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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 11'
Дармштадт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 116
Фрайбург 94.8% (110)
X 4.3% (5)
Дармштадт 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Дармштадт
4.60
5.85
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6.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
7
Вайсхаупт
Ноа
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
30
Брунст
Александер
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
27
Скарке
Тим
22
Сейдель
Аарон
18
Хонзак
Матиас
Фрайбург
3-4-2-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Фрайбург
Дармштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
3:0
Б
1:0
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.27
Хёлер Лукас 2 0.18
Рохль Мерлин 1 0.09
Вайсхаупт Ноа 1 0.09
Гульде Мануэль 1 0.09
Хёфлер Николас 1 0.09
Филипп Максимилиан 1 0.09
Линхарт Филипп 1 0.09
Доан Рицу 1 0.09
Шаллаи Роланд 1 0.09
Гинтер Маттиас 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.27
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.27
Скарке Тим 3 0.27
Бадер Маттиас 1 0.09
Нюрнбергер Фабиан 1 0.09
Вильхельмссон Оскар 1 0.09
Маглица Матей 1 0.09
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Хёфлер Николас 1 1
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Мюллер Янник 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Торстен Либеркнехт 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Дармштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
1
Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

1
7
Фрайбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Дармштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
14%
3
23%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

22
33
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
5
23%
2
6%
1-15
5
23%
5
15%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
2
9%
9
27%
61-75
5
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2
Дармштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0

Результаты матчей

Фрайбург
Дармштадт

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 12 11 1 0 35 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 12 7 2 3 28 - 11 23
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 17 22
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 12 5 1 6 16 - 20 16
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 22 15
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 3 5 4 23 - 23 14
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 12 3 5 4 20 - 23 14
12.
Вердер
 0:1 Заявка 12 3 2 7 18 - 23 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 32 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 26 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 8 14
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Вердер
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 1 4 1 14 - 14 7
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 18 4
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 0:1 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
  • 11'
    Вайсхаупт Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 10'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 10'
    Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 10'
    Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Фрайбург контролирует мяч.
    • 5'
      Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 5'
      Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Хёлер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Контроль мяча: Фрайбург: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 5'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 4'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Фрайбург 94.8% (110)
    X 4.3% (5)
    Дармштадт 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Дармштадт
    4.60
    5.85
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Дармштадт

    Исход игры
    Фрайбург
    94.8% (110)
    Ничья
    4.3% (5)
    Дармштадт
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    44% (51)
    2:0 Фрайбург
    22.4% (26)
    1:0 Фрайбург
    12.1% (14)
    3:1 Фрайбург
    10.3% (12)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
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