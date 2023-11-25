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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Вердер
0:1
Первый тайм: 12'
Байер Л
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Деман Оливье

Ход матча

9'
0:1
Деман Оливье

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 123
Вердер 4.9% (6)
X 8.9% (11)
Байер Л 86.2% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
10
Биттенкорт
Леонардо
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
8
Андрих
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
25
Паласиос
Эсекиэль
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Вердер
3-5-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Вердер
Байер Л

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

33 матча

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:6
Б
0:0
К
4:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:4
К
1:3
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:0
К
0:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
5:2

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.4
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.28
2.07

Среднее время на гол

70
43

Всего голов

44
57

Голов в среднем за матч

1.33
1.73

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
52

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 5 (2) 0.45
Борре Рафаэль 3 0.27
Нжинма Джастин 2 0.18
Стаге Йенс 2 0.18
Вайзер Митчелл 1 0.09
Биттенкорт Леонардо 1 0.09
Велькович Милош 1 0.09
Шмид Романо 1 0.09
Деман Оливье 1 0.09
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.64
Гримальдо Алехандро 6 0.55
Хофманн Йонас 4 0.36
Фримпонг Жереми 3 0.27
Вирц Флориан 3 0.27
Та Джонатан 3 0.27
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.18
Адли Амин 1 0.09
Гложек Адам 1 0.09
Коссуну Одилон 1 0.09
Телла Нейтан 1 0.09
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Вайзер Митчелл 2 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Деман Оливье 2 0
Штарк Никлас 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Джака Гранит 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Байер Л
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
2
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
20
Вердер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Байер Л
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

6
20
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
3
50%
7
35%
61-75
1
17%
3
15%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

17
32
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
12%
3
9%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
2
12%
5
16%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
5
29%
29%
10
31%
61-75
4
24%
4
13%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
2
9%
4
33%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0
Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1
Байер Л
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5
Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Вердер
Байер Л

Точный счет

0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
4:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
0
3 раза 27%
4
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вердер
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
1
5
2.5
5
1
1
5
3.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
1.5
1
10
2.5
8
3
1
10
3.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 12 11 1 0 35 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 12 7 2 3 28 - 11 23
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 17 22
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 12 5 1 6 16 - 20 16
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 22 15
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 3 5 4 23 - 23 14
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 12 3 5 4 20 - 23 14
12.
Вердер
 0:1 Заявка 12 3 2 7 18 - 23 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 32 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 26 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 8 14
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Вердер
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 1 4 1 14 - 14 7
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 18 4
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 0:1 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ДЕМАН АВТОГОЛ! После углового не создали опасного момента леверкузенцы, однако сфера вновь вернулась к Хофманну, который с правого фланга выполнил навес в штрафную. Мяч попал в ногу Деману и срикошетил точно в левый нижний угол ворот. Цеттерер был пойман на противоходе в этой ситуации! 
     
  • Угловой
    10'
    Паласиос перехватил мяч в районе центральной линии поля и помчался к воротам соперника. Шмид смог остановить прорыв игрока гостей, выбив сферу за лицевую. Угловой разыграют гости. 
  • 9'
    Никуда не торопятся хозяева при розыгрыше мяча. Очень часто подключают они к своим комбинациям голкипера. Футболисты "Байера" в активный прессинг пока не вступают. 
  • Офсайд
    8'
    ГОЛ забивают леверкузенцы, но отменён из-за офсайда! Вирц отдал шикарный пас вразрез, Бонифасе вырвался на рандеву с голкипером, обыграл его, а затем поразил пустые ворота. В очевидном офсайде находился форвард гостей. 
  • 7'
    Ещё один кросс в штрафную "Вердера" последовал с правого фланга. Велькович оказался единственным адресатом, поэтому он спокойно вынес сферу из своей штрафной. 
  • 6'
    Гримальдо получил мяч на левом полулфанге и отдал в центр на Вирца, который планировал ворваться в штрафную площадь соперника, но был остановлен Вельковичем. 
  • 5'
    Отлично начинают этот поединок бременцы. Много они владеют мячом и при любой возможности пытаются игру обострить. Очень непросто сегодня будет подопечным Хаби Алонсо. 
  • 4'
    Хороший заброс в штрафную леверкузенцев последовал. Сферу получил Борре, перекинул через защитника, однако сделал это очень сильно, и Градецки забрал игровой снаряд в свои перчатки. 
  • 3'
    Вирц по центру пытался разогнать атаку своей команды, но против него уверенно сыграл Стаге, который оттёр соперника от мяча. Агрессивно настроены сегодня игроки "Вердера". 
  • 2'
    Хозяева вышли на эту встречу в привычных бело-зелёных цветах. Гости играют в чёрном комплекте формы с красными вставками на груди. Ворота Градецки в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Началась игра! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вердер 0:1 Байер Л

Исход игры
Вердер
4.8% (6)
Ничья
8.9% (11)
Байер Л
86.3% (107)
Тотал 2.5
Больше
75% (87)
Меньше
25% (29)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
41.9% (52)
1:3 Байер Л
12.9% (16)
0:2 Байер Л
9.7% (12)
1:1 Ничья
6.5% (8)
2:3 Байер Л
6.5% (8)
0:1 Байер Л
6.5% (8)
2:1 Вердер
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Байер Л
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