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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Вольфсбург
1:0
Первый тайм: 12'
РБ Лейпциг
0'
1:0
9' Гол
Винд Йонас

Ход матча

9'
Винд Йонас
(Сванберг Маттиас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 116
Вольфсбург 6% (7)
X 18.1% (21)
РБ Лейпциг 75.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вольфсбург
Ничья
РБ Лейпциг
4.10
4.17
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3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
13
Рожерио
да
Силва
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
14
Баумгартнер
Кристоф
20
Симонс
Хави
9
Поульсен
Юссуф
17
Опенда
Лои
Вольфсбург
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Вольфсбург
РБ Лейпциг

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.78
0.92

Среднее время на гол

115
97

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1.44

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.23
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
79

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 8 0.67
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Меле Йоаким 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Черны Вацлав 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Томаш Тьягу 1 0.08
Паредес Кевин 1 0.08
Сванберг Маттиас 0 0
Дженц Мориц 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 9 (1) 0.75
Симонс Хави 4 0.33
Сеско Бенджамин 3 0.25
Раум Давид 2 0.17
Ольмо Дани 2 0.17
Баумгартнер Кристоф 2 0.17
Вернер Тимо 2 (1) 0.17
Хенрихс Бенджамин 1 0.08
Кампль Кевин 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Сванберг Маттиас 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Вранкс Астер 3 0
Лакруа Максанс 1 1
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Опенда Лои 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
19
Вольфсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

5
21

Голы по времени матча

Забито

9
9
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
57%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
5
36%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

16
28
11 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
13%
5
18%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
7
44%
4
14%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
7
25%
76-90

Пропущено

19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
7
37%
2
20%
61-75
3
16%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0

Результаты матчей

Вольфсбург
РБ Лейпциг

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 12 11 1 0 35 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 12 7 2 3 28 - 11 23
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 17 22
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 12 5 1 6 16 - 20 16
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 22 15
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 3 5 4 23 - 23 14
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 12 3 5 4 20 - 23 14
12.
Вердер
 0:1 Заявка 12 3 2 7 18 - 23 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 32 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 26 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 8 14
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Вердер
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 1 4 1 14 - 14 7
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 18 4
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 0:1 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 116
    Вольфсбург 6% (7)
    X 18.1% (21)
    РБ Лейпциг 75.9% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.10
    4.17
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Вольфсбург
    6% (7)
    Ничья
    18.1% (21)
    РБ Лейпциг
    75.9% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (84)
    Меньше
    25% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    88.39% (99)
    Нет
    11.61% (13)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    57.8% (67)
    1:1 Ничья
    12.9% (15)
    0:1 РБ Лейпциг
    6.9% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:1 Вольфсбург
    4.3% (5)
    0:2 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
    1:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
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