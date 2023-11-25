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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 34700 Главный судья: Штегеманн Саша
Фрайбург
1:1
Конец матча
Дармштадт
0'
0:1
18' Гол
Хонзак Матиас
1:1
35' Гол
Хёлер Лукас
75' Желтая карточка
Вайсхаупт Ноа
90' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90'+7

Ход матча

18'
0:1
Хонзак Матиас
(Мелем Марвин)
35'
Хёлер Лукас
(Гинтер Маттиас)
1:1
58'
 
Франич Бартол
Циммерман Кристоф
74'
 
Карич Эмир
Скарке Тим
74'
 
Вильхельмссон Оскар
Сейдель Аарон
75'
Вайсхаупт Ноа
 
82'
Сильдиллия Килианн
Доан Рицу
 
82'
Макенго Жорди
Гульде Мануэль
 
90'
 
Гьясула Клаус
Мелем Марвин
90'
 
Пфайффер Лука
Хонзак Матиас
90'
Адаму Чуквубике
Хёлер Лукас
 
90'
Хёфлер Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 299 Количество передач 299
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 116
Фрайбург 94.8% (110)
X 4.3% (5)
Дармштадт 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
7
Вайсхаупт
Ноа
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
30
Брунст
Александер
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
15
Нюрнбергер
Фабиан
27
Скарке
Тим
22
Сейдель
Аарон
18
Хонзак
Матиас
Фрайбург
3-4-2-1
Дармштадт
3-4-3

История личных встреч

Фрайбург
Дармштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
3:0
Б
1:0
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.25
Хёлер Лукас 3 0.25
Рохль Мерлин 1 0.08
Вайсхаупт Ноа 1 0.08
Гульде Мануэль 1 0.08
Хёфлер Николас 1 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.08
Линхарт Филипп 1 0.08
Доан Рицу 1 0.08
Шаллаи Роланд 1 0.08
Гинтер Маттиас 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.25
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.25
Скарке Тим 3 0.25
Бадер Маттиас 1 0.08
Нюрнбергер Фабиан 1 0.08
Хонзак Матиас 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Маглица Матей 1 0.08
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Мюллер Янник 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Торстен Либеркнехт 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Дармштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
2
Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

1
7
Фрайбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Дармштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
22%
5
25%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
6
40%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

23
34
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
22%
2
6%
1-15
6
26%
5
15%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
2
9%
9
26%
61-75
5
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2
Дармштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0

Результаты матчей

Фрайбург
Дармштадт

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
Боруссия Д
 3:2 Заявка 12 7 3 2 24 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 1:2 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 1:1 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 2:3 Заявка 12 3 4 5 25 - 26 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 3:2 Заявка 7 5 1 1 12 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 1:2 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 1:1 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 2:3 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5.
РБ Лейпциг
 1:2 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 3:2 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 2:3 Заявка 6 1 3 2 16 - 17 6
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фрайбург: 67%, СК Дармштадт: 33%.
  • 97'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 97'
    Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Карич Эмир
  • 96'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Фрайбург 94.8% (110)
    X 4.3% (5)
    Дармштадт 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Дармштадт

    Исход игры
    Фрайбург
    94.8% (110)
    Ничья
    4.3% (5)
    Дармштадт
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    44% (51)
    2:0 Фрайбург
    22.4% (26)
    1:0 Фрайбург
    12.1% (14)
    3:1 Фрайбург
    10.3% (12)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
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