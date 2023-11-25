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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 12'
Аугсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 115
Унион Берлин 61.7% (71)
X 25.2% (29)
Аугсбург 13% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
Аугсбург
3.55
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
19
Хаберер
Яник
20
Лайдуни
Аисса
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
17
Бехренс
Кевин
11
Фофана
Датро
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
27
Энгельс
Арне
9
Демирович
Эрмедин
22
Иаго
Лопес
21
Титц
Филлип
Унион Берлин
3-4-3
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Аугсбург

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:0
ТМК
4:1
ТМК
1:4
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.36
Госенс Робин 4 0.36
Пантович Милош 1 0.09
Духи Данило 1 0.09
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.09
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 6 0.55
Титц Филлип 3 0.27
Бельо Дион Дрене 2 0.18
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.18
Варгас Рубен 1 0.09
Михель Свен 1 (1) 0.09
Педерсен Мадс 1 0.09
Бауэр Максимилиан 1 0.09
Удуохаи Феликс 1 0.09
Энгельс Арне 1 0.09
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Хаберер Яник 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удуохаи Феликс 3 1
Педерсен Мадс 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Дамен Финн 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
3
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

4
11
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

12
20
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
4
33%
1
5%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
4
33%
7
35%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
16%
5
22%
1-15
5
20%
6
26%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
6
24%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Аугсбург

Точный счет

0:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6
2
9
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 12 11 1 0 35 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 12 7 2 3 28 - 11 23
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 17 22
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 12 5 1 6 16 - 20 16
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 22 15
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 3 5 4 23 - 23 14
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 12 3 5 4 20 - 23 14
12.
Вердер
 0:1 Заявка 12 3 2 7 18 - 23 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 32 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 26 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 8 14
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Вердер
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 1 4 1 14 - 14 7
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 18 4
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 0:1 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Унион Берлин 61.7% (71)
    X 25.2% (29)
    Аугсбург 13% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Аугсбург
    3.55
    3.85
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Аугсбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    61.7% (71)
    Ничья
    25.2% (29)
    Аугсбург
    13% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    34.8% (40)
    1:1 Ничья
    22.6% (26)
    1:0 Унион Берлин
    17.4% (20)
    1:2 Аугсбург
    9.6% (11)
    2:0 Унион Берлин
    4.3% (5)
    0:1 Аугсбург
    2.6% (3)
    3:2 Унион Берлин
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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