Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фабио Карвалью нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи

48' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Симонс Хави пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Сванберг Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

43' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Айдара Амаду пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

38' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

35' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи

34' Розе Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Опенда Лои получает желтую карточку за нырок

33' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Опенда Лои нырнул в штрафной. Спорно!

33' После проверки VAR рефери поменял решение - РБ Лейпциг не будет бить пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для РБ Лейпциг

31' Симонс Хави пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

31' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Опенда Лои выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Удар от ворот произведет Вольфсбург

21' Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

20' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Вольфсбург

17' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бласвих Янис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

9' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Вольфсбург

4' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.