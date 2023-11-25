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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Унион Берлин
1:1
Конец матча
Аугсбург
0'
37' Желтая карточка
Госенс Робин
0:1
39' Пенальти
Демирович Эрмедин
45' Желтая карточка
Хаберер Яник
0:1
58' Не забитый пенальти
Кнохе Робин
87' Желтая карточка
Дамен Финн
1:1
88' Гол
Фолланд Кевин
90' Желтая карточка
Мбабу Кевин
90'+7

Ход матча

23'
 
Мбабу Кевин
Гумни Роберт
37'
Госенс Робин
 
39'
0:1
Демирович Эрмедин
45'
Хаберер Яник
 
58'
Кнохе Робин
0:1
64'
 
Варгас Рубен
Энгельс Арне
67'
Шефер Андраш
Хаберер Яник
 
75'
Руссийон Жером
Госенс Робин
 
76'
Кауфманн Миккель
Фофана Датро
 
76'
Юранович Йосип
Триммель Кристофер
 
77'
 
Брайтхаупт Тим
Титц Филлип
77'
 
Михель Свен
Демирович Эрмедин
78'
 
Бауэр Максимилиан
Иаго Лопес
86'
Холлербах Бенедикт
Лейте Диогу
 
87'
 
Дамен Финн
88'
Фолланд Кевин
1:1
90'
 
Мбабу Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 546 Количество передач 326
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Унион Берлин 61.7% (71)
X 25.2% (29)
Аугсбург 13% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
19
Хаберер
Яник
20
Лайдуни
Аисса
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
17
Бехренс
Кевин
11
Фофана
Датро
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
27
Энгельс
Арне
9
Демирович
Эрмедин
22
Иаго
Лопес
21
Титц
Филлип
Унион Берлин
3-4-3
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Аугсбург

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:0
ТМК
4:1
ТМК
1:4
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.33
Госенс Робин 4 0.33
Фолланд Кевин 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.08
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.58
Титц Филлип 3 0.25
Бельо Дион Дрене 2 0.17
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.17
Варгас Рубен 1 0.08
Михель Свен 1 (1) 0.08
Педерсен Мадс 1 0.08
Бауэр Максимилиан 1 0.08
Удуохаи Феликс 1 0.08
Энгельс Арне 1 0.08
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удуохаи Феликс 3 1
Педерсен Мадс 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
4
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

4
11
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Забито

8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
31%
8
38%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
15%
5
21%
1-15
5
19%
6
25%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
6
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Аугсбург

Точный счет

0:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7
2
10
2.5
3
9
2
10
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 1:1 Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 6 2 4 0 8 - 5 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Унион Берлин 61.7% (71)
    X 25.2% (29)
    Аугсбург 13% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Аугсбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    61.7% (71)
    Ничья
    25.2% (29)
    Аугсбург
    13% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    34.8% (40)
    1:1 Ничья
    22.6% (26)
    1:0 Унион Берлин
    17.4% (20)
    1:2 Аугсбург
    9.6% (11)
    2:0 Унион Берлин
    4.3% (5)
    0:1 Аугсбург
    2.6% (3)
    3:2 Унион Берлин
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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