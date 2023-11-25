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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ДАК
3:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
25' Желтая карточка
Майдан Владимир
1:0
39' Гол
Milan Vitalis
2:0
42' Гол
Fernand Goure
3:0
70' Гол
Bartol Barisic
90'+2
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
27
Milan
Vitalis
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
17
Андзуана
Иоан
34
Кноблох
Милан
22
Суля
Самуэл
2
Майдан
Владимир
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
37
Samuel
Hodur
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
17
Слука
Бранислав
ДАК
4-3-3
Злате Моравце
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Злате Моравце

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:0
С
4:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
1.27

Среднее время на гол

48
71

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.33
Fernand Goure 3 0.2
Гаврич Желько 3 0.2
Чермак Алеш 2 0.13
Труса Матей 2 0.13
Крстович Никола 2 0.13
Bartol Barisic 2 0.13
Качер Мирослав 1 0.07
Рамадан Аммар 1 0.07
Mark Csinger 1 0.07
Веселовски Доминик 1 0.07
Грушковски Конрад 1 0.07
Zoran Zahradnik 1 0.07
Milan Vitalis 1 0.07
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Пинту Алекс 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.27
Черепаки Роман 1 (1) 0.07
Гоно Мирослав 1 0.07
Наги Рихард 1 0.07
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 3 0
Mark Csinger 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Димун Милан 2 0
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Герц Кристиан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 3 0
Балай Филип 3 0
Бренкус Адам 3 0
Суля Самуэл 3 0
Дуга Денис 2 0
Наги Рихард 2 0
Майдан Владимир 2 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0

Результаты матчей

ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
3
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Злате Моравце
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
3
ДАК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Злате Моравце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

18
3
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
11%
2
67%
1-15
3
17%
1
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
5
50%
3
21%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

26
7
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 10
3
12%
3
43%
1-15
6
23%
1
14%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
2
29%
76-90

Пропущено

17
27
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
1
6%
4
15%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
2
7%
31-45
3
18%
8
30%
30%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1
МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1
Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2

Результаты матчей

ДАК
Злате Моравце

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ДАК
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
3
1.5
1
6
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
6
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
5
10
7
8
1.5
2
13
5
10
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 15 10 2 3 33 - 19 32
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
ДАК
 15 8 3 4 26 - 17 27
5.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
6.
Дукла Банска-Бистрица
 15 7 4 4 30 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 15 2 1 12 10 - 35 7
11.
Михаловце
 15 0 5 10 11 - 33 5
12.
Злате Моравце
 15 0 3 12 7 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Андзуана Иоан сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Fernand Goure бьет в цель!
    • 39'
      Пинту Алекс сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Milan Vitalis бьет в цель!
    • 25'
      Vladimir Majdan получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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