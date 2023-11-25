Тур: 12. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 34700 Главный судья: Штегеманн Саша
0'
0:1
18' ГолХонзак Матиас
1:1
35' ГолХёлер Лукас
75' Желтая карточкаВайсхаупт Ноа
90' Желтая карточкаХёфлер Николас
90'+7
Ход матча
18'
0:1
35'
1:1
74'
75'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
299 Количество передач 299
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
42
Доан
Рицу
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Баур МикаНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Дармштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.25
|Хёлер Лукас
|3
|0.25
|Рохль Мерлин
|1
|0.08
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.08
|Гульде Мануэль
|1
|0.08
|Хёфлер Николас
|1
|0.08
|Филипп Максимилиан
|1
|0.08
|Линхарт Филипп
|1
|0.08
|Доан Рицу
|1
|0.08
|Шаллаи Роланд
|1
|0.08
|Гинтер Маттиас
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.25
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.25
|Скарке Тим
|3
|0.25
|Бадер Маттиас
|1
|0.08
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.08
|Хонзак Матиас
|1
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.08
|Маглица Матей
|1
|0.08
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Мелем Марвин
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Торстен Либеркнехт
|2
|0
|Гьясула Клаус
|0
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Дармштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
2
Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
1
7
Фрайбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Дармштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
20
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
22%
5
25%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
6
40%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
23
34
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
22%
2
6%
1-15
6
26%
5
15%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
2
9%
9
26%
61-75
5
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2
Дармштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0
Результаты матчей
Фрайбург
Дармштадт
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|3:2 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 19
|24
|5.
|1:2 Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 11
|18
|8.
|2:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|2:3 Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 26
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|1:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|3:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|1:2 Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|2:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|1:2 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|3:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|2:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 17
|6
|9.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|1:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|2:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
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|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
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|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Дармштадт
Исход игры
Фрайбург
94.8% (110)
Ничья
4.3% (5)
Дармштадт
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
62.83% (71)
Нет
37.17% (42)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
44% (51)
2:0 Фрайбург
22.4% (26)
1:0 Фрайбург
12.1% (14)
3:1 Фрайбург
10.3% (12)
1:1 Ничья
4.3% (5)
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