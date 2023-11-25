Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Брунст Александер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

86' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

83' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

69' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

67' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

66' Мелем Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Хонзак Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' СК Дармштадт пытается что-то создать.

65' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' СК Дармштадт пытается что-то создать.

64' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Игра в одни ворота сейчас. Фрайбург доминирует и владеет мячом

61' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

60' Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали

60' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

58' Матч возобновлен

54' Циммерман Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Удар от ворот произведет Фрайбург

52' Шанс! Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

52' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.

51' СК Дармштадт пытается что-то создать.

51' Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

49' Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Грегорич Михаэль из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Эггештайн Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля