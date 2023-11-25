Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хаберер Яник - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Госенс Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Фофана Датро . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Г О О О О О Л - Демирович Эрмедин из команды Аугсбург забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Фредерик Реннов прыгнул вправо!

39' После проверки VAR судья не изменил решения - Аугсбург пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аугсбург

37' Госенс Робин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

37' Энгельс Арне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Реджбекай Элвис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Дорш Никлас из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Бехренс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Аугсбург

26' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Гоувелеув Джеффри получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Гоувелеув Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Титц Филлип не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Аугсбург

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Гумни Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Гумни Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Дорш Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Бехренс Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Гумни Роберт из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Гумни Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Кнохе Робин нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

2' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.