  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Михаловце
0:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
28' Желтая карточка
Змрхаль Яромир
0:1
40' Гол
Стрелец Давид
0:2
43' Гол
Куцка Юрай
54' Желтая карточка
Вашко Филип
90'+3
77
Фрелих
Жига
2
Lukas
Simko
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
51
Stanislav
Danko
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
11
Issa
Adekunle
31
Трновски
Мартин
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
8
Змрхаль
Яромир
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
77
Чаврич
Александр
13
Стрелец
Давид
Михаловце
4-1-4-1
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Михаловце
Слован Братислава

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.2%
25%
70.8%
1 победа 6 ничьих 17 побед

История матчей

С
5:1
С
0:1
С
4:2
С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
5:0
С
4:0
С
0:1
С
3:0
С
3:3
С
4:1
С
6:0
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:3
К
1:0
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.62

Среднее время на гол

99
146

Всего голов

45
20

Голов в среднем за матч

3.46
1.82

Среднее время на гол

26
49

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

2.29
1.17

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

39
77

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 5 (1) 0.33
Ван Кессел Гино 2 0.13
Issa Adekunle 2 0.13
Марьянович Саша 1 0.07
Daniel Pavuk 1 0.07
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 7 (1) 0.47
Стрелец Давид 6 0.4
Барсегян Тигран 6 0.4
Марчелли Нино 5 0.33
Толич Марко 3 0.2
Куцка Юрай 2 0.13
Пощек Лукаш 1 0.07
Змрхаль Яромир 1 0.07
Ловат Лукас 1 0.07
Кашия Гурам 1 0.07
Абубакари Малик 1 0.07
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 4 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Вашко Филип 1 0
Lukas Simko 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 4 0
Кашия Гурам 3 0
Толич Марко 1 1
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
1
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Слован Братислава
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
18
Михаловце
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Слован Братислава
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
5
31%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

16
7
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
4
22%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90

Забито

13
34
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
1
8%
5
15%
1-15
2
15%
6
18%
16-30
4
31%
5
15%
31-45
2
15%
8
24%
46-60
2
15%
4
12%
61-75
2
15%
6
18%
76-90

Пропущено

31
13
19 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
16%
4
31%
1-15
8
26%
1
8%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
2
6%
2
15%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
7
23%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1
ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4
Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1

Результаты матчей

Михаловце
Слован Братислава

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
1
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
1
2
13
1.5
12
3
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 15 10 2 3 33 - 19 32
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
ДАК
 15 8 3 4 26 - 17 27
5.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
6.
Дукла Банска-Бистрица
 15 7 4 4 30 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 15 2 1 12 10 - 35 7
11.
Михаловце
 15 0 5 10 11 - 33 5
12.
Злате Моравце
 15 0 3 12 7 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Барсегян Тигран сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Куцка Юрай бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Михаловце 0:2 Слован Братислава онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     