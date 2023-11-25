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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Вольфсбург
2:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
9' Гол
Винд Йонас
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Борнаув Себастьян
33' Желтая карточка
Опенда Лои
34' Желтая карточка
Розе Марко
35' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
45' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:1
52' Гол
Поульсен Юссуф
59' Желтая карточка
Лакруа Максанс
2:1
66' Гол
Рожерио да Силва
79' Желтая карточка
Симонс Хави
90' Желтая карточка
Кастельс Коэн
90'+6

Ход матча

9'
Винд Йонас
(Сванберг Маттиас)
1:0
31'
Борнаув Себастьян
 
33'
 
Опенда Лои
34'
 
Розе Марко
35'
Сванберг Маттиас
 
45'
Зесигер Седрик
 
46'
Дженц Мориц
Борнаув Себастьян
 
52'
1:1
Поульсен Юссуф
(Опенда Лои)
59'
Лакруа Максанс
 
66'
Рожерио да Силва
(Винд Йонас)
2:1
73'
 
Форсберг Эмиль
Поульсен Юссуф
73'
Паредес Кевин
Черны Вацлав
 
77'
Арнольд Максимилиан
Майер Ловро
 
79'
 
Симонс Хави
83'
Герхардт Янник
Сванберг Маттиас
 
83'
 
Зайвальд Николас
Айдара Амаду
83'
 
Карвалью Фабиу
Баумгартнер Кристоф
84'
Томаш Тьягу
Винд Йонас
 
90'
Кастельс Коэн
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 12
  • 0 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 326 Количество передач 586
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вольфсбург 6% (7)
X 18.1% (21)
РБ Лейпциг 75.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
13
Рожерио
да
Силва
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
14
Баумгартнер
Кристоф
20
Симонс
Хави
9
Поульсен
Юссуф
17
Опенда
Лои
Вольфсбург
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Вольфсбург
РБ Лейпциг

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.78
0.92

Среднее время на гол

115
97

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1.44

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.23
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
79

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.75
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Меле Йоаким 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Черны Вацлав 1 0.08
Рожерио да Силва 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Томаш Тьягу 1 0.08
Паредес Кевин 1 0.08
Сванберг Маттиас 0 0
Дженц Мориц 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 9 (1) 0.75
Симонс Хави 4 0.33
Сеско Бенджамин 3 0.25
Раум Давид 2 0.17
Ольмо Дани 2 0.17
Баумгартнер Кристоф 2 0.17
Вернер Тимо 2 (1) 0.17
Хенрихс Бенджамин 1 0.08
Поульсен Юссуф 1 0.08
Кампль Кевин 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Лакруа Максанс 2 1
Зесигер Седрик 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Вранкс Астер 3 0
Черны Вацлав 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 3 0
Опенда Лои 3 0
Клостерманн Лукас 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Симонс Хави 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
19
Вольфсбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
РБ Лейпциг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
57%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
5
36%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

18
29
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
17%
5
17%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
7
39%
4
14%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
17%
6
21%
61-75
2
11%
7
24%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
4
33%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
7
35%
3
25%
61-75
3
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0

Результаты матчей

Вольфсбург
РБ Лейпциг

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 1:1 Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 6 2 4 0 8 - 5 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    РБ Лейпциг контролирует мяч.
  • 92'
    Судье надоело, что Кастельс Коэн тянет время и он наказал его горчичником
  • 92'
    Симонс Хави не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Баку Ридле ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
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    • До матча
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    Прогнозы 116
    Вольфсбург 6% (7)
    X 18.1% (21)
    РБ Лейпциг 75.9% (88)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Вольфсбург
    6% (7)
    Ничья
    18.1% (21)
    РБ Лейпциг
    75.9% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (84)
    Меньше
    25% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    88.39% (99)
    Нет
    11.61% (13)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    57.8% (67)
    1:1 Ничья
    12.9% (15)
    0:1 РБ Лейпциг
    6.9% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:1 Вольфсбург
    4.3% (5)
    0:2 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
    1:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
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