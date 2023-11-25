Первый тайм

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ДЕМАН АВТОГОЛ! После углового не создали опасного момента леверкузенцы, однако сфера вновь вернулась к Хофманну, который с правого фланга выполнил навес в штрафную. Мяч попал в ногу Деману и срикошетил точно в левый нижний угол ворот. Цеттерер был пойман на противоходе в этой ситуации!



10' Паласиос перехватил мяч в районе центральной линии поля и помчался к воротам соперника. Шмид смог остановить прорыв игрока гостей, выбив сферу за лицевую. Угловой разыграют гости.

9' Никуда не торопятся хозяева при розыгрыше мяча. Очень часто подключают они к своим комбинациям голкипера. Футболисты "Байера" в активный прессинг пока не вступают.

8' ГОЛ забивают леверкузенцы, но отменён из-за офсайда! Вирц отдал шикарный пас вразрез, Бонифасе вырвался на рандеву с голкипером, обыграл его, а затем поразил пустые ворота. В очевидном офсайде находился форвард гостей.

7' Ещё один кросс в штрафную "Вердера" последовал с правого фланга. Велькович оказался единственным адресатом, поэтому он спокойно вынес сферу из своей штрафной.

6' Гримальдо получил мяч на левом полулфанге и отдал в центр на Вирца, который планировал ворваться в штрафную площадь соперника, но был остановлен Вельковичем.