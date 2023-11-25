Тур: 15. Стадион: MOL Arena.
1:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
25'
39'
1:0
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
46
Труса
Матей
22
Суля
Самуэл
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
37
Samuel
Hodur
14
Дуга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
37 Samuel HodurПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
-
11 Jakub Svec
-
-
Главный тренер: Michal Hipp
История личных встреч
ДАК
Злате Моравце
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.85
1.27
Среднее время на гол
48
71
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.33
|Гаврич Желько
|3
|0.2
|Fernand Goure
|2
|0.13
|Чермак Алеш
|2
|0.13
|Труса Матей
|2
|0.13
|Крстович Никола
|2
|0.13
|Качер Мирослав
|1
|0.07
|Рамадан Аммар
|1
|0.07
|Mark Csinger
|1
|0.07
|Веселовски Доминик
|1
|0.07
|Грушковски Конрад
|1
|0.07
|Zoran Zahradnik
|1
|0.07
|Bartol Barisic
|1
|0.07
|Milan Vitalis
|1
|0.07
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.27
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.07
|Гоно Мирослав
|1
|0.07
|Наги Рихард
|1
|0.07
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Димун Милан
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|3
|0
|Балай Филип
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Суля Самуэл
|3
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Майдан Владимир
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
3
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
7
3
ДАК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Злате Моравце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
13%
2
67%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
3
27%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
23
7
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 9
3
13%
3
43%
1-15
6
26%
1
14%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
2
29%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
8
33%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1
МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1
Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2
Результаты матчей
ДАК
Злате Моравце
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
ДАК
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
68
212
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|3
|1
|33 - 12
|36
|2.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|3.
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|5.
|14
|8
|2
|4
|34 - 19
|26
|6.
|2:0
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|8.
|0:2
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|14 - 23
|17
|10.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|11.
|0:0
|15
|0
|6
|9
|11 - 31
|6
|12.
|0:1
|15
|0
|3
|12
|7 - 25
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|24 - 14
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|7 - 6
|13
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|11.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
|12.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 7
|17
|2.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|7
|3
|0
|4
|16 - 12
|9
|8.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|9.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 17
|3
|11.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|12.
|0:1
|8
|0
|1
|7
|3 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (4)
|Спартак Трнава
|Азанго Филип
|6 (4)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5