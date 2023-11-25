Тур: 12. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Хартманн Роберт
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолВинд Йонас
31' Undefined phrase: football_event_Борнаув Себастьян
33' Желтая карточкаОпенда Лои
34' Желтая карточкаРозе Марко
35' Желтая карточкаСванберг Маттиас
45' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:1
52' ГолПоульсен Юссуф
59' Желтая карточкаЛакруа Максанс
2:1
66' ГолРожерио да Силва
79' Желтая карточкаСимонс Хави
90' Желтая карточкаКастельс Коэн
90'+6
Ход матча
9'
1:0
33'
34'
35'
45'
52'
1:1
59'
66'
2:1
79'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
1 Угловые 12
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
326 Количество передач 586
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
РБ Лейпциг
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
22 матча
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.78
0.92
Среднее время на гол
115
97
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1.44
Среднее время на гол
58
62
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.23
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
79
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.75
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.08
|Меле Йоаким
|1
|0.08
|Герхардт Янник
|1
|0.08
|Черны Вацлав
|1
|0.08
|Рожерио да Силва
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|1
|0.08
|Томаш Тьягу
|1
|0.08
|Паредес Кевин
|1
|0.08
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|9 (1)
|0.75
|Симонс Хави
|4
|0.33
|Сеско Бенджамин
|3
|0.25
|Раум Давид
|2
|0.17
|Ольмо Дани
|2
|0.17
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.17
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.17
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.08
|Поульсен Юссуф
|1
|0.08
|Кампль Кевин
|1
|0.08
|Форсберг Эмиль
|1
|0.08
|Люкеба Кастелло
|1
|0.08
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Лакруа Максанс
|2
|1
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Вранкс Астер
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|3
|0
|Опенда Лои
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
19
Вольфсбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
РБ Лейпциг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
5
22
Голы по времени матча
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
57%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
5
36%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
18
29
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
17%
5
17%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
7
39%
4
14%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
17%
6
21%
61-75
2
11%
7
24%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
4
33%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
7
35%
3
25%
61-75
3
15%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
Результаты матчей
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
84
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|1:1 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|1:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Вольфсбург
6% (7)
Ничья
18.1% (21)
РБ Лейпциг
75.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
75% (84)
Меньше
25% (28)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
57.8% (67)
1:1 Ничья
12.9% (15)
0:1 РБ Лейпциг
6.9% (8)
1:3 РБ Лейпциг
4.3% (5)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:1 Вольфсбург
4.3% (5)
0:2 РБ Лейпциг
2.6% (3)
1:0 Вольфсбург
1.7% (2)
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