
20
Яношик
Лукаш
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Rudolf Bozik
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Михаловце
Слован Братислава
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
4.2%
25%
70.8%
1 победа 6 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.62
Среднее время на гол
99
146
Всего голов
45
20
Голов в среднем за матч
3.46
1.82
Среднее время на гол
26
49
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
2.29
1.17
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
39
77
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|5 (1)
|0.33
|Ван Кессел Гино
|2
|0.13
|Issa Adekunle
|2
|0.13
|Марьянович Саша
|1
|0.07
|Daniel Pavuk
|1
|0.07
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|7 (1)
|0.47
|Барсегян Тигран
|6
|0.4
|Стрелец Давид
|5
|0.33
|Марчелли Нино
|5
|0.33
|Толич Марко
|3
|0.2
|Куцка Юрай
|1
|0.07
|Пощек Лукаш
|1
|0.07
|Ловат Лукас
|1
|0.07
|Кашия Гурам
|1
|0.07
|Змрхаль Яромир
|1
|0.07
|Абубакари Малик
|1
|0.07
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|4
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Карасюк Роман
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Кашия Гурам
|3
|0
|Толич Марко
|1
|1
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
1
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Слован Братислава
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
18
Михаловце
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Слован Братислава
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
14%
4
22%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90
Забито
13
32
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
8%
5
16%
1-15
2
15%
6
19%
16-30
4
31%
3
9%
31-45
2
15%
8
25%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
2
15%
6
19%
76-90
Пропущено
29
13
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
17%
4
31%
1-15
8
28%
1
8%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
7
24%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1
ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4
Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1
Результаты матчей
Михаловце
Слован Братислава
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
212
113
113
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|3
|1
|33 - 12
|36
|2.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|3.
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|4.
|14
|8
|2
|4
|34 - 19
|26
|5.
|2:0
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|8.
|0:2
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|14 - 23
|17
|10.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|11.
|0:0
|15
|0
|6
|9
|11 - 31
|6
|12.
|0:0
|15
|0
|4
|11
|7 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|24 - 14
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|7 - 6
|13
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|11.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 7
|17
|2.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|7
|3
|0
|4
|16 - 12
|9
|8.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|9.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 17
|3
|11.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|12.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (4)
|Спартак Трнава
|Азанго Филип
|6 (4)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5