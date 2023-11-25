Тур: 12. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 22012 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаГосенс Робин
0:1
39' ПенальтиДемирович Эрмедин
45' Желтая карточкаХаберер Яник
0:1
58' Не забитый пенальтиКнохе Робин
87' Желтая карточкаДамен Финн
1:1
88' ГолФолланд Кевин
90' Желтая карточкаМбабу Кевин
90'+7
Ход матча
37'
39'
45'
58'
0:1
87'
88'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
546 Количество передач 326
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
11
Фофана
Датро
30
Дорш
Никлас
27
Энгельс
Арне
22
Иаго
Лопес
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Grote
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Аугсбург
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.33
|Госенс Робин
|4
|0.33
|Фолланд Кевин
|1
|0.08
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.08
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.58
|Титц Филлип
|3
|0.25
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.17
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.17
|Варгас Рубен
|1
|0.08
|Михель Свен
|1 (1)
|0.08
|Педерсен Мадс
|1
|0.08
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.08
|Удуохаи Феликс
|1
|0.08
|Энгельс Арне
|1
|0.08
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|3
|0
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Хедира Рани
|0
|1
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Педерсен Мадс
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
4
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
4
11
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Забито
8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
13
21
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
31%
8
38%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
15%
5
21%
1-15
5
19%
6
25%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
6
23%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Аугсбург
Точный счет
0:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
39
57
210
39
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|1:1 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|1:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Аугсбург
Исход игры
Унион Берлин
61.7% (71)
Ничья
25.2% (29)
Аугсбург
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
34.8% (40)
1:1 Ничья
22.6% (26)
1:0 Унион Берлин
17.4% (20)
1:2 Аугсбург
9.6% (11)
2:0 Унион Берлин
4.3% (5)
0:1 Аугсбург
2.6% (3)
3:2 Унион Берлин
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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