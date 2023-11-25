  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ДАК
1:0
Первый тайм: 40'
Злате Моравце
0'
25' Желтая карточка
Майдан Владимир
1:0
39' Гол
Milan Vitalis

Ход матча

25'
 
Майдан Владимир
39'
Milan Vitalis
1:0
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Злате Моравце
1.50
Реклама, fon.bet
9.00
Реклама, betboom.ru
8.93
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
27
Milan
Vitalis
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
17
Андзуана
Иоан
34
Кноблох
Милан
22
Суля
Самуэл
2
Майдан
Владимир
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
37
Samuel
Hodur
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
17
Слука
Бранислав
ДАК
4-3-3
Злате Моравце
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Злате Моравце

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:0
С
4:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
1.27

Среднее время на гол

48
71

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.33
Гаврич Желько 3 0.2
Fernand Goure 2 0.13
Чермак Алеш 2 0.13
Труса Матей 2 0.13
Крстович Никола 2 0.13
Качер Мирослав 1 0.07
Рамадан Аммар 1 0.07
Mark Csinger 1 0.07
Веселовски Доминик 1 0.07
Грушковски Конрад 1 0.07
Zoran Zahradnik 1 0.07
Bartol Barisic 1 0.07
Milan Vitalis 1 0.07
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.27
Черепаки Роман 1 (1) 0.07
Гоно Мирослав 1 0.07
Наги Рихард 1 0.07
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 3 0
Mark Csinger 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Димун Милан 2 0
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Герц Кристиан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 3 0
Балай Филип 3 0
Бренкус Адам 3 0
Суля Самуэл 3 0
Дуга Денис 2 0
Наги Рихард 2 0
Майдан Владимир 2 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0

Результаты матчей

ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
3
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
3
ДАК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Злате Моравце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
13%
2
67%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
3
27%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

23
7
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 9
3
13%
3
43%
1-15
6
26%
1
14%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
8
33%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1
МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1
Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2

Результаты матчей

ДАК
Злате Моравце

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

ДАК
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
6
8
1.5
2
12
4
10
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 15 11 3 1 33 - 12 36
2.
Жилина
 0:0 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
ДАК
 1:0 15 8 3 4 24 - 17 27
5.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 15 7 4 4 29 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 0:2 15 5 2 8 13 - 17 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 0:0 15 2 2 11 10 - 34 8
11.
Михаловце
 0:0 15 0 6 9 11 - 31 6
12.
Злате Моравце
 0:1 15 0 3 12 7 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 19 - 5 19
2.
Жилина
 0:0 8 6 1 1 24 - 14 19
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
ДАК
 1:0 8 5 1 2 16 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 0:2 8 4 1 3 7 - 6 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 0:0 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 0:0 8 0 4 4 5 - 15 4
12.
Злате Моравце
 0:1 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 8 5 2 1 19 - 9 17
3.
Слован Братислава
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
Жилина
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 1:0 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 0:2 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Кошице
 0:0 8 1 1 6 7 - 19 4
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 0:0 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 0:1 8 0 1 7 3 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (4)
Спартак Трнава Азанго Филип 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Г О О О О Л - Milan Vitalis бьет в цель!
  • 25'
    Vladimir Majdan получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится победой ДАК.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.30. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.30 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Злате Моравце
1.50
Реклама, fon.bet
9.00
Реклама, betboom.ru
8.93
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 1:0 Злате Моравце онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Злате Моравце
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 